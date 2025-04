El papa Francisco, el pontífice "de la misericordia y de la periferia"

El Papa Francisco gesticula mientras reza el Ángelus desde la ventana de su estudio con vista a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el domingo 17 de marzo de 2013. “Estos días he podido leer un libro de un cardenal —el cardenal Kasper, un buen teólogo— sobre la misericordia. Y este libro me ha hecho mucho bien, aunque no piensen que solo estoy haciendo publicidad para los libros de mis cardenales. No es así. Pero me ha hecho mucho bien. El cardenal Kasper dijo que sentir misericordia, esta palabra, lo cambia todo. Es lo mejor que podemos sentir: cambia el mundo. Un poco de misericordia hace el mundo menos frío y más justo”. / La Provincia