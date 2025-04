El Obispado destaca el cariño del papa por Canarias: «Nos tenía en su corazón y en su agenda»

El papa Francisco tenía a Canarias «en su corazón y en su agenda». Así lo han manifestado José Mazuelos, obispo de Canarias, y Cristóbal Déniz, obispo auxiliar, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, tras conocerse el fallecimiento del pontífice, del que destacaron su papel en la historia de la Iglesia con su llamada a la sinodalidad y a salir a las periferias.

«Si no hubiera sido por su enfermedad él hubiera venido a Canarias», señaló de forma rotunda Mazuelos, recordando el deseo manifestado por Francisco al presidente del gobierno, Fernando Clavijo y, corroborado el pasado enero, en un encuentro en Roma con los responsables de comunicación.

«Doy fe de que justamente en un encuentro en enero, solo al decir que yo era de Canarias, el papa nos felicitó como pueblo, como sociedad, como iglesia por nuestro cariño, por nuestra responsabilidad con las personas migrantes», indicó Cristóbal Déniz, que estuvo presente en dicha reunión. «También me dijo, sin yo preguntárselo: quiero ir a Canarias. Tenía la firme determinación de venir a Canarias, algo que por su enfermedad y su muerte ya no es posible, pero nos tenía en el corazón y nos tenía en su agenda», indicó Déniz que, en nombre de la iglesia, agradeció «el cariño por nuestro pueblo, por las preocupaciones que aquí tenemos».

José Mazuelos y Cristóbal Déniz en la sede del Obispado. / La Provincia

El obispo de Canarias leyó un comunicado en el que expresaba el «gran dolor y tristeza» por el fallecimiento del papa Francisco, del que destacó que ha «acentuado en su magisterio la necesidad de profundizar en la dimensión pastoral y, sobre todo, como buen jesuita, su insistencia a la necesidad de poner en primer plano el discernimiento y la atención personal. Destacar su amor por los más desfavorecidos y especialmente con los migrantes. Como no destacar el cariño mostrado con Canarias y su cercanía con nuestro pueblo ante el problema migratorio».

Anuncian una misa funeral cuya fecha depende de la agenda de Roma y a partir de mañana se podrá firmar en el libro de condolencias en el Obispado

Mazuelos señaló su confianza en que el próximo papa continúe su legado respecto a la problemática de los movimientos migratorios. «El problema migratorio es un problema que marca la globalización. Y el papa que venga, estoy seguro que tiene que afrontar los problemas migratorios», indicó el obispo, dejando claro que ni la iglesia, ni el propio Francisco, «han estado nunca a favor de una migración ilegal, en absoluto. Es complejo todo el tema de la migración, tenemos que intentar entre todos poner soluciones para humanizar lo más posible estas realidades que estamos encontrando, y el papa nuevo lógicamente no va a evadir este tema».

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos (i), y el obispo Auxiliar de Canarias, Cristóbal Déniz (d), durante su comparecencia este lunes en rueda de prensa con motivo del fallecimiento del papa Francisco. / Elvira Urquijo A. / EFE

Ecología

Del legado de Francisco, Mazuelos destacó su dimensión pastoral centrada en las personas y en la fraternidad «para poder crear un mundo más justo y más humano». En este sentido, indicaron sus denuncias al «individualismo» y a la «economía del descarte», que se va imponiendo en la sociedad, así como su preocupación por la ecología y el cambio climático.

Concluyeron el comunicado apuntando que a los sentimientos humanos de dolor y tristeza, se suma un sentimiento de alegría y esperanza. «La alegría de saber que ya ha sido llamado a la Casa del Padre donde se ha encontrado con Jesucristo Resucitado. Y en este año jubilar de la esperanza inaugurado por él, la esperanza y la certeza de que el Espíritu Santo seguirá llevando la nave de la Iglesia en tiempo nada fáciles u conformar a sus hermanos en la fe. Elevamos nuestras oraciones al Dios de la misericordia para que se digne acoger a su siervo Francisco y le haga gozar de la plenitud del Reino de los Cielos. Os invitamos a unirnos en oración, junto a toda la Iglesia, para rezar por el eterno descanso de su alma».

Continuidad

El obispo de Canarias expresó finalmente su tristeza por la muerte de «un papa valiente» y aunque no se atrevió a aventurarse sobre el origen del próximo pontífice, señaló que «no va a ser una ruptura porque muchos pensaban que Francisco era una ruptura con Benedicto XVI, y fue todo lo contrario. A Benedicto XVI no se le entendía muy bien porque era un gran teólogo, era un padre de la Iglesia, pero Francisco lo que ha hecho ha sido traducirnos al castellano las enseñanzas y la teología de Benedicto XVI, toda esa teología profunda de Benedicto XVI, Francisco la ha llevado a cabo de una forma sencilla y en encuentro con todos».

Finalmente Mazuelo anunció que celebrará un funeral diocesano en la Catedral por su eterno descanso, aunque la fecha dependerá de la agenda de Roma, y que a partir de mañana, 22 de abril, en el Obispado habrá un libro de firmas para expresar las condolencias por el fallecimiento del pontífice.