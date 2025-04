Canarios buscando luz en la oscuridad: «Era como salir a la calle en los 2000»

Cuando casi toda España quedó fundida a negro en el despunte de la semana, el apagón masivo encendió otras luces que la propia electricidad relega a formas de vida pasadas casi en penumbra. Una docena de canarios afincados en la península o como aves de paso con rumbo a otros países narran la historia del día en que volvió a pararse el mundo para ponernos en el espejo de lo que somos, desde vecinos que unen sus cocinas y fuerzas a nuestra capacidad de superación frente a la incertidumbre, pero también el miedo a una nueva distopía en el eco reciente de la pandemia y, sobre todo, la realidad de unas sociedades hiperconectadas que ponen de manifiesto nuestra sobredependencia energética en el confinamiento elegido de nuestras casas y pantallas.

Juntar las despensas

Abraham Ortega Reboso, de 25 años, natural de Gran Canaria, vivió el apagón en Granada, donde reside desde hace un año y medio. «Los primeros pensamientos es que quizá ha habido un ciberataque, tensiones políticas, la tercera Guerra Mundial... Pero me sorprendió que lo primero que hicimos los vecinos de forma natural fue juntar las despensas», relata.

«Después salimos a la calle y fue una experiencia increíble: las plazas llenas, la gente sacó sus barbacoas... Mis vecinos me dijeron que era como salir a la calle en los 2000. Lo mejor fue cómo anochecía y Granada estaba completamente a oscuras. Aprovechamos para coger una manta y ver un cielo que parecía de la sierra, incluso llegamos a ver estrellas fugaces».

Su vivencia fue similar a la de Álvaro Callero, de 28 años, quien vive en la otra punta del país, en Vigo. «Todos estábamos flipando con el apagón y especulando sobre qué podía haber sucedido, pero el día terminó siendo especial porque jugamos a juegos de mesa hasta las tantas de la noche. Volvimos a casa para dormir, con todo a oscuras. Ya sobre las 4.00 de la mañana se encendieron las luces», revela.

Pero en la jornada del lunes también hubo, sobre todo, clases y exámenes suspendidos, hojas de ruta alteradas, rutinas interrumpidas. Así le sucedió a la canaria Natalia Mesonero-Romanos, de 20 años, estudiante de Medicina que vive en el barrio de Sarrià de Barcelona. «Yo iba de camino a la universidad porque tenía un examen por la tarde y, cuando llegué a la estación de ferrocarriles, estaba todo el mundo fuera», cuenta. «Al menos, todavía me llegaban los datos y pude leer el correo de la universidad que decía que se cancelaban todas las actividades».

En cambio, a Lucía Hernández, de 21 años, estudiante del doble grado en Lengua y Literatura y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, comunidad que concentró el mayor colapso, le sorprendió el apagón en clase. «Estaba con unos compañeros en la universidad cuando se apagaron las luces y las pantallas se quedaron en negro», cuenta. «No sabíamos cuánto iba a durar, ni si íbamos a tener clase. Mientras esperábamos, bajamos al metro a ver si funcionaba y estaba todo apagado. Fue una imagen impactante ver el metro casi a oscuras y con los ascensores pitando todo el tiempo porque no funcionaban. Volvimos a esperar en la universidad hasta que finalmente nos dijeron que las clases no se podían llevar a cabo».

También residente en Barcelona desde hace cuatro años, el programador Christopher González, de 26 años, asegura que la situación fue «caótica» en la ciudad condal. «Toda la gente atrapada en ascensores, ambulancias de un lado para otro, no funcionaban los semáforos», rememora. «Pero una cosa curiosa es que había como dos mundos: gente a gusto al sol, tomando cerveza; y luego gente corriendo a los supermercado comprando agua, pilas o velas, preparándose para lo peor».

Y como a muchos de los estudiantes que viven fuera de casa, a la grancanaria Irene Mederos, de 22 años, le asaltó una duda durante el apagón: «¿Qué pasará con todos los tuppers del congelador?». Esta periodista afincada en Sevilla desde el año pasado se encontraba estudiando para uno de sus últimos exámenes del Máster cuando se fue la luz. La prueba, prevista para ayer martes, finalmente se canceló porque la Universidad Pablo Olavide no recuperó la actividad lectiva en toda la jornada.

«Lo vivimos con mucha incertidumbre, pensé que se trataba de una avería en la zona, pero me di cuenta de la magnitud real del problema cuando me escribió un amigo que vive en Madrid para decirme que también estaba a oscuras», recuerda. Fue una jornada relativamente tranquila, a excepción del tráfico: «casi atropellan a una persona que iba a cruzar la calle porque, al no haber semáforos, los coches no respetaban la prioridad», destaca.

