Alejandro Suárez Pérez: «La profesión veterinaria está en pie de guerra»

Empecemos por el principio, Sr. Suárez, ¿en qué consiste el Real Decreto 666/2023?

Esta norma tiene como objetivo regular la distribución, dispensación y el uso de medicamentos veterinarios y entró en vigor a mediados de 2023, por tanto, lleva funcionando más de año y medio.

Las protestas arrancan a principio de año 2025 porque el 2 de enero entró en vigor el artículo 39.1, que obliga al profesional veterinario a comunicar unos datos mínimos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), cuando prescribe antibióticos incluyendo también la administración de estos fármacos en consulta.

¿Qué supone ese registro de antibióticos?

Pues para empezar supone sacar un tiempo extra de la tarea diaria del profesional para comunicar al MAPA esta prescripción o administración in situ. Por suerte la mayoría de los programas informáticos de gestión que usan los profesionales, ya pueden hacer esto, ahorrado tiempo y dinero a los que disponen de estos programas.

Uno de los lemas en las protestas dice “Es mi criterio, no el del Ministerio” ¿Por qué dicen que se cuestiona el criterio clínico de los veterinarios?

Pues porque este Decreto, en su ANEXO I, presenta toda una serie de “restricciones adicionales” que nos obliga a prescribir y/o a administrar según el caso, unos “antibióticos prioritarios” que por nuestra experiencia no son los adecuados para nuestros pacientes.

Muchas fichas técnicas de antibióticos, el equivalente a los prospectos, están desfasadas y por tanto no recogen indicaciones que la ciencia y la experiencia profesional confirman a la hora de tratar muchas dolencias. Si no se actualizan estas fichas, el Ministerio no da por válido su uso, con lo que se nos coloca fuera de la ley si decidimos usar estos antibióticos. Entendemos el problema terrible que está significando las resistencias a los antibióticos, pero eso no puede ser motivo de imposición. No hay que olvidar que el consumo de antibióticos en mascotas representa menos de un 1% de la cantidad del total de antibióticos que se fabrican. Por eso insistimos en que nos parece desproporcionado este Real Decreto en lo que tiene que ver con los antibióticos.

¿Pero qué pasa si ustedes no quieren usar esos “antibióticos prioritarios”?

Pues debemos en muchos casos hacer una prueba obligatoria llamada “antibiograma”, que puede tardar 3-4 días en dar los resultados que indican cual es el antibiótico de elección una vez descartados los prioritarios. Esto además de encarecer el coste final de la atención veterinaria, obliga al propietario a desplazarse nuevamente al centro, y nos hace “perder” unos días que pueden ser vitales para la salud de nuestros pacientes.

Su colectivo profesional se queja de las posibles sanciones. ¿Tan altas son las sanciones para las personas que no cumplan?

Pueden llegar en los casos más graves hasta el millón de euros. En las últimas semanas el Ministerio, que ha sido consciente de la desproporción de estas multas, ha rebajado las sanciones previstas de manera notable. No obstante, el colectivo profesional sigue molesto porque siente miedo por hacer su trabajo.

Sr. Suárez, ¿qué soluciones plantean ustedes para revertir esta normativa?

Pues para empezar una moratoria de este RD 666/2023 que nos permita revisar lo que se plantea en el mismo. No debemos olvidar que la Unión Europea(UE) plantea como fecha tope el año 2029 para que los países ejerzan este control sobre los antibióticos que damos a nuestras mascotas. Por tanto, hay margen para darnos un período de tiempo para estudiar y mejorar el funcionamiento de este Real Decreto. No solo la comunicación de los antibióticos sino otras cuestiones como es la dispensación de medicamentos veterinarios. Nosotros entendemos que la figura del profesional veterinario es la que mejor puede gestionar los medicamentos veterinarios, su prescripción y su dispensación. En esto coincide la gran mayoría de países de la UE que así lo hacen desde mucho tiempo atrás. España es uno de los países más restrictivos de Europa en ese sentido.

Cómo está respondiendo el colectivo y en general la sociedad canaria ante esta lucha contra el RD 666/2023?

Una de las cosas más positivas de esta lucha está siendo el grado de unidad en nuestro colectivo. En todas las islas nos ha sorprendido gratamente. Y esto mismo hemos percibido en los tutores de mascotas, uno de los colectivos más afectados junto a los profesionales veterinarios. Lo vimos en las movilizaciones del 5 de marzo que en Las Palmas de Gran Canaria movilizaron unas 3000 personas. También en la recogida de firmas de apoyo a nuestras reivindicaciones. En apenas 20 días más de 20500 personas han puesto su firma de puño y letra apoyando nuestras reivindicaciones. Por esa parte estamos muy satisfechos.

Para terminar, ¿algún mensaje final?

Que seguiremos con las protestas en las calles hasta que logremos la moratoria de esta norma del Ministerio que tantas dificultades está creando.

Contactos

https://lpa.vetcan.org/

https://www.facebook.com/ColegioOficialdeVeterinariosdeLasPalmas

https://www.instagram.com/veterinarioslaspalmas/