Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, una enfermedad emergente que aún no ha llegado a Canarias

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) es una enfermedad emergente en España. Se trata de una patología que, de forma general, se transmite por las picaduras de las garrapatas del género Hyalomma o por el contacto directo con los fluidos de las personas y los animales infectados. Según los datos que maneja el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), entre 2016 y 2024 se notificaron 16 cuadros autóctonos en el país, la mayoría en Salamanca. Al listado se suma un caso que data de 2013 y que fue identificado de forma de retrospectiva en Ávila. En total, se han reportado seis fallecimientos por esta infección viral en el conjunto del territorio nacional. Ahora bien, aunque el vector se encuentra presente en Canarias, por ahora no se han producido contagios en las Islas.

«Las garrapatas del género Hyalomma se encuentran en el Archipiélago, concretamente las Hyalomma marginatum y las Hyalomma lusitanicum, pero no son las más comunes. Sobreviven en zonas áridas y semidesérticas, y son potenciales vectores de enfermedades zoonóticas, especialmente de la FHCC», detalla José Poveda, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e investigador del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA).

La buena noticia es que los artrópodos de esta especie que habitan en las Islas no están infectados. «Estas garrapatas existen en Canarias desde que se introdujeron conejos silvestres procedentes de la Península hace ya varios siglos. Las aves migratorias desempeñan un papel importante en su dispersión, por lo que aquellas que vienen de África podrían traer fases larvarias infectadas. Sin embargo, esto es algo muy remoto y aún no ha ocurrido», señala el experto, que además recalca que el hecho de que existan ejemplares del vector no significa que el patógeno se encuentre en circulación.

Síntomas

Tal y como explica el profesional, la FHCC es causada por un Nairovirus de la familia Bunyaviridae. Los principales síntomas que provoca son fiebre súbita, dolores musculares y de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, diarrea, enrojecimiento facial y conjuntivitis. Los casos graves se caracterizan por la aparición de una fase hemorrágica con sangrado en las mucosas, la orina y a nivel gastrointestinal. «Esto puede derivar en un fallo multiorgánico y, por tanto, en la muerte del paciente en la segunda semana después del contagio», advierte Poveda. De hecho, la tasa de letalidad de esta patología ronda entre el 10% y el 40%.

Las garrapatas transmisoras están muy presentes en África, Oriente Medio, los Balcanes y Asia. «Los primeros casos fueron detectados en la Guerra de Crimea y más tarde en el Congo. De ahí su nombre», comenta el especialista.

En España, el virus se identificó por primera vez en 2010 en garrapatas que fueron capturadas en la provincia de Cáceres, si bien las primeras infecciones en humanos fueron reportadas en 2016. «El cambio climático ha provocado un aumento de las temperaturas y una prolongación de los períodos cálidos, lo que ha favorecido la actividad de las garrapatas en nuestro país y en otros territorios», apunta José Poveda.

Con base en la información difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los huéspedes del patógeno figuran animales salvajes y domésticos como vacas, ovejas y cabras, que son capaces de transmitir la infección incluso a través del contacto con sus tejidos. A pesar de que existen muchas aves resistentes al contagio, los avestruces son especialmente vulnerables.

Hay que señalar que no existe un tratamiento específico para manejar la dolencia, por lo que el abordaje debe ser sintomático. Además, tampoco se ha desarrollado una vacuna para evitar el contagio. Por ello, el investigador del IUSA recomienda extremar las precauciones a los viajeros que visiten zonas endémicas. «Es importante evitar caminar por senderos y estar cerca de las hierbas altas. También es necesario utilizar repelentes o insecticidas autorizados, y revisar el cuerpo, la ropa y el cuero cabelludo al terminar la jornada», aconseja.