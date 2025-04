Tributos que se aplican al transporte de mercancías

Tengo este pensamiento en la cabeza al que me veo volviendo, es insoportable. He intentado dejar de pensar en ello porque, francamente, no alberga ninguna relevancia en el gran mapa psicodélico de todas las cosas. La economía mundial está a punto de reventar por los aires, el término «genocidio» ya no sirve para describir de forma adecuada el crimen que se está perpetrando contra el pueblo palestino, el cambio climático nos aniquilará en cuestión de años si tenemos suerte. Nada de lo que está sucediendo sigue algún tipo de lógica más allá de la maldad y la ruindad de algunos pocos, y sin embargo… Llevo varios días un poco obsesionada con la lista de países que Donald Trump enseñó en su rueda de prensa sobre los aranceles. No sé si vieron esa lista, era como de cartón negro, la alzó en sus manos ante decenas de periodistas mientras se inventaba los porcentajes de los aranceles, como ese que le adjudicó a la Unión Europea.

Los periodistas sacaron fotos como locos e hicieron algunas preguntas, bueno. Eso de que los europeos chupoptereamos a los estadounidenses es como poco una afirmación curiosa. No es eso lo que me llamó la atención porque creo que todos estamos ya más que acostumbrados a las mentiras flagrantes de Donald Trump y no nos sorprenden, de la misma forma que no nos sorprende que se descubra que una determinada figura política ha pasado gran parte de su carrera robando dinero público o adjudicando contratos a dedo, o que la pareja de Isabel Díaz Ayuso es una persona para nada recomendable. Hace tiempo que decidí despegarme de la realidad todo lo posible, el mundo me resulta insoportable y no quiero seguir estando informada. Me conformo con tener un ligerísimo conocimiento sobre lo imprescindible del día a día. Los malos siempre ganan, no hace falta saber más tampoco.

A lo que iba, no sé si lo observaron también, pero la lista de países de Donald Trump no sigue ningún orden lógico. Creo que es deformación profesional, antes de intentar entender los datos mis años de experiencia laboral me empujan a tratar de comprender primero la manera en la que se ha organizado una determinada información. Al principio pensé que se había construido en orden descendiente según el valor de cada porcentaje. Luego me dije a mí misma que lo más probable era que el orden fuera ascendiente, pero… no. Tampoco está ordenada alfabéticamente.

Hice una captura de la escena y he revisado la lista varias veces, me gusta hacer las cosas bien. Entiendo que quizá esto sea lo menos reseñable de todo este asunto, los supermercados van a aprovechar para doblar el precio de sus productos aunque estén hechos en España y la subida de los aranceles estadounidenses no les aplique, lo sé, pero por más que lo intento no puedo ignorarlo. Trump levantó con sus manos esa lista como si estuviera compartiendo un nuevo texto sagrado con el mundo, otro nuevo evangelio, las tablas de Moisés o qué sé yo, y desde entonces las mesas de debate y las aperturas de los telediarios no hablan de otra cosa pero nadie se ha fijado en cómo está ordenada la dichosa lista que va a propiciar una neoguerra comercial.

Cualquiera pensaría que las personas que dominan el mundo tienen a su cargo empleados que saben hacer bien su trabajo, gente que entiende el tamaño de las consecuencias de las decisiones que sus empleadores toman y se entregan a la excelencia. Lo cierto es que les da absolutamente igual y que lo más probable es que esa lista se haya confeccionado con la ayuda de ChatGPT, porque solo la inteligencia artificial consideraría lógico aplicar aranceles a islotes remotos habitados cuyos únicos habitantes son mareas de pingüinos, y solo una persona estúpida tomaría lo regurgitado por ChatGPT y lo presentaría sin molestarse en revisarlo. Han aprendido de su jefe que si la realidad y la verdad no nos gustan podemos inventarnos una nueva y el resto del mundo tragará. La gran mayoría de los habitantes de la Tierra está en manos de personas que tienen que girar la cabeza de lado a lado para propiciar, con suerte, una conexión neuronal. Nos hemos acostumbrado.