David Jou, físico y poeta: "En la física cuántica lo más sencillo aparece como misterio"

David Jou, físico, poeta y ensayista, fue invitado por el Aula Cultural Manuel Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de la proclamación por la UNESCO del 2025 como “Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas”, desarrolló como homenaje la actividad “Diálogo sobre Física Cuántica y Humanidades”.

El profesor David Jou (Sitges, Barcelona, 1953), es miembro de la Real Academia Europea de Doctores y correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España así como de la Academia Peloritana de Messina (Sicilia). Premio Rey Juan Carlos I a jóvenes investigadores, del Ministerio de Educación y Ciencia (1986), Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1992), y el Premio Ciutat de Barcelona de Ciencias (1993), del Ayuntamiento de Barcelona. Asimismo es Miembro Honorífico de la Fundación Joan Maragall de la que fue Presidente. Autor de una extensa obra de investigación científica, ensayo humanístico y creación poética, que ha sido traducida a diversos idiomas, ha publicado, entre otros títulos, los ensayos Introducción al mundo cuántico, Materia y materialismo, Pensar la Creación, La poesía del infinito. En esta entrevista habla de los vínculos entre la ciencia y las humanidades y de las emociones del investigador en la búsqueda de respuestas a las preguntas que se formula.

¿Qué es la física cuántica?

Es una física basada en la complementariedad entre partículas y ondas. En la física clásica, partículas y ondas son realidades completamente diferentes. En la física cuántica, en cambio, la realidad se manifiesta a veces como partícula y a veces como onda. A partir de aquí, se siguen consecuencias conceptuales y prácticas inmensas. Desde el punto de vista práctico, un 70 % de la tecnología actual depende de la física cuántica y desde el punto de vista filosófico hay muchas sorpresas nuevas.

¿Sorpresas nuevas?

En la física cuántica, incluso lo más sencillo parece un misterio. Por ejemplo, la existencia de la materia. En la física cuántica, materia y antimateria aparecen en forma simétrica. Así pues, se deberían haber aniquilado entre sí desde los primeros milisegundos del universo y haber dejado solo luz, porque cuando materia y antimateria se tocan se transforman en luz. Así, algo aparentemente tan normal como la materia, hoy día es una sorpresa. ¿Cómo es que el universo no está hecho solo de luz? Esto es sólo un ejemplo, pero se nos abren muchas más preguntas: ¿qué es causa?, ¿qué es indeterminismo?, ¿qué es libertad?, ¿qué es el vacío?

-Un divulgador científico, hablando de este 2025 como año de la Física Cuántica, ponía este ejemplo: “No se preocupe si pierde las llaves de su casa, pueden estar en varios sitios a la vez”. Y añadía: “aunque a usted eso no le consuele”.

- Así es. En la física clásica las llaves estarán en un punto o en otro, no sabemos cuál. En la cuántica, mientras no se observen, las llaves pueden estar en muchos puntos a la vez. Esa forma ambigua de estar en el espacio y en el tiempo es algo completamente nuevo.

El cardiólogo Valentín Fuster al hablar de la perfección del corazón descarta que fuera obra del azar y apelaba al misterio.

En la física cuántica hay un azar fundamental a nivel microscópico, pero cuando pasamos a sistemas macroscópicos, esas novedades cuánticas se pierden y pasamos a un mundo prácticamente determinista.

¿Será la próxima revolución dar todavía mayor utilidad a la física cuántica?

-Los ordenadores, los semiconductores, los LED, las células fotovoltaicas, los teléfonos móviles, la resonancia magnética, están basados en la física cuántica. La segunda revolución cuántica que vivimos hoy va a abrir más posibilidades, como la computación cuántica, prospección geológica a mayor profundidad que la actual, relojes que podrán medir el tiempo con una precisión de un segundo en diez mil millones de años, dispositivos fotónicos ultrarrápidos.

¿Nos va a cambiar la vida?

