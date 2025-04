¿Qué hago con la comida que hay en mi nevera tras el apagón? Guía para saber qué se ha echado a perder y qué aguanta

Tras el gran apagón sufrido este lunes en España, y mientras aún se trabaja para recuperar la normalidad, en los hogares españoles todavía se siente el impacto de este fenómeno. Sobre todo en estancias como la cocina, donde la falta de suministro eléctrico ha puesto en jaque electrodomésticos clave como las neveras y los congeladores durante varias horas. ¿Pero cuánto pueden aguantar los alimentos sin una refrigeración adecuada? ¿Cómo saber si la comida conservada sigue en buen estado tras el apagón? ¿Cuáles son los alimentos más delicados y cuáles los que aguantan más en este tipo de situaciones? ¿Y qué hacer con la comida que sospechamos que se ha podido echar a perder?

Según recogen distintas guías sobre seguridad de los alimentos durante cortes de energía, como la elaborada por la FDA de Estados Unidos, durante este tipo de episodios las neveras son capaces de mantener los alimentos fríos durante aproximadamente 4 horas. Los congeladores, por su parte, pueden mantener la temperatura idónea entre 24 y 48 en función de si están más o menos llenos. Más allá de este umbral, los expertos recomiendan revisar de forma individual los alimentos para asegurarse de que no se han echado a perder.

En el caso de las neveras que hayan estado más de 4 horas sin electricidad y con temperaturas por encima de los 5 grados se recomienda desechar cualquier alimento refrigerado perecedero como, por ejemplo, carne, pollo, mariscos, leche, huevos o sobras de comida refrigerada. En el caso de la comida perecedera se haya mantenido por encima de los siete grados y durante un periodo corto de tiempo, los especialistas recomiendan revisar individualmente el estado de cada alimento y, en caso de que no muestren signos visibles de deterioro, cocinarlos y consumirlos lo antes posible.

Los expertos recomiendan tirar carne, pollo, mariscos, leche, huevos o sobras de comida refrigerada que hayan estado sin refrigeración adecuada durante más de 4 horas

"Si el apagón ha durado menos de 4 horas y la nevera no se ha abierto, no es necesario tirar los alimentos. Si el apagón ha durado más de 4 horas o el termómetro marca más de cinco grados hay que tirar", afirma la divulgadora científica Boticaria García, quien también recuerda que es especialmente importante desechar carnes, pollos, pescados y sobras mientras que "se puede valorar" el estado de yogures, salsas y mermeladas. En esta línea, otros nutricionistas también recuerdan que sí es seguro consumir frutas y verduras (enteras, previamente no cortadas) ya sea almacenadas en nevera o en el exterior. También es seguro consumir alimentos que no requieran refrigeración.

Sí es seguro consumir fruta y verdura fresca (previamente no cortada), así como todos los alimentos que no requieran refrigeración como pan y galletas

En el caso de los congeladores, también se recomienda revisar la comida almacenada aunque, en este caso, dado que en la mayoría de los hogares españoles el apagón no se ha alargado más de 24 horas en principio parece que las afectaciones deberían ser menores. Aun así, los especialistas recomiendan revisar cada paquete para determinar su estado y, en caso de duda, desecharlos. "Si el alimento aún contiene cristales de hielo o si está a 5 grados o menos, puede cocinarlo o volver a congelarlo con seguridad", afirman desde la FDA en relación a esta cuestión.

