25 años conociendo el autismo

Cuando David Campo cumplió un año, su madre, Candelaria González, ya sabía que algo no iba bien. Era su segundo hijo y sentía que su desarrollo no estaba siendo igual que el que había llevado su niña mayor. «Desde que tenía un año y poquito nos dimos cuenta de que algo sucedía», relata.

David no hablaba, no hacía contacto visual y no señalaba lo que quería con la mirada. Pasarían seis largos años hasta que los expertos dieran con la tecla y encontraran la razón: David tenía Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Su periplo comenzó apenas un año después del nacimiento de su pequeño. Preocupada por si podía haber algún problema, González acudió al pediatra. Pero, para su desgracia, allí no encontró respuesta alguna. «No veían nada raro. Nos decían que los varones suelen tardar más en hablar que las niñas», aclara.

Sin embargo, la familia no cesó en su empeño de buscar una respuesta al comportamiento inusual que mostraba David, pues tanto ella como el padre del niño sabían que se equivocaban. «Decidimos llevarlo a otros especialistas y ahí fue cuando comenzaron a hacerle todo tipo de pruebas, desde electros hasta estudios de audición», destaca su madre. Candelaria González se encontró de nuevo con un otro obstáculo: aquellas pruebas tampoco revelaron ningún diagnóstico.

La incertidumbre y la preocupación se demoró durante varios años más. «Fue muy duro porque había muy pocos sitios que te orientaran», rememora González, que recuerda que hace 25 años «las ayudas eran prácticamente inexistentes», por lo que tuvieron que sufragar muchos de los servicios específicos de su propio bolsillo.

Tuvieron que pasar seis años para que David tuviera su primer diagnóstico certero. Fue en una terapia psicológica cuando le detectaron Trastorno del Espectro Autista (TEA). Y esa consulta se acabó convirtiendo en la mayor aliada de la familia.

Aprendizaje en terapia

La terapia ayudó a la familia a comunicarse con David por primera vez. Allí fue donde le enseñaron que podía ‘hablar’ con su hijo a través de imágenes. «Él no me entendía, era como si habláramos en distintos idiomas», apunta. Comenzaron con fotografías, más tarde pasaron a los pictogramas y a los cinco años, -cuando David aprendió a leer y escribir- empezaron con la agenda escrita.

Pese a estas singularidades, la vida de David Campo no fue muy diferente a la del resto de niños de su edad. Hasta sexto de primaria acudió a un colegio convencional y, como sus compañeros, aprendía matemáticas, lengua o biología. Aunque con un pequeño matiz. Su madre tuvo que contratar a una auxiliar por horas para que le ayudara a traducir los contenidos a través de pictogramas.

La escuela nunca fue un problema para el pequeño. Como relata su madre, siempre contó con mucho apoyo por parte de sus compañeros, especialmente de algunas niñas que, cuando la auxiliar acababa su jornada laboral, se encargaban de ayudarlo.

González, que además de madre también es profesora de infantil y primaria recién jubilada, explica que el número de niños con autismo ha aumentado en las aulas en los últimos años. «Hay clases de infantil que, en una misma aula, tienen hasta cinco niños con autismo», comenta. Y aclara que el problema reside en que, cuando esos niños crecen, no tienen a dónde ir.

En este sentido, González espera que «el Gobierno cree nuevos espacios para atender la demanda de la población».

A los once años, coincidiendo con el inicio de la secundaria, se incorporó al centro de Educación Especial Acamán, en La Laguna. Una experiencia que su madre califica como maravillosa porque, al tratarse de una escuela dedicada a personas con diversidad funcional, ofrece al alumnado una atención especializada en grupos reducidos que permite un trabajo más eficiente.

Pero en el año 2020, como para el resto del mundo, la pandemia llegó a casa de los Campo González.«Fue un periodo muy duro y complicado de encajar», señala González. Y es que David, como gran parte de las personas con TEA, necesitan seguir una rutina diaria. «Estaba acostumbrado a salir todos los días y para él fue difícil asimilar que ya no podía hacerlo».

Durante el confinamiento David también cumplió 21 años. Una fecha clave que, sin embargo, suponía un cambio abrupto en la vida de toda la familia. «A partir de esa edad ya no podía continuar con su educación en Acamán y no sabíamos qué hacer», puntualiza González.

La respuesta no llegó pronto. El Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, organismo encargado de adjudicar plazas a personas con discapacidad, les mantuvo en vilo durante meses: «Fue un período agotador porque tardaron mucho en darnos una respuesta».

A más inri, el IASS podía haberle adjudicado cualquier plaza libre que se encontrara en el sistema. Por tanto, el futuro de David podría haber quedado ligado al otro extremo de la isla.

Sin embargo, y para suerte del joven, la corporación isleña acabó asignándole una plaza en la Apanate, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja con personas con autismo en Tenerife.

«Para mí fue maravilloso, una lotería, no solo porque estaba cerca de casa, sino porque también sabíamos cómo trabajaban», recalca. No en vano, David había comenzado a acudir a terapia en la asociación cuando tenía nueve años, aunque solo un par de días a la semana. «Apanate es una gran familia, gracias a ellos ambos hemos encontrado una gran estabilidad», subraya su madre

Día a día

El trabajo que conlleva el cuidado de una persona autista no es fácil pero sí muy gratificante, como señala González. David Campo comienza su día igual que cualquiera. «Se levanta, se asea, prepara la ropa que se va a poner, aunque a veces le ayudo yo para que no salga como un carnaval», confiesa su madre entre risas.

El chico desayuna y después se pone rumbo a Apanate. Durante toda la mañana y hasta las tres de la tarde, David realiza todo tipo de actividades junto a la asociación: ejercicio físico, trabajo en el huerto, excursiones, equitación, piscina, compras en el supermercado y paseos.

Su madre explica que intentan trabajar mucho con el entorno e interactuar entre ellos. «Incluso cuando hay algún cumpleaños, van juntos a comprar el regalo», agrega.

Al salir siempre lo recoge su padre. «Algunas tardes va a piscina, otras veces llega, se cambia, merienda y juega un poco con la tablet o sale a pasear, depende del día», aclara su madre. Y también comenta que Campo es autónomo para realizar actividades básicas como ducharse, o cenar. «Pero siempre con supervisión», puntualiza.

Sus noches terminan con la lectura de un cuento entre ambos: «Él lee dos páginas y yo otras dos, así podemos tener un ratito para nosotros».

Los fines de semana y los días festivos, González se encarga de elaborar una agenda personal con cada una de las actividades que su hijo tendrá que realizar la semana siguiente. «David colabora mucho en casa, él sabe hacer de todo, pero buscamos la manera adecuada de enseñarle a hacerlo», señala.

Sin embargo, no todos los días son de color rosa. «Hay veces que tenemos que hacer un cambio de última hora y mi hijo se frustra o se enfada, porque no tiene las herramientas adecuadas para gestionarlo», detalla. No obstante, la mayor parte del tiempo, y gracias al apoyo que ha tenido desde pequeño, Campo ha aprendido a encajar bien los pequeños cambios y se adapta.