Estreno absoluto de ‘Mata Hari’ por el Día de la Danza

El Teatro Pérez Galdós acogerá uno de los espectáculos de danza más intensos y evocadores de la temporada: Mata Hari, la historia de Margaretha Geertruida Zelle, la espía y bailarina más famosa de la Primera Guerra Mundial, que se representará por primera vez este viernes 2 y sábado 3 de mayo, a las 20.00 horas, en la sala principal.

Danza en un vagón de tren

En esta creación escénica propia, la danza se convierte en relato, la música en emoción y el escenario en un vagón de tren que recorre la vida de una mujer que vivió al límite. Esta pieza, con dirección artística de José Díaz Guadalupe, dramaturgia de María de Vigo y coreografía de Laura Lozano, ofrece una fusión de danza contemporánea, narrativa visual y música en vivo, que convierte cada escena en un fragmento de memoria, deseo y peligro.

Inspirada en la figura real de Margaretha Gertruida Zelle, conocida como Mata Hari, la obra propone un viaje emocional por los momentos que marcaron su vida: sus amores, traiciones, ambición y libertad. Una mujer que usó su arte y su cuerpo para sobrevivir en un mundo de hombres y que terminó condenada no solo por lo que hizo, sino por lo que representaba: «Se cuenta la historia de una vida enigmática a la par que apasionante. Seremos testigos de la historia de una mujer que en 1905 fue capaz de romper arquetipos y convertirse en la mujer fatal de la época», comenta el director artístico.

Durante los 65 minutos aproximados que dura la función, participan en escena una composición inédita de siete bailarines y cinco músicos, Anthony Bowen, Carmen Antón, Carlota Pina Rejes, Sara Sanabria, Laura Lozano, Josep López y Jai Varon, que dan vida a esta historia mediante diferentes estilos de danza, como el clásico, urbano y contemporáneo.

La interpretación conmueve desde la piel y el gesto. La música, interpretada en directo bajo la dirección del compositor Gonzalo Díaz Yerro, cuenta con la participación de: Ana Gil, Néstor Henríquez, Liliana Mesa, Marisa Roda, y el propio Díaz Yerro.

Este elenco llevará a los espectadores a través del viaje de la mal llamada espía Mata Hari, que comenzó su icónica biografía contestando a un anuncio de matrimonio de un coronel publicado en un periódico que la llevó a enamorarse de la cultura indonesa y, posteriormente, a ser la comidilla de la sociedad parisina, todo una travesía de amor, deseo y traición, hasta su trágico final.

No obstante, el espectáculo no se limita a contar una historia: la encarna. No se detiene en el juicio, sino que expone lo que sucede cuando una mujer se atreve a ser más de lo que esperan de ella.

Las localidades pueden adquirirse a través de la página teatroperezgaldos.es, así como en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, de 10.00 a 13.00 horas de lunes a viernes, y en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, de 16.00 a 21.00 horas, también de lunes a viernes.