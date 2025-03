Formación presencial gratuita en competencias digitales

En la realidad hiperconectada de hoy, donde jóvenes navegan con soltura por redes sociales y adultos consultan a diario sus móviles para el ocio, se esconde una realidad menos visible y profundamente preocupante: la pobreza digital.

Porque sí, cualquiera puede subir una imagen a Instagram en segundos, pero ¿cuántos somos capaces de solicitar un certificado digital o realizar un trámite online sin sentirnos desbordados? Esta desigualdad digital afecta a jóvenes, mayores, familias, autónomos y grupos con más riesgo de exclusión, como población rural, desempleados, migrantes o personas con discapacidad. La brecha digital no entiende de edades ni de códigos postales. Cualquier persona que no tenga los conocimientos necesarios para usar la tecnología para formarse, trabajar, comunicarse, hacer un trámite o impulsar su negocio, está en situación de vulnerabilidad digital. Canarias no es una excepción: la brecha digital también se cuela en nuestros barrios y familias.

Cibervoluntarios contra la pobreza digital

Fundación Cibervoluntarios, la red de voluntariado tecnológico más grande del mundo, lleva más de dos décadas detectando y combatiendo esta situación. “El problema no es solo no saber usar una herramienta, es quedarse fuera de derechos y oportunidades”, apuntan desde la organización. La tecnología es mucho más que ocio o comunicación: sin las habilidades necesarias, las personas ven limitado su acceso al empleo, la educación, la salud y los servicios públicos esenciales.

Desde 2001, la Fundación trabaja para revertir esta situación. Lo hace de forma cercana, práctica y sencilla, ayudando a miles de personas en Canarias y en el resto del país a incorporar la tecnología en su día a día. Con más de 500 actividades gratuitas cada semana —el 80% presenciales— con el apoyo de una red de más de 4.500 cibervoluntarios y más de 5.000 entidades colaboradoras entre ayuntamientos, centros educativos y ONG, su labor es un ejemplo de inclusión digital efectiva.

En este contexto, Cibervoluntarios presta especial atención a la educación en habilidades digitales de la infancia y la juventud, para que aprendan a utilizar la tecnología de forma segura, positiva y equilibrada desde la infancia. Y es que según su estudio ‘ Mi realidad conectada. Sí, también soy digital' , realizado en 2024, los jóvenes viven en una realidad “figital”, donde lo físico y lo digital se entrelazan. La Fundación lleva tiempo observando de cerca esta realidad, a la que da respuesta con programas educativos especialmente enfocados en los jóvenes desde 2005.

Campamento Digital / Fundación Cibervoluntarios

Campamento digital

Por eso, para aprender desde edades tempranas a apropiarse de la tecnologíala, la Fundación impulsa programas como Campamento Digital, actividades extraescolares presenciales gratuitas para niños, niñas y jóvenes de entre 9 y 17 años, sobre herramientas digitales clave para desarrollar sus habilidades, potencia su talento y mejorar su empleabilidad futura, con contenidos adaptados a cada edad impartidos por educadores especializados.

En Campamento Digital, que forma parte del Programa de Competencias Digitales para la Infancia, CODI, puesto en marcha por el Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, los menores aprenden a detectar noticias falsas, a crear contenidos digitales, a proteger su privacidad, a hacer un uso equilibrado de las pantallas, o a utilizar las herramientas digitales para impulsar su talento y sus oportunidades de empleo.

Entre los 9 y los 11 años, conocen cómo buscar información de forma segura en Internet, identificar noticias falsas, crear presentaciones o vídeos, y adquieren nociones básicas sobre su huella digital y la importancia de proteger su privacidad en la red.

En la franja de 12 a 13 años, se les enseña a gestionar de manera equilibrada el tiempo frente a las pantallas. También aprenden a crear contraseñas seguras, cuidar su privacidad online, detectar noticias falsas y conocer las normas de comportamiento digital o netiqueta.

Finalmente, entre los 14 y los 17 años, reflexionan sobre el uso que hacen de su tiempo en Internet mientras se forman en aspectos clave como la ciberseguridad, la prevención de fraudes o la gestión de su identidad digital. Asimismo, descubren herramientas y plataformas orientadas a la búsqueda de empleo, con el objetivo de impulsar su desarrollo profesional.

¿Cómo apuntarse?

Cualquier centro educativo, ayuntamiento o entidad puede solicitarlo gratis en campamentodigital.org. Además, las familias pueden inscribir ya gratis a sus hijos en los campamentos de verano, que tendrán una duración de una semana intensiva en los meses de julio y agosto, durante las vacaciones escolares.

La brecha digital no es solo un reto tecnológico, es una oportunidad para construir una sociedad más justa y cohesionada. En Canarias, la desigualdad digital sigue afectando a barrios y familias, pero también crece la capacidad colectiva para superarla. Fundación Cibervoluntarios impulsa el poder de la tecnología como herramienta para reducir desigualdades, fomentar la participación ciudadana y fortalecer la inclusión social.

Solo uniendo esfuerzos es posible avanzar hacia una Canarias más conectada, solidaria e inclusiva. Porque cuando nadie queda atrás, toda la sociedad progresa.

Más información en: cibervoluntarios.org