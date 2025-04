Como una asociación logró que Canarias sea referente en Intersexualidad

Canarias es referente en el ámbito de la intersexualidad, la I de las siglas LGTBI. Así lo atestigua que haya sido reconocida en dos ocasiones como una comunidad autónoma española en reconocer los derechos del colectivo por el Comité Europeo de Organizaciones Intersexuales de Europa. Para ello, ha resultado fundamental la contribución de la asociación Camina Intersex, fundada por Clara Montesdeoca, quien desde hace más de una década realiza una labor incansable para visibilizar esta realidad.

En 2019, el Ayuntamiento de La Laguna izó por primera vez en España la bandera amarilla; cada 26 de octubre, el Cabildo de Tenerife se ilumina con esos mismos tonos y se ponen paneles para conmemorar el Día de la Visibilidad de las personas intersexuales y Caminar Intersex es la única asociación española que forma parte del Comité Europeo de Organizaciones Intersexuales de Europa.

Pero para Clara Montesdeoca, el mayor logro es que en los hospitales de las islas la prohibición de cirugías innecesarias en los cuerpos intersex, gracias a la aprobación histórica de la Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, la popularizada como Ley Trans.

"Nos hubiera gustado crear una ley propia, porque la intersexualidad necesita muchísimas cosas, pero aprovechamos el tirón de la Ley Trans y se convirtió en una Ley Trans e Intersex. Fue un gran paso para la protección total del colectivo, después de darle la tabarra a los políticos para explicarles que en España y en Canarias, con dinero público, se mutilaban los cuerpos de las personas intersex y bueno, funcionó", recuerda Clara Montesdeoca.

Sin embargo, Clara critica que la ley estatal dicta que "una familia tiene un año para decidir cuál es el sexo del bebé", lo que a su juicio supone un problema porque impone un peso que supone una decisión impuesta. "Tiene que ser la persona. La autodeterminación es lo más importante. Yo determino quién soy y no tiene que determinarlo ni mi madre, ni mi padre, ni mi madre, ni nadie", sentencia.

Caso personal

Las corporalidades de las personas intersex no encajan en lo estandarizado como masculino o femenino. Presentan características sexuales diversas biológicamente. Por ejemplo, una persona que nace con un sexo genético masculino (XY), pero su desarrollo y apariencia física es de mujer. Puede manifestarse a nivel cromosómico, hormonal o anatómico. Y el desconocimiento en torno a ello, provoca que poco después del nacimiento se realicen cirugías sin conocimiento ni consentimiento para ajustar los cuerpos a lo establecido.

Precisamente, el camino de Clara Montesdeoca en el activismo en favor de los derechos de las personas intersex comienza con un caso personal. Su hijo se sometió a cirugías anuales desde los 12 meses hasta los 12 años. "En esas cirugías se le mutila lo que ellos decían que era un clítoris grande, que en realidad era un pene. Sus bolsas testiculares también fueron mutiladas. Y a los 12 años me dice: mamá, soy un chico, nadie me preguntó y, ¿sabes? Me acaban de destrozar toda mi genitalidad", recuerda.

"Prácticamente, le destrozaron su cuerpo. Nadie le preguntó, nadie en ningún momento quiso pensar o quiso saber cómo se sentía, sino simplemente era sometido a cirugías constantes", añade. Entonces, Clara se ve perdida, sin saber si su caso era único o podía compartirlo con otras personas para discernir hacia donde andar, a quien podía pedir responsabilidades. No encontró ninguna organización en España que le pudiese ayudar. Hasta que dio con Brújula Intersexual, una agrupación de latinoamérica.

Una vez ve que no está sola, que escucha a otras voces que han vivido situaciones similares, Clara puede empezar a caminar. "Nosotros denunciamos a España por mutilaciones genitales", recuerda. La historia de Clara y su hijo fue recogida en un informe de Brújula Intersexual y stopIGM que presentaron ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, para denunciar que en España se vulneraban los derechos de las personas intersex. "Salió favorable y España es el décimo estado europeo en ser sancionado", indica Clara.

Protocolo

Aunque ya había iniciado su activismo cinco años antes, fue en 2019 cuando fundó su asociación junto a su hijo Abián. En su logo en el que una mamá elefante amarilla cuida de su cría violeta, que nacen ciegas y por ende requieren de estar más cerca de manera especial y no dejarles solo ni un segundo. "Esa similitud con las mamás de muchos bebés intersex que son sometidas a tomar decisiones para hacer cirugías innecesarias en cuerpos de bebés que aún no pueden tomar decisiones es la que hace que el elefante sea nuestro logo", reza su página web.

Hoy, colabora para elaborar el primer protocolo de Atención Sanitaria a Personas Intersex, por parte del Gobierno de Canarias. "Va a ser un protocolo único en España, porque se van a tratar los principales síndromes que hacen que una persona nazca con una intersexualidad, o se sepa que es una persona intersexual en cualquier momento de su vida", abunda Clara.

El documento está siendo elaborado por un en el que además de su asociación hay especialistas en neonatología, endocrinología, pediatría, cirujía, urólogía, genetismo o en trabajo social. "Es un equipo multidisciplinar brutal, están poniendo todo lo de su parte y más", celebra Clara. Se espera que se publique y se presente este año. También incluirá una guía básica para las familias, para simplificarlo.

"Será un protocolo que quede abierto, porque la medicina avanza, las cosas van cambiando, y siempre en positivo, se irán incorporando las nuevas cosas que vayan apareciendo", anuncia Clara. "Es un protocolo para los sanitarios, para que en el primer proceso de acompañamiento sepan bien lo que hay que hacer y guiará hacia un mismo camino, para que la persona sufra lo menos posible. ", clarifica.

Formación y sensibilización

La activista Cleia Montesdeoca, que actualmente trabaja como enfermera escolar, considera "incomprensible" que los profesionales sanitarios no sean formados ni se les brinden las herramientas necesarias para atender a la diversidad sexual y de género, y si me apuras, a la sexualidad en general. "Tenemos una enorme carencia en este sentido", señala.

"Hace falta mucha formación, información y sensibilización sobre las intersexualidades y la diversidad en general en el ámbito sanitario. Es inadmisible que esto no se estudie en las facultades de ciencias de la salud, porque la diversidad es inherente a la condición humana, y por eso el personal sanitario tiene que estar debidamente formado y sensibilizado en este sentido", profundiza Cleia.

En este sentido, ensalza la labora realizada por la asociación Camina Intersex. "Canarias es referente en el ámbito nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos de las personas intersex gracias al trabajo incansable de Clara Montesdeoca y Abián Montesdeoca", remarca. Especialmente, alaba su trabajo para "el pacto de silencio que hay sobre estas realidades", porque "detrás de ese silencio hay vergüenza, hay estigma, hay tabú, hay aislamiento, hay dolor, hay una enorme discriminación sobre estas realidades porque se ha patologizado la diversidad sexual, interviniéndolas para que encajen en una norma binaria".

Por ello, Cleia también incide en la importancia de visibilizar estas realidades en el ámbito educativo. Por ejemplo, a través de libros de texto que también muestren cuerpos de personas intersexuales, con los que en algunos casos podrán sentirse identificados y conocer su corporalidad. "No realidades raras ni anómalas. Son la muestra de que la biología es en sí misma diversa. Las intersexualidades han existido siempre y lo seguirán haciendo", concluye.