Amor Romeira, aterrorizada: “Me acabarán matando, me fusilarán”

Hace unos días el Tribunal Supremo británico decidió retroceder con respecto a la lucha de la diversidad y la inclusión y falló a favor de que solo las personas nacidas biológicamente femeninas se reconocerían como mujeres. Un hecho que excluye por completo de la ecuación a todas las mujeres transgéneros.

Muchas han sido las caras conocidas y no tan conocidas que han condenado dicha decisión, pero la canaria Amor Romeira ha reflexionado largo y tendido sobre ello en los diferentes perfiles de sus redes sociales.

“No me puedo quedar callada ante tanto odio y retroceso en derechos de las personas trans. Da miedo, mucho. Lo que más me sorprende es que la sociedad no se esté dando cuenta de que la mano de la transfobia viene el racismo, la xenofobia, el machismo y la sumisión de la mujer a un pasado muy oscuro. Es preocupante que jueces en pleno siglo XXI firmen sentencias en contra de los derechos de las personas trans”, dice la artista y creadora de contenido.

Las mujeres trans son mujeres y si tu feminismo no las reconoce, déjame decirte que no es feminismo

“Ayer le decía a mi hermana Carmina Romeira que me acabarán matando en un paredón, que me fusilarán por ser una mujer trans. A lo que ella me respondió que los mataría si se los encontraba, que no dijera eso por favor”, recuerda con verdadero pavor. “Ya nos están matando. Ya nos están llevando al paredón. Están llegando los primeros disparos, lo que pasa es que no os estáis dando cuenta. El odio de las instituciones, jueces que firman sentencias en contra de los derechos de las personas trans… Nos están matando”.

“La sociedad debe diferencias las vidas trans de los indeseables que utilizan una ley como fraude para ir en contra de las mujeres. Ese es el verdadero enemigo y no las vidas trans, que ya de por sí lo tienen muy difícil en una sociedad que las maltratan y asesinan solo por el hecho de existir”, sentencia.

La extrema derecha, a través de su discurso y sus bulos, dibuja una falsa realidad. Hostiga al rechazo, al borrado, al separatismo entre mujeres

“Hablan de las mujeres trans en los deportes como si estuviéramos participando. Se lo inventan, no es cierto. Solo en España existen tres mujeres trans federadas en algún deporte. En los JJOO de París 2024 no participó ninguna mujer trans, por ejemplo. Solo un hombre trans, pero se ve que cuando se trata de esa disciplina no molesta. Las personas trans pudieron competir en los JJOO de 2004, pero no fue hasta el 2020 que fueron convocadas las primeras mujeres trans”

Por último, lanza un mensaje a su comunidad: “quiero agradecer a todas las personas que están alzando la voz por los derechos de las personas trans. Juntas somos más fuertes. Es una lucha por una sociedad más justa, diversa y tolerante. Gracias”.