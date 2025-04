Grupo Loro Parque, la compañía de las experiencias

La historia de Loro Parquees una trayectoria llena de éxitos, pero también de muchos desafíos que un pequeño jardín de papagayos tuvo que superar para convertirse en una de las compañías más importantes del sector turístico. 25 empleados, 150 loros y 13.000 metros cuadrados, unidos a la visión de negocio de sus fundadores, Wolfgang y Brigitte Kiessling, fueron construyendo un proyecto que se acabaría convirtiendo en el “must” de uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.

El hotel de 5 estrellas más pequeño de Canarias, con un pequeño jardín de loros, se acabó convirtiendo en un zoológico de 135.000 metros cuadrados, para, posteriormente, pasar a ser un grupo empresarial compuesto por tres parques, un hotel y un restaurante, con más de 1.000 empleados. Este constante proceso de más de 50 años de desarrollo y crecimiento no es fruto de la casualidad: es resultado del modelo de gestión de la compañía, el cual ha sido reconocido a todos los niveles, destacando el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, otorgado por el Gobierno de España.

La empresa familiar de Wolfgang Kiessling impulsa el empleo en Canarias con más de mil puestos de trabajo. |

El Grupo Loro Parque ha logrado colocar a Canarias en la escena internacional gracias a contar con el mejor zoológico del mundo, el mejor parque acuático y temático del mundo, y uno de los hoteles más reconocidos del planeta. Tripadvisor, el mayor portal de viajes del mundo, ha concedido a Loro Parque en 2 ocasiones y a Siam Park en 10, el Traveller’s Choice Best of the Best como número uno mundial. Además, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ha recibido un sinfín de distinciones internacionales, como el de mejor spa de hotel de Europa y el Mediterráneo, otorgado en 7 ocasiones por la publicación Condé Nast Johansens.

El “must” de Canarias

La matriz de la compañía se encuentra en Loro Parque, el “must” de Canarias, que ha sobresalido a nivel internacional no solo por su excelente reputación como opción de ocio, sino también por sus grandes contribuciones a la conservación de la biodiversidad. La Embajada Animal, a lo largo de sus más de 50 años de historia, ha estrechado el vínculo entre las personas y los animales, concienciando a la sociedad sobre las amenazas que diferentes especies enfrentan en la naturaleza y educando a las nuevas generaciones en el respeto hacia la fauna y la flora del planeta.

Grupo Loro Parque, la compañía de las experiencias

Loro Parque cuenta con una gran oferta complementaria para pasar un día maravilloso descubriendo impresionantes ecosistemas de los cinco continentes. Para quienes quieran hacer una pausa en medio de la jornada, tienen a su disposición, justo enfrente de Loro Parque, el restaurante Brunelli’s. Esta auténtica steakhouse americana ofrece las mejores carnes, gracias a contar con el horno Southbend, único en Canarias, capaz de asar la carne a 800 ºC, manteniéndola crujiente por fuera y jugosa por dentro. A la excelente calidad de la oferta gastronómica la acompaña un entorno único, con un ventanal panorámico que ofrece vistas de ensueño al Atlántico.

Loro Parque es el patrocinador principal de Loro Parque Fundación, una ONG que ha creado, desde Tenerife, planes para salvar a numerosas especies. Más de 29 millones de dólares invertidos en más de 300 proyectos de conservación en todos los rincones del globo han ayudado a salvar de la extinción a 12 especies de loros.

El alma de la excelencia

En Puerto de la Cruz, la compañía posee el emblemático Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, el hotel 5 estrellas gran lujo del norte de Tenerife. El carácter cercano y familiar del establecimiento le ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos internacionales gracias a la valoración positiva de sus huéspedes. El hotel cuenta con un sinfín de atractivos, entre los que destaca The Oriental Spa Garden, uno de los mejores spas de hotel del mundo.

Descubre el Reino del Agua y el Planeta Azul

El sur de Tenerife es hogar del mejor parque acuático del mundo: Siam Park. La atractiva propuesta de diversión que ofrece el Reino del Agua ya ha emocionado a más de 16 millones de personas. El parque ofrece una mezcla perfecta de adrenalina y relax. Atracciones como Saifa, la montaña rusa acuática definitiva, o Tower of Power, con sus 28 metros de vertiginosa caída, ponen a prueba a los visitantes más valientes. Para quienes buscan un plan más relajado, está Siam Beach, una paradisíaca playa artificial con múltiples servicios como bares y restaurantes, desde donde se pueden ver cómo rompen las grandes olas del Wave Palace, situada justo enfrente de la playa.

En pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra Poema del Mar, uno de los acuarios más espectaculares de Europa. Poema del Mar invita a sus visitantes a disfrutar de tres entornos únicos: Jungla, Arrecife y Deep Sea, donde se puede contemplar el mayor ventanal curvo del mundo, con 36 metros de ancho y 7 de alto.

El Grupo Loro Parque no solo define la experiencia turística en las Islas Canarias, sino que la lleva a un nivel superior. La oferta del Grupo Loro Parque es sinónimo de calidad, sostenibilidad y diversión para toda la familia.