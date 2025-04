Hospitales y centros de salud recuperan la normalidad: "Ya funciona la actividad programada no urgente"

Los hospitales y centros de salud de España recuperan "poco a poco la normalidad", según ha informado la Ministra de Sanidad, Mónica García, esta mañana en su cuenta de la red social X (antes Twitter).También funcionan con normalidad las residencias de ancianos. "El sistema sanitario sigue funcionando y recuperando su funcionamiento completo de manera progresiva, con garantias y solvencia", ha dicho. En Catalunya, desde primera hora de la mañana, los grandes hospitales ya funcionan con el 100% denergía, y también la atención primaria "ha recuperado la normalidad práticamente al 100%", más allá de "pequeñas incidencias" que se estaban resolviendo desde "primera hora", según fuentes de la Conselleria de Salut. Ayer funcionaron sin luz ni programa informático. Las incidencias registradas en el sistema sanitario de toda España fueron "limitadas", según el Ministerio de Sanidad.

Vall d'Hebron, el hospital más grande de Catalunya, atiende desde las 7 de la mañana a los pacientes con una cita programada no urgente cancelados ayer

Este martes en los hospitales y CAP ya funciona la actividad programada no urgente, que ayer se tuvo que cancelar debido al apagón eléctrico que sufrió toda España durante horas. La actividad urgente no dejó de atenderse en ningún momento, así como las emergencias. Los centros sanitarios funcionaron ayer gracias a sus generadores eléctricos. Vall d'Hebron, el hospital más grande de Cataluña, recuperó la luz ayer por la noche y desde las 7 de la mañana de este martes ya está atendiendo a todos esos pacientes que este lunes tenían una cita programada (no urgente) y no pudieron ser atendidos. En cuanto a la primaria, Salut envío ayer unos 68.274 SMS a la población avisando de la desprogramación de las visitas de la tarde, que reprogramarán "tan pronto sea posible", dice la 'conselleria'.

Entre las 8 y las 10 horas de este martes, el 061 Salut Respon ha recibido unas 671 llamadas, un 23% más que el pasado martes en la misma franja horaria

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) está monitorizando las llamadas entrantes en el 061 Salut Respon y, en estos momentos, se estaría restableciendo el servicio. Entre las 8 y las 10 horas de hoy ha recibido unas 671 llamadas, un 23% más que el pasado martes en la misma franja horaria. Hasta las 10 horas de este martes, el SEM ha atendido de forma prioritaria más de 340 casos relacionados con la administración de oxígeno a domicilio y en las residencias, a través del 061 Salut Respon. El SEM, afirman fuentes de Salut, ha funcionado "con normalidad" gracias a los grupos electrógenos, a las emisoras de radio internas y al normal abastecimiento de combustible.Sin embargo, el gran apagón ha dificultado el normal funcionamiento del 061 Salut Respon durante unas horas.

Sin "grandes repercursiones"

El gran apagón, confirman varios sanitarios consultados por EL PERIÓDICO, no tuvo "grandes repercusiones", más allá de tener que desprogramar la actividad de consultas y de quirófanos el lunes por la tarde. El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona, funciona al 100% desde las 10 horas, incluidos los departamentos de imagen y los quirófanos, ayer afectados. Y en ningún momento estuvo a punto de quedarse sin energía (los generadores eléctricos tenían una autonomía limitada, que oscilaba entre las 24 y las 50 horas, dependiendo del centro). En concreto Vall d'Hebron tiene una reserva de camas de uci para necesidades extraordinarias de todo el sistema.

Otros centros, como el Germans Trias i Pujol (Can Ruti, en Badalona), trabajaron ayer con tranquilidad, según sus médicos. "En ningún momento estuvimos a punto de quedarnos sin energía. Al revés: hubiéramos podido aguantar más horas de las inicialmente previstas", comenta un nefrólogo que además explica que, como medida preventiva, el centro optó ayer por adelantar la diálisis de los pacientes que iban a ser atendidos por la noche. "Adelantamos a las 18 horas a los pacientes del turno de noche de diálisis por si acaso", añade este médico. El plan de contigencia funcionó, pero además todo se restauró "relativamente temprano".

Residencias de ancianos

También las residencias de ancianos han vuelto a la normalidad este martes, según la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), la patronal de los geriátricos en Catalunya. Según ACRA, la incidencia de ayer ha tenido un "impacto desigual" en los diferentes centros, en función de si disponían o no de generadores eléctricos.

"Nos hemos sentido solos, con incapacidad de comunicarnos, con equipos que no llegaban. Vinieron policías y agentes rurales a ayudar" Andrés Rueda — Presidente de ASCAD

Según el presidente de la Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència Gerontològica (ASCAD), Andrés Rueda, "ayer no fue un buen día para las residencias, a pesar de la propaganda oficial de que todo estaba bajo control". Según él, la sensación ayer fue "la misma que con el covid". "Nos hemos sentido solos, con incapacidad de comunicarnos, con equipos que no llegaban. Vinieron policías y agentes rurales a ayudar", asegura Rueda.

Según ACRA, algunos centros denuncian que, en "varias ocasiones", los teléfonos de emergencias" no funcionaron correctamente", lo que generó preocupación ante la posibilidad de activar protocolos de emergencia debido al estado de salud de algún residente. Asimismo, piden ayuda a los centros de atención primaria para suministrar bombas de repuesto para los usuarios que necesitan soporte respiratorio.

¿Qué hizo ayer el Ministerio de Sanidad?

Este lunes, con motivo del corte en el suministro eléctrico, el Ministerio de Sanidad activó "de inmediato" los mecanismos de coordinación y respuesta con las distintas Direcciones Generales implicadas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud. Sanidad asegura que se estableció una "comunicación constante" entre las áreas competentes del Ministerio, otras instituciones gubernamentales y las Comunidades Autónomas.

Las incidencias registradas fueron "limitadas", según el Ministerio de Sanidad

Según Sanidad, "las incidencias registradas fueron limitadas". Las principales actuaciones de contingencia se centraron en la reducción de cirugías no urgentes, la atención prioritaria a las personas electrodependientes y la garantía de suministro de gasóleo para hospitales y centros de salud, asegurando una autonomía mínima de 24 horas. Las comunidades priorizaron la protección de los centros hospitalarios, asegurando la reserva de combustible necesaria.

Además, Sanidad trabajó de forma estrecha con el Ministerio del Interior y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que centralizaron la información crítica. El Ministerio habilitó además varias salas de sus instalaciones para que los funcionarios que no podían regresar a sus domicilios pudieran descansar y pernoctar en condiciones adecuadas.