El ordenador cuántico será millones de veces más rápido que el normal y funcionará con una lógica que no es la nuestra. Una lógica en la que muchas cosas clásicamente incompatibles son compatibles y tienen lugar simultáneamente. Puedes acelerar muchísimo las respuestas y resolver problemas que ahora nos son inaccesibles. Algunos problemas en los que un ordenador normal tardaría más tiempo del de una vida humana para resolverlos, en una hora estarían resueltos en un ordenador cuántico. Ahora bien, ¿qué uso se va a hacer de eso? No lo sabemos.

Ni con la inteligencia artificial lo sabemos, parece, ¿Dónde queda la ética?

-No debemos pensar solo en la velocidad y el ritmo de la tecnología sino también a dónde vamos. La física dice cómo funcionan las cosas pero no hacia dónde se deben dirigir. Esta es una de las grandes cuestiones que relacionan las humanidades con las ciencias. Las humanidades reflexionan sobre objetivos y valores, y la ciencia y la tecnología ofrecen medios y conocimientos. Se complementan.

¿Cuál es su aparato digital favorito?

El ordenador y el teléfono móvil, con aplicaciones bastante sencillas.

¿Hasta dónde se puede confiar en la inteligencia artificial?

-Tanto o tan poco como en las personas. Según cómo se haya educado a una persona, podemos esperar alguna traición o una amistad sincera, una colaboración. Lo que ocurre con las personas también pasa con los dispositivos de inteligencia artificial, pero estos son más veloces, poderosos y desconocidos y dan más miedo.

¿Debe preocuparse Canarias por sus tierras raras?

-La tecnología de hoy se basa en algunos elementos escasos pero que tienen propiedades físico-químicas muy especiales. Su disponibilidad es uno de los problemas abiertos para la política y la industria. Pero la física y la química van descubriendo cómo trabajando con grafeno y nanotubos de carbono, por ejemplo, también se pueden realizar funciones muy sofisticadas. Hay baterías que, combinando litio y nanotubos de carbono, pueden tener prestaciones superiores a las de litio y, por tanto, reducir nuestra dependencia de tierras raras, aunque no podamos prescindir totalmente de ellas.

¿Humanidades y ciencias, a su juicio, se distancian más o menos?

-Yo diría que, en este momento, se aproximan. Somos más conscientes de los peligros que entraña una tecnología sin reflexión sobre los objetivos humanos. Vemos la necesidad de una combinación, especialmente a través de la ética. Pero la ciencia también repercute en las artes.

¿Inspira la física cuántica su poesía?

Sí, revela nuevas maneras de ver el mundo. Hay poetas que se sienten más inspirados en expresar el indeterminismo, la incertidumbre, la libertad, la sorpresa - cosas bien conocidas en la experiencia humana - a través de analogías cuánticas.

Arte y física cuántica ha sido uno de sus motivos de reflexión como ensayista.

-Sí, por ejemplo, el joven compositor Héctor Parra, hijo de un colega mío, es uno de los músicos actuales más importantes de su generación, y escribió hace poco una ópera basada en la cosmología cuántica estrenada con éxito en Berlín y en Nueva York. En el espectáculo Del caos al éxtasis, basado en poemas míos, dos bailarines coreografiaron una danza cuántica y una danza del número pi, entre otras.

Se define como físico, poeta y ensayista. ¿Qué une a la poesía y la física?

-He publicado mucha poesía sobre ciencia. La ciencia nos impulsa a celebrar el mundo, nos une a él. Mi libro de poesía más reciente es sobre mi experiencia científica en Sicilia, donde colaboro con físicos matemáticos. Toca bastantes aspectos de la historia científica de Sicilia -Arquímedes, los jardines botánicos, la observación de Ceres, primer asteroide que se descubrió en 1801, desde Palermo … - y constituye, pues, una aportación original a la poesía sobre esa isla.

En la Grecia antigua, poetas y filósofos eran científicos. ¿Volvemos a la casilla?

-Para mí ciencia y poesía no están en oposición, sino que se complementan. Uno de los aspectos humanísticos de la ciencia es el propio científico. ¿Cuál es su formación, sus características humanas, sus emociones? Si la gente, en vez de ver la ciencia como algo ya hecho, que todo parece muy lógico, muy mecanístico y muy determinista, la viera en su rica realidad, como aventura humana apasionante, sentirían mucho más próximas las ciencias y las humanidades. Recordemos, por ejemplo, que Einstein se interesó mucho por el panteísmo racionalista de Spinoza y por el positivismo de Ernst Mach y que sostuvo una interesante polémica con Bergson acerca del tiempo, que Bohr estudió las obras de Kierkegaard y de Kant, lo cual le influyó en la propuesta del principio de complementariedad, que Heisenberg admiró el Timeo de Platón, que Schrödinger manifestó su interés por algunos aspectos de las filosofías orientales. Recíprocamente, filósofos como Zubiri acudieron a clases de algunos de estos físicos y tuvieron en cuenta las nuevas visiones de la física en sus consideraciones sobre la realidad.

¿Está Dios en la física cuántica?

A mí la física siempre me ha acercado a Dios, tema que me interesa mucho. Pero hay otros a quien no interesa el tema, o a quien la ciencia le aleja de Dios. No hay una lectura única sobre esas relaciones.

-¿Llegarán a manipular las conciencias los científicos?

-Hay dos grandes ausentes en los artículos científicos: el propio investigador y Dios. Puede parecer, pues, que la ciencia promueva el ateísmo y el antihumanismo, pero la ciencia es neutra en esto. Cuando falta el investigador parece como si la ciencia no tuviera nada que ver con el humanismo, ni con las emociones, con el conocimiento filosófico, cuando en realidad sí tiene que ver. Al preguntarse por el investigador o por Dios se relaciona la ciencia con las humanidades y con la teología. En este sentido me parece muy interesante el objeto del Aula Manuel Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por tratar de filosofía, del pensamiento crítico y del diálogo fe y cultura. Es un tema muy rico dentro del mundo de las humanidades.

Ha reescrito el Génesis con los grandes números ...

En la Cábala, diez números fundamentales -las sefirot- organizan la creación. En la cosmología de hoy, los valores de las constantes físicas universales estructuran el universo. Si se cambiara un poco alguna de esas constantes, el universo sería completamente distinto: no se formaría carbono en las estrellas por fusión nuclear, y no habría vida

No parece que haya habido mucho azar.

Es impresionante cómo el universo en su conjunto está determinado por los valores de 22 constantes físicas fundamentales y que si cambiara en un 3% o 4 % algunas de ellas, el universo sería completamente diferente del que conocemos.

¿Volvemos al misterio?

En la cosmología de hoy, nos sorprende la sutileza del conjunto del universo. Frente a esto, hay quienes sugieren que existen millones de billones de billones de universos y nosotros estamos por casualidad en un universo con estas condiciones. Otros, en cambio, creen que encontraremos una ley física más profunda que explicará esos valores. Según el tipo de sensibilidad religiosa, serás más favorable a uno u otro tipo de respuesta provisional.

¿Puede comentarnos algún tema en que esté trabajando actualmente?

Acabo de publicar, Una vida en 10 ecuaciones, una breve autobiografía científica centrada en las 10 ecuaciones físicas a las que más he contribuido, y las emociones que he sentido al trabajar en ellas. Una de esas ecuaciones generaliza el modelo cuántico de agujeros negros de Hawking. Para Hawking no puede haber agujeros negros microscópicos, porque están muy calientes y se evaporan rápidamente, pero en la nueva propuesta, una vez alcanzado un valor máximo, la temperatura se reduce para agujeros cada vez menores y podríamos tener miles de millones de agujeros negros microscópicos en el cosmos, constituyendo, tal vez, la materia oscura.

--¿La ciencia nos dará la respuesta que buscamos?

---La ciencia va a dar respuesta a muchas cosas, y también nuevas preguntas. Quizás la respuesta sea uno de los aspectos en que cuesta más ver el papel humano de la física. En las preguntas la sientes más próxima a inquietudes y emociones humanas. Y la respuesta tiene un interés especial en cuanto que es la base de nuevas preguntas o de nuevas aplicaciones, que también son preguntas. ¿Cómo vengo a utilizar eso, qué partido puedo sacar de eso? Si se insiste sólo en las respuestas, parece que aquello que hoy no tiene respuesta no quepa en la ciencia, cuando en realidad es un elemento de inspiración para las ciencias y para las artes.

