Amanda Delgado, influencer canaria: "Las redes sociales son las verdaderas líderes de opinión de esta época"

Da igual si es a través de un vlog, un vídeo mostrando un nuevo conjunto de ropa u otro compartiendo una opinión sobre un tema de actualidad, la influencer canaria Amanda Delgado está de camino a consolidarse en el sueño de muchos, hacer de las redes sociales un medio de vida.

Con más de 20.000 seguidores entre plataformas como Tiktok, Instagram y Youtube, Delgado destaca por compartir un contenido realista, cotidiano y transparente que le permite conectar con su público y, poco a poco, crear comunidad.

“La gente, cada día más, ama la naturalidad y está cansada de ver las vidas idílicas de los personajes públicos y de los famosos” asegura.

La plataforma determina el sacrificio

El formato y funcionamiento de las distintas plataformas de redes son algunos de los factores a tener en cuenta a la hora de decidir cuál elegir para compartir el contenido.

“Cada una tiene un público diferente que busca cosas diferentes. En mi caso no estaba premeditado, primero comencé con TikTok porque me hacía sentir cómoda y funcionaban bien los videos, después con Instagram y recientemente con Youtube” comenta Delgado, que asegura que esta elección va de la mano con saber moverse entre los márgenes de cada plataforma.

Es por esto que asegura que actualmente su favorita es Tiktok, pues a pesar de suponer un “mayor esfuerzo” a la hora de crear una comunidad estable, en ella prima “la espontaneidad y los vídeos más cortos, aunque eso también implica mayor exposición, para lo bueno y para lo malo. Pero es una plataforma increíble para darte a conocer”.

Sin embargo, no todo está en el contenido corto. Es por esto que Delgado se incorporó recientemente a la plataforma de Youtube. Con vídeos de 15-20 minutos, cuya edición puede suponer un trabajo de entre “dos y tres horas” la influencer se está abriendo un hueco entre el mundo del vlogging en largo formato.

“Siempre quise tener un canal pero nunca me vi preparada, pensaba que no tenía nada bueno que mostrar o que mi vida no era interesante. Hasta que un día dije: eso es precisamente lo que me tiene que impulsar a hacerlo” subraya y asegura que Youtube le ha dado la oportunidad de mostrarse más “transparente y real” con su público.

Pero esta transparencia también es un factor a tener en cuenta para determinar qué contenido compartir y es importante incluir ese “sacrificio” en la ecuación del tipo de influencer que se quiere ser.

Vulnerabilidad frente al público

Este es un balance que, con el tiempo, Delgado ha ido interiorizando. Mostrarse de manera vulnerable y transparente frente a tantas personas puede suponer muchas dificultades, pero esto no ha sido un impedimento para compartir sobre temas que considera relevantes.

Un ejemplo de esto es uno de sus vídeos más virales, en el que, frente a casi 800.000 personas, la influencer canaria indaga en la realidad de ser hipocondríaca. “Yo sé que hay gente que no entiende el sentido que hay de subir un video llorando, o de contar tus miedos, pero también sé lo que es sentirse sola e incomprendida, y si con mi vulnerabilidad puedo ayudar a otros para mí es más que suficiente” subraya.

Es por esto que es importante prepararse mentalmente para la reacción del público frente a ese nivel de exposición. Lo normal es esperar empatía y “muchas veces la consigo y me encanta porque significa que el mensaje ha calado y que puede haber alguien al otro lado de la pantalla que hoy se sienta un poco más acompañado".

Pero la empatía no es siempre la protagonista: "también me encuentro con todo lo contrario… insultos, ridiculización, comparaciones, menosprecio, burlas…”.

Así, se vuelve esencial desarrollar mecanismos de defensa para lidiar con esta recepción tan negativa, por eso es importante “arroparse en los comentarios positivos que, afortunadamente, siempre son más aunque los malos”.

“Las redes son las verdaderas líderes de opinión”

Sin embargo, el contenido de impacto no se reduce a solo temas personales. El uso de las redes como un medio de cambio social es otra de las ventajas de estas plataformas. Delgado, no se queda fuera de esto y también utiliza su presencia en redes para discutir temas en esa línea y de su entorno con la intención de marcar una diferencia.

“Odio las injusticias y si creo que tengo que alzar la voz y dar mi opinión en un tema, lo haré” , subraya Delgado que encuentra vocación en participar en temas como estos partiendo de su educación como futura periodista.

El problema es que este contenido suele ir de la mano con la polémica, un factor que puede dificultar el seguir compartiendo opiniones y generando debate. “Muchas veces recibo comentarios diciéndome que hablo sobre temas polémicos simplemente para ganar seguidores o que ya se me acabaron las ideas para los videos y que me subo al carro de cualquier tema para que me hagan caso” aclara.

Una afirmación que no puede estar más lejos de la realidad, pues la influencer afirma publicar estas opiniones desde que contaba con tan solo “100 seguidores y solo me veía mi familia y amigos”.

Es por esto que no piensa limitarse a la hora de compartir contenido, pues cree fielmente en el impacto positivo de discutir temas de importancia, siempre y cuando claro “no le falte el respeto a nadie ni vulnere ningún derecho, tengo un altavoz y pienso usarlo para reivindicar, opinar o quejarme”.

Algo esencial, sobre todo teniendo en cuenta que “en contra de lo que a muchos les gustaría, las redes sociales son las verdaderas líderes de opinión de esta época” , subraya.