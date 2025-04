¿Por qué hay más adolescentes que acuden a Proyecto Hombre en Canarias?

En los últimos años, se ha extendido la idea de que la Generación Z (nacidos entre 1990 y finales de la década de los 2000) bebe menos que las anteriores o, al menos, prescinde más del alcohol para actos sociales y de las borracheras. Sin embargo, Proyecto Hombre detecta en Canarias una realidad diferente que les preocupa: "En vez de disminuir, por mucha prevención que se esté haciendo, el problema ha aumentado", indica María del Carmen Lázaro, directora de la asociación, quien lo relaciona al individualismo social y a las nuevas formas de relacionarse marcadas por la tecnología, aunque aclara que los casos son multifactoriales y singulares.

"Últimamente, los adolescentes, debido al móvil y a esta sociedad tan individualizada, tienen muchos espacios de soledad y de no relacionarse con otros menores. Al final los adolescentes necesitan relacionarse con las referencias y las referencias son los otros adolescentes", detalla Lázaro. "Y desde mi punto de vista, cuando se relacionan, lo hacen justamente con el tema del consumo. No hay por medio un juego o un deporte. No se trata de algo generalizado, pero sí existe una relación basada en el consumo".

Entre los jóvenes que han acudido a Proyecto Hombre en las Islas, "en torno al 18% venían por consumo de cocaína y alcohol el fin de semana", puntualiza Lázaro. En los programas para adolescentes, la asociación detectó que "han pasado de no probar el alcohol hace 5 o 6 años, a consumir alcohol los fines de semana junto con cocaína".

El cannabis también ha sido una de las sustancias principales y, además, Lázaro también considera preocupante que dos adolescentes tocaran a la puerta por consumo de heroína. Lázaro indica que este escenario en conjunto "pone en alerta a todas las entidades que estamos trabajando con problemas de dependencia y, sobre todo, de consumo de drogas".

Adolescentes sin familia

En su mayoría, los adolescentes que acuden a Proyecto Hombre lo hacen empujados por sus padres y madres, quienes "pidiendo una ayuda desesperante". Pero hay casos con jóvenes que carecen de familiares cercanos "ni nadie que los acompañe cuando existe un problema de este tipo", lamenta Lázaro. Para tratarlos, el pasado jueves durante una rueda de prensa la directora anunció la necesidad de contar con un centro residencial específico para adolescentes.

La entidad cuenta con dos centros residenciales para la rehabilitación de personas adultas con adicciones, pero carece de recursos para menores de edad. "Ahora mismo hay centros para chicos y chicas que dependen del Gobierno de Canarias y que están tutelados por la administración pública. Pero ahí no se trabaja el problema específico de tener también una adicción", aclara Lázaro.

Proyecto Hombre es una asociación íntegramente subvencionada, en su mayoría por el Gobierno de Canarias, por lo que la creación de un centro residencial tendría que partir desde las administraciones públicas. "Ellos han puesto también sobre la mesa, junto con nosotros, el problema con este tipo de adolescentes y hemos intentado hablar para intentar dar respuesta, pero evidentemente no es un recurso que saliera muy barato", reconoce Lázaro.

Adicción al móvil

Durante una entrevista en el Sentido de la Birra, el cantante de rap Delaossa confesaba que mientras estuvo en un centro de desintoxicación "echaba más de menos las redes sociales y el móvil que las drogas", explicando que el motivo se debía a que lleva "toda la vida enganchado" al teléfono, desde su adolescencia. Lázaro explica que los aparatos tecnológicos "pueden ser totalmente adictivos" y, además, se trata de un objeto que suele estar permanentemente al alcance.

"Por ejemplo, el consumidor adolescente de hachís, normalmente de 14 o 15 años, consume en puntos concretos del exterior. El móvil lo tenemos todo el día en la mano y la adicción es muy superior. Si yo hay que quitarle el móvil a un menor, la ansiedad que le va a provocar no tenerlo en su mochila es complicada de trabajar" abunda Lázaro.

En este sentido, considera importante saber distinguir entre un uso abusivo y una adicción. Para ello, resulta fundamental enseñar a hacer un uso responsable del móvil. "Hay que trabajarlo con cada familia. No se trata tanto de poner límites, sino de responsabilizar, ayudar, acompañar y estar al lado del adolescente", recomienda Lázaro.

"La adicción a los móviles es prácticamente nueva; aunque llevemos ya años usándolos, la dependencia ya se ve cuando en un tiempo. Tenemos que convivir con estas herramientas porque a eso nos han acostumbrado. Cuando ya hay una adicción, sí hay que quitarlo para empezar a prevenir que no vaya más allá, pero luego hay que enseñar a hacer un uso responsable", aconseja Lázaro.

Consumo de cocaína

Durante 2024 Proyecto Hombre atendió a 600 personas en sus centros, aunque fueron 7.000 si se incluye su labor preventiva. En su mayoría, por consumo de cocaína. "Desde hace muchísimos años, el consumo de sustancias tiene que ver mucho con la sociedad. El consumo de heroína empezó a descender y aumentó el consumo de cocaína. Y Proyecto Hombre Canarias cambió la forma de intervención, creó nuevos programas y dio respuesta a ese problema", recuerda Lázaro.

Además, existe "una relación directa entre el consumo de cocaína y el consumo de alcohol", señala Lázaro. Antes, el perfil era el de una persona con un nivel alto socioeconómico y con una vida estructurada. Pero hoy en día, Lázaro indica que el consumo de cocaína está intrínsecamente relacionado "con la vida que estamos viviendo", sobre todo, a raíz del confinamiento. Cuando Proyecto Hombre volvió a abrir sus puertas tras la emergencia mundial, sus usuarios volvían con la misma patología, pero agravada, por ejemplo, "con una depresión" por las dificultades para gestionar el aislamiento.

Recuperación

Según sus datos, la recuperación de las personas que acuden a Proyecto Hombre se sitúa entre un 20 y 25%, un porcentaje que también obedece a las exigencias autoimpuestas. "Consideramos que una rehabilitación debe ser familiar, social y laboral, se tienen que dar todas las áreas", esclarece Lázaro. Además, al momento de dar el alta, debe haber un acuerdo o consenso entre quien ha impartido la terapia y la familia sobre como debe seguir su vida la propia persona que ha acudido.

"Por ejemplo, si una persona que ha sido alcohólica está con nosotros y decide que en el futuro quiere beber, para nosotros no puede ser un alta dada en consenso con la parte psicológica. Una persona puede salir considerando que ha finalizado el programa, pero volver más adelante porque estima que se equivocó. Habrá personas que regresan y otras que no", ejemplifica Lázaro.

En cualquier caso, recomienda a cualquiera que tenga dudas sobre si tiene o no un problema con el consumo, acuda a alguna entidad especializada. "Una persona que no tiene un problema de drogas no lo duda. Si tú dudas acerca de ¿puedo tener esta adicción? Es porque ya estás siendo consciente de que hay algún tipo de problema. Si no, no te lo plantearías", remarca Lázaro.

Instituciones públicas

Sobre la sensibilidad de las instituciones públicas respecto a este asunto, Lázaro estima que "atienden y entienden cuál es el problema". Sin embargo, esta percepción no tiene su repercusión en presupuestos o la inversión. "Evidentemente, los presupuestos son los que son y la cantidad de dinero que entregan en cada dependencia está muy marcada", entiende Lázaro, pero su vez considera que "evidentemente deberían aumentar" los fondos destinados a prevenir y tratar a las personas con adicciones.