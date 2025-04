La Lotería Nacional toca en Canarias

A ganar, a ganar, pollo para cenar. No, no es el Blackjack, es la Lotería Nacional. La diosa fortuna no falta a su tórrida cita con Canarias y deja el primer premio del sorteo, celebrado este jueves 24 de abril, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Concretamente ha sido en dos lugares de Tenerife. En Granadilla de Abona y en Los Abrigos. En ambas administraciones han vendido el premio grande. el 84961, valorado en 300.000 euros al número.

Además de estos lugares se vendió también en Palma del Río -Córdoba-; Torrenueva -Granada- y Madrid.

Mientras que el segundo premio correspondió al 80.219, valorado en 60.000 euros al número, se vendió en la localidad barcelonesa de Gavá.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).