Contagiar la ansiedad

En esta línea, a Judith Pulido, periodista grancanaria de 29 años afincada en Madrid desde hace dos años y medio, el apagón la sorprendió en la agencia de comunicación en la que trabaja. «Al principio nos lo tomamos a risa, pero una compañera empezó a recibir mensajes de Whatsapp que alertaban de que había ocurrido lo mismo en otras comunidades», apunta. Sin embargo, al llegar a casa, encontró a sus dos compañeras de piso muy nerviosas. «No teníamos luz, no podíamos comunicarnos y tenía miedo de que nos contagiásemos la ansiedad», confiesa. Pero la situación cambió sobre las 22.30 horas, cuando se encendieron las bombilla. «Empezamos a aplaudir, a gritar por la ventana y a dar saltos de alegría», recuerda entre risas.

Así lo vivió también el tinerfeño Aarón Sánchez, de 34 años, quien se marchó en 2009 a estudiar a Madrid y allí sigue desde entonces; ahora, como diseñador gráfico. Tanto él como su pareja trabajan desde casa, pero el lunes, al quedarse sin electricidad, no pudieron completar su jornada laboral. Por suerte, añade, la luz volvió en algunas zonas por la tarde. «Nos enteramos porque escuchamos un estruendo muy grande y resultó ser un grupo de ciudadanos celebrando que habían recuperado el suministro», narra.

Otro canario afincado en Madrid es Tomás Hernández, funcionario de Justicia, que estaba trabajando en el momento en que se produjo el apagón. En ese momento, comenzó la odisea. Y es que lo que a diario supone un trayecto de unos 20 minutos, el lunes se convirtió en un recorrido que superó la hora y media. «Trabajo en la zona del Barrio del Pilar y vivo en Majadahonda, pero en mi caso fui bastante afortunado. Tengo compañeros que tardaron hasta seis horas en desplazarse e, incluso, otros que tuvieron que quedarse en el centro de trabajo hasta pasadas las 20.00 horas porque habían cerrado los túneles de la M-30», afirma.

Luego, la luz volvió sobre las 13.00 horas en casa de Martin Otegui, canario de 23 años y de padres vascos, radicado en el barrio de Bidebieta San Sebastián. Cuenta que en los barrios colindantes la luz tardó algo más en llegar, sobre las 19.00 horas, y que hubo mucha gente que quedó atrapada en ascensores desde el mediodía, «no solo dentro de edificios, sino en ascensores públicos». «Aquí hay muchos barrios en cuesta y existen ascensores para la facilitar la movilidad. Lo mismo con las escaleras mecánicas, que estuvieron paradas hasta última hora de la tarde», señala.

Actualmente, Martin está de prácticas en el Museo San Telmo. La pinacoteca dispone de un generador de electricidad y pudo mantenerse abierta con normalidad, a diferencia del Museo del Prado, que el lunes optó por desalojar sus salas y cerrar sus puertas.

El reto de viajar

Con todo, el apagón marcó el destino de muchos viajeros canarios. A los tinerfeños María del Carmen Yanes (52) y José Miguel Estévez (55) el apagón les pilló en Sevilla, en mitad de sus vacaciones. Según relatan, comercios y locales de restauración cerraron sus puertas de manera progresiva y los semáforos se apagaron. Su primera visita a Sevilla fue, cuando menos, atípica: sin Google Maps, sin apenas oferta gastronómica y sin atracciones turísticas. «Estuvimos bastante perdidos, no teníamos cobertura ni siquiera para utilizar el mapa», narran.

Y Cris Santana, artista visual y dj grancanaria, se enfrentaba a su primer viaje en solitario cuando el apagón la sorprendió en su escala en el aeropuerto de Barcelona con rumbo a Atenas. «Me quedé sin cobertura, mi vuelo se retrasó 45 minutos y viví un poco la tensión de la incertidumbre», cuenta. «Luego, mi problema más gordo fue cuando llegué a Atenas, porque el móvil no cogía el roaming y me empecé a poner un poco nerviosa por moverme sin línea en una ciudad tan grande», relata. «Le debo toda mi suerte a la wifi del aeropuerto, que funcionaba, porque pude gestionar la situación con el servicio que me recogía. Fue fuerte que pasara esto en mi primer viaje sola, pero me he dado cuenta de que mantengo la calma más de lo que creo y que soy mas espabilada de lo que pensaba».