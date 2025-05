Elizabeth Hernández: «Vamos a crear un banco de ideas innovadoras»

¿Cómo afronta esta nueva etapa de su carrera profesional?

Con mucha ilusión y con ganas. Es un ámbito que no contemplaba y que no conozco, por lo que tengo mucha ilusión de aprender, de estudiar y de representar a los médicos y médicas de la provincia de Las Palmas. Además, es un honor ser la primera mujer que asume este puesto y también venir de Atención Primaria, que es un colectivo muy importante dentro de nuestra profesión.

¿Qué significa para usted el hecho de haberse convertido en la primera mujer que preside esta institución?

Es un orgullo, un honor enorme y una gran responsabilidad. Yo ahora estoy aquí, pero hay otras muchas mujeres médicas en nuestro colectivo que han dado pasos importantes y que son valientes, por lo que creo que tenemos que conquistar estos espacios.

Usted cuenta con una amplia trayectoria profesional en puestos de gestión en el Servicio Canario de la Salud (SCS). ¿Qué aspectos de su experiencia considera que son claves para asumir este nuevo reto?

Creo que todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de los 30 años que llevo en la profesión servirán. De hecho, todo se puede llevar de un ámbito a otro. Recuerdo que cuando hice la residencia, aprendí mucho a la hora de hacer una entrevista clínica y que eso mismo lo llevé luego al ámbito de la gestión. Por tanto, todo en el fondo se encuentra interrelacionado. Sin duda, es un gran valor el hecho de reunir toda la experiencia que tengo y de conocer muchas cosas del sistema. Ahora bien, seguro que tengo mucho que aprender en una institución como esta, que cuenta con una trayectoria y un legado que asumo con mucho respeto.

¿Qué fue lo que la animó a presentarse a estas elecciones?

Fue una mezcla de cosas. Primero fue una inquietud personal, pero después también influyó el aliento que me dieron las propias compañeras médicas. El siguiente paso fue empezar a hablar con compañeros y compañeras de hospitales y centros de salud para saber cómo valoraban esta idea. Más tarde, cuando empecé a intentar constituir un equipo, enseguida hubo gente que se sumó al carro. Por tanto, creo que fue una suma de todo.

¿Cómo se ha conformado su equipo de trabajo?

Lo primero que intentamos fue buscar perfiles profesionales que, realmente, tuvieran una visión generalista de la profesión y también habilidades en ámbitos determinados. Por ejemplo, la Secretaría debe asumirla alguien al que le guste mucho el aspecto legal. Ahí tuve claro que la persona idónea era Nicolás Santana, ya que ha trabajado en Inspección y en asuntos relacionados con la concertación. El vicepresidente es Gabriel García, que también es el presidente del Comité Deontológico y tiene un reconocimiento increíble dentro de la profesión y con los estudiantes de la Universidad. Después, seguí constituyendo el equipo pensando en las diferentes especialidades y en que existiera representación de las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Siempre intenté buscar perfiles que tuvieran recorrido en el ámbito de un hospital, de Atención Primaria y en la sanidad privada.

¿Cuáles serán las primeras líneas de actuación que pondrá en marcha?

Soy consciente de que recibo un legado que es fruto de mucho trabajo. El colegio se ha profesionalizado y se ha digitalizado, pero es indudable que nosotros también traemos proyectos. Uno de los más importantes es el que vamos a llamar Conectando generaciones. Y es que cuando analizamos el perfil del colegiado en nuestra provincia, nos encontramos con que el mayoritario -el 22%- lo conforman los médicos y médicas jóvenes de entre 31 y 40 años, mientras que el 20% son profesionales de 61 a 70. Curiosamente, en el colectivo de 31 a 40 años hay casi el doble de mujeres que de hombres, pero en el otro grupo sucede lo contrario. Por ello, necesitamos conectar estas generaciones a través de proyectos de mentorización con una metodología determinada, de tal manera que los de 61 a 70 puedan tener un espacio en el que puedan volcar todo eso que han aprendido y que no está ni en los libros ni en Internet para ayudar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen unas competencias digitales importantes, por lo que necesitamos que también los mayores las adquieran. También nos gustaría seguir impulsando las becas de investigación y de estancia en el extranjero, y vamos a crear un banco de ideas innovadoras, que puede abarcar desde la creación de un dispositivo hasta propuestas organizativas que podemos llevar a la Administración. Además, tendremos muy en cuenta la transformación digital y velaremos por el Código Deontológico.

¿Qué mecanismos prevé implementar para fomentar la participación de los colegiados en la vida institucional?

Nos gustaría crear un canal específico que permita ofrecer sugerencias, aportaciones y críticas, pues podemos tomar decisiones que no entiendan algunos colegiados y tienen todo el derecho a decir que no están de acuerdo. Esto se tiene que hacer en este espacio para poder hablarlo y crear fórmulas de mejora.

Otros de sus objetivos son luchar contra el intrusismo y las agresiones. ¿Qué acciones va a emprender para conseguir estas metas?

Las dos líneas que vienen del Consejo General de Médicos, y que la junta anterior las trabajó mucho, son Stop Intrusismo y Stop Agresiones. En relación al intrusismo, hay que decir que nosotros nos presentamos cada vez que nos llega un caso o que se habla de una pseudociencia, ya que estas situaciones ponen en peligro la salud de los ciudadanos y hay que denunciarlas. Así vamos a seguir porque no vamos a defender nada que no sea la Ciencia. Con respecto a las agresiones, vamos a continuar potenciando el acompañamiento a los médicos y médicas. Hay un teléfono habilitado para que cualquier profesional que sufre una agresión llame. A partir de ese momento, el secretario realizará un acompañamiento en todo el camino que haya que recorrer, al igual que la asesoría jurídica que tenemos. Como médica que ha visto a algunos compañeros sufrir esta situación, puedo decir que realmente supone una fractura enorme en la relación de confianza y la vocación. Jamás vamos a tolerar agresiones ni verbales ni físicas.

¿Qué cree que hace falta mejorar en el colegio?

Tenemos que conseguir que los colegiados y las colegiadas sientan que la institución es útil para su quehacer diario, su trabajo y su vocación. Todo esto sin incurrir en ámbitos que no nos corresponden. ¿Por qué? Porque, por un lado, están los sindicatos, que son muy necesarios y que tienen que seguir en su lucha por todas las condiciones laborales. Por otro, se encuentran las sociedades científicas que, precisamente, velan por la Ciencia. Sin embargo, el papel del médico está en los colegios, por lo que tenemos que seguir trabajando para tener más visibilidad, para que la sociedad y las asociaciones de pacientes también vean que nosotros somos un aliado y, sobre todo, para que los colegiados y las colegiadas conozcan el papel del colegio y la importancia de mantenernos unidos.

¿Cómo va a potenciar los programas de formación?

Hay líneas que ya se han ido estableciendo, como pueden ser los talleres prácticos y la simulación de situaciones catastróficas y no catastróficas, que son muy útiles. También valoraremos la formación online y, