María Couso, pedagoga: "La competencia emocional debe ir antes a la digital"

¿Cuáles son los impactos de las pantallas en el desarrollo cognitivo?

La tecnología no es per se negativa, esto es algo que quiero dejar muy claro. Es una herramienta que debemos utilizar con unos objetivos concretos. El problema que estamos observando es que se introduce de forma muy temprana en la infancia y se hace un abuso bastante significativo en las fases de la adolescencia, entre algunos de los impactos que se están observando. Se requiere una mirada crítica acerca del estado de la salud mental de la infancia y de los adolescentes por el alto consumo de redes sociales. Incluso en los niños también estamos observando una baja tolerancia a la frustración, para los diferentes obstáculos que nos vamos encontrando a lo largo de la vida. Asimismo, también se han observado que los ritmos de sueño se ven afectados, que hay dificultades a nivel visual, que incluso la Organización Mundial de la Salud está certificando que alrededor del año 2050, el 50% de la población será miope y entre una de las causas de ese alto porcentaje está el temprano uso de las pantallas en fases de desarrollo. Y, por supuesto, a niveles de aprendizaje estamos viendo características que podrían ser similares a las que se presentan en algunos trastornos del neurodesarrollo, como sería el TDAH, es decir, niños con dificultades para focalizar y sostener la atención sobre determinados estímulos y durante un tiempo significativo, que es la base o el origen del aprendizaje.

¿Cómo afecta a la capacidad de atención?

Básicamente lo que sabemos es que la atención es una habilidad que se construye a lo largo de los primeros años y la adolescencia. Es una habilidad que no nace madura, de forma innata. Tenemos que generar estímulos de bajo impacto y velocidad desde edades muy tempranas para que nuestro cerebro tenga tiempo para procesar toda la información que, de alguna manera, se nos está trasladando. Lo que estamos observando es que al generarse una inmersión en las pantallas a edades muy, muy, muy tempranas, está dinamitando la ruta de desarrollo de esa atención, generando que los niños no puedan sostener la atención en un tiempo determinado y tampoco puedan ser capaces de captar el estímulo más relevante sobre el que procesar o, de alguna manera, profundizar en ese procesamiento cognitivo. Y esto se está observando mucho en las aulas, donde cada vez es más difícil seguir una dinámica fluida por parte de los docentes, porque los niños tienen imposibilidad para captar y sostener esa atención.

¿Cómo valora en este marco la prohibición del uso de los dispositivos electrónicos en las aulas?

Más que prohibición, la palabra sería más bien regulación. Diferentes asociaciones de salud, como sería la OMS, la Academia Medicina de Pediatría o la Asociación Española de Pediatría, son bastante tajantes con la recomendación de no hacer una inmersión digital por debajo de los seis años, y mucho menos a través de dispositivos con una baja necesidad de habilidades tecnológicas, como podrían ser las pantallas táctiles. Durante sus primeros años de vida, los niños tienen un bajo control de impulsos y esto casa con un dedo mágico que pueden utilizar sin control. Por lo que un dispositivo táctil no es la mejor idea para entrenar esa capacidad de control de impulsos ante el aumento de esa sustancia que llamamos dopamina, que genera el deseo de repetición de una conducta que provoca placer. En este caso, los poderes públicos deberían regular la accesibilidad a los dispositivos, dado que ni la ciudadanía ni tampoco los docentes lo tenemos fácil para poder hacer una regulación de su uso.

¿Y recomienda alguna manera de integrar poco a poco el uso entre los jóvenes de los dispositivos?

Entre los jóvenes, sí, efectivamente. Yo soy de las que pienso que no hay una edad en la que se pueda decir que a partir de ese momento sería adecuada la entrega, por ejemplo, de un dispositivo móvil a un adolescente. Lo que siempre intento trasladar a las familias y a los profesionales es que dentro de la valoración de las características individuales que tienen los adolescentes, deberíamos generar un contrato de uso. Como si del alquiler de una vivienda se tratase, hay que hacer partícipes a nuestros adolescentes de que el uso que van a hacer de ese dispositivo va a estar regulado, va a tener unos horarios, va a tener unas aplicaciones que van a estar permitidas y otras que no van a ser accesibles. Entonces, vamos a tener unas determinadas condiciones, como si fuese un usufructo de ese dispositivo, que en absoluto es de su propiedad.

Pero las familias que ahora tienen que enseñar cómo usar los móviles, crecieron sin que nadie les enseñase.

Sí, efectivamente, pero es cierto que la problemática no es tanto el uso de las pantallas como el abuso de las mismas. Hay que dejar claro siempre que la tecnología es fácil. Está hecha para personas que no necesitan grandes habilidades en ningún plano cognitivo. Las tecnológicas lo que desean, por intereses económicos, es que sean accesibles incluso a los menores de 3 años, por eso la hacen fácil. Había un gran director de comunicación de Google, que se llama Alan Eagle, que la tecnología es tan fácil como usar la pasta de dientes y el cepillo. Es accesible a todos, no hace falta un gran entrenamiento para esto. Aunque creamos que los niños han nacido en ambientes tecnológicos y que tienen cierta facilidad para el uso de la tecnología, el término nativo digital es una falacia. Las personas nacidas en los últimos años no tienen mayores facilidades innatas para el uso de la tecnología respecto a sus homólogos de generaciones anteriores, sino que simplemente es el ambiente el que ha presionado por el uso de esa tecnología que no requiere de una gran habilidad para llevarse a cabo.

No se trata tanto de enseñar a usar un móvil como a gestionar emociones.

Sí, totalmente. Yo creo que hay que entender que la competencia digital es posterior a la competencia emocional y esto es lo que no estamos haciendo bien. No estamos gestionando bien las emociones ni enseñando a nuestros niños a esperar, ni sabiendo cómo tienen que frustrarse ante los obstáculos que van encontrando. Y antes de que esto esté aprendido, ponemos un dispositivo móvil en las manos, que no solamente no entrena esas habilidades emocionales para la vida, sino que se vuelven obstáculos para ese desarrollo en nuestra naturaleza.

¿Recomienda usar las pantallas como herramientas para el juego?

No, no lo recomiendo. Creo que a día de hoy cualquier persona que se dé una vuelta por una tienda, ya no de juguetes, sino de juegos, entenderá que hay una oferta de juegos de mesa abismal. En el mercado nacional tenemos muchísimos juegos de mesa que nos van a permitir habilidades de entrenamiento para la vida sin los perjuicios que generan las pantallas. Por eso yo creo que las pantallas no deberían ser un dispositivo de entretenimiento, sino una herramienta para unos objetivos que no se permiten alcanzar mediante el uso de otros elementos. Si yo puedo desarrollar funciones cognitivas a través de los juegos de mesa sin el perjuicio provocado por las pantallas, ¿por qué íbamos a necesitar el uso de esos dispositivos?

¿Ni siquiera los cooperativos?

Yo los podría recomendar en edades por encima de los 16, 17 o 18 años, donde ya hay una regulación. Pero en la infancia y en la adolescencia creo que tenemos un abanico significativo en el mercado para no tener que recurrir a este elemento que ya de per se se vuelve adictivo para ellos.

¿Qué características tiene un juego de mesa desde el punto de vista pedagógico?

Pues la verdad es que yo siempre digo que los juegos de mesa, por lo que tienen que empezar, es por generar algo de diversión. En cuanto te lo estás pasando bien, estás disfrutando y, sobre todo, compartiendo el espacio con otros, ya de alguna manera se está generando un beneficio a nivel cognitivo, porque nos está enseñando a relacionarnos, a identificar y regular nuestras propias emociones. Si yo pierdo en una partida, tengo que saber regularme frente al resto de jugadores, igual que si yo las gano. Pero más allá de eso, los juegos a día de hoy implementan el funcionamiento cognitivo. Simplemente con recordar las reglas del juego. Otras veces tenemos que planificar, porque nosotros jugamos en nuestro turno y cuando vuelve a nosotros, la partida ya ha cambiado, derivada de la jugada del resto de compañeros. También se implementa la toma de decisiones, qué carta tiro de las tres que tengo en la mano, o la flexibilidad cognitiva, el adaptarse constantemente a los cambios, que yo creo que es una función o quizás una habilidad que requiere incluso el mercado laboral, que nos estemos adaptando al cambio continuo. Por eso siempre digo que el juego es una grandísima herramienta de aprendizaje.

En cuanto a su implementación en las aulas, en la etapa infantil el juego parece que está bastante aceptado, pero después parece que se suscriba al recreo o a cursos de educación física.

Efectivamente, esto es una realidad, porque todavía a día de hoy muchos profesionales siguen viendo el juego como un antónimo del trabajo. Es como si separásemos, incluso el estudio del juego, como si no viésemos todo el potencial que tiene el juego para el propio aprendizaje y no fuésemos capaces de vincular algunas competencias como la lingüística o la matemática con esas dinámicas. Entonces, a medida que los niños avanzan en las etapas educativas, muchos docentes creen que es una pérdida de tiempo, pero yo estoy convencida que es por el desconocimiento que tienen sobre la herramienta o el potencial que este juego de mesa es para el aprendizaje.

¿Recomendaría integrarlos en las asignaturas?

Sí. Hay juegos de competencia lingüística, hay juegos de competencia matemática que se pueden integrar. Esto es lo que se conoce en las metodologías docentes. Se conoce como Aprendizaje Basado en Juegos. Ya hay formaciones a nivel nacional sobre esto. De hecho, yo misma doy formaciones a centros educativos sobre este asunto para que se implemente el juego de mesa como un vehículo, una herramienta metodológica en el aula de forma diaria para alcanzar los objetivos curriculares que requiere el sistema.

¿Suscribe el manifiesto por una educación informada por la evidencia?

Sí. Es hora de que el sistema se actualice. El alumnado debe poder tener una educación de calidad que se base en las diferentes evidencias y que haya una transferencia de la información de la investigación, al aula.