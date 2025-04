Palabras de gratitud y elogios al papa Francisco desde Las Palmas de Gran Canaria

Con una cámara fotográfica colgándole del cuello y en chanclas, Óscar subía tímidamente las escaleras y señalaba a un cuadro en el que aparecía el papa Francisco sonriente, con sus gafas de montura al aire y su cruz del Buen Pastor. "¿Se puede tocar?", preguntaba. Tras santiguarse, de su barbilla llevó su mano al retrato del sumo pontífice. "También hay un libro donde puede dedicarle unas palabras", le decían, señalando una mesa austera, a la vera del marco. Natural de Padua (Italia), Óscar, de 75 años, escribió "una piccola dedica" porque "Franchesco era parte de noi".

Desde este 22 de abril, el Obispado de Canarias ha habilitado un libro para que toda persona pueda mostrar sus condolencias al fallecido pontífice, en la plaza de Santa Ana 12, en el que se recogen mensajes, en su mayoría en español, que expresan gratitud y alaban su figura, especialmente, por estar cerca de las personas más vulnerables.

"Gracias Francisco por el legado que nos dejas. Desde aquí, notaremos tu ausencia", plasmaba uno de los textos. "Gracias papa Francisco por acordarte de los más necesitados, los pobres, los inmigrantes y por recordarnos a todos que nadie es más que nadie. Por tu sencillez, por tu cercanía y, sobre todo, por ser buena persona", exponía otro. "Que padre Dios te haya acogido en su gloria para que descanses eternamente junto a su hijo y con Santa María y todos los santos", se le deseaba.

En el patio

Desde las ocho de la mañana, a la entrada del patio central del obispado, se ha dispuesto el libro de condolencias con el rostro del papa Francisco en la portada, junto a un Cristo crucificado de tono dorado; a su lado, puede verse desde la calle el cuadro del sumo pontífice, decorado con la bandera vaticana blanca y amarilla y, en su base, un anturio rojo.

El libro permanecerá abierto hasta el próximo viernes, víspera del funeral del papa en Roma, en horario de 08.00 a 13.30. Y se guardará para el archivo del obispado, al igual que sucediera tras la muerte de los anteriores pontífices.

Libro de condolencias dispuesto en el patio interior de la sede del obispado en Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP.

Eduardo Benítez-Inglott y Ballesteros, de 28 años, pasaba su último día de vacaciones en la ciudad, cuando vio el cuadro al pasar cerca del obispado y, como "miembro de la Iglesia Católica", no dudó en acercarse a escribir sus respetos ante lo que considera "una gran pérdida" para la institución religiosa. Natural de Las Palmas de Gran Canaria, se define como "historiador de la Iglesia" y actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Oxford sobre la Inquisición.

Firmas

En torno a las 13.00 horas, el libro acumulaba ya una veintena de firmas. "Me he acercado porque me siento identificado con la figura del papa", ha reconocido Jaime Ahijado. Aunque la enfermedad del sumo pontífice se prolongaba desde febrero, cuando ingresó en estado crítico en el Hospital Gemelli, "fue una sorpresa, cuando todos pensábamos que iba mejorando, pues se marchó".

Para Jaime, como creyente, el papa Francisco "significa la esperanza para la Iglesia". Le atribuye haberse atrevido a "romper con muchas cosas. No miraba ni condición, ni formas de ser, acogía a todo el mundo. Y así ha querido que sea la Iglesia", expone. El primero de los mensajes que abre el libro de condolencias está redactado por José Mazuelos, Obispo de la Diócesis de Canarias.

Libro de condolencias para despedir al papa Francisco en la sede de Las Palmas de Gran Canaria del obispado. / LP/DLP

"Este papa ha significado una Iglesia abierta, una dimensión pastoral con discernimiento, es decir, atender a las personas caso por caso. Esa Iglesia de puertas abiertas era necesaria, porque tenía una tendencia a encerrarse o defenderse. El papa dijo: tenemos que salir y proclamar la buena noticia, la alegría del Evangelio. Y es lo que ha hecho", ha explicado Mazuelos.

Fratelli Tutti

De las cuatro encíclicas que dejó Bergoglio, Mazuelos considera Fratelli Tutti (Todos hermanos) "fundamental" para entender su doctrina, especialmente, porque llama a salir del individualismo, "que es el gran mal" que impera en la sociedad actual. A su juicio, la tendencia radical al yo desconecta a las personas de sus raíces y sus familias, lo que genera una amenaza"a todo", a "conseguir un mundo más justo y humano", porque "es la puerta de entrada de una economía del descarte".

Una persona firma en el libro de condolencias dedicado al papa Francisco en la sede del Obispado de Canarias ubicada en la plaza de Santa Ana. / LP/DLP.

Según Mazuelos, el papa Francisco propone "compartir", entender que "no estamos solos, que tenemos un Padre Común y podemos mirar al otro como a un hermano, eso nos lleva al diálogo, a abrir caminos de paz". En suma, la encíclica Fratelli Tutti, publicada en octubre de 2020, en plena pandemia del coronavirus, "define muy bien" al sumo pontífice.

El obispo de Canarias, José Mazuelos (derecha), junto a Cristóbal Déniz, obispo auxiliar, durante su comparecencia ante los medios de comunicación el pasado 21 de abril, tras conocerse el fallecimiento del papa Francisco. / Europa Press.

Sobre si considera que el próximo papa debería seguir la misma senda trazada en los últimos 12 años, Mazuelos matiza que el propio Bergoglio continuó el camino que ya había marcado su antecesor, Benedicto XVI, quien, de hecho, redactó la primera encíclica del mandato del papa Francisco. "Ha traducido de forma pragmática, más cercana y pastoral, toda esa teología profunda de Ratzinger", resume el obispo de Canarias. Si bien, aclara que cada pontífice "ha ido marcando su pauta" durante sus mandatos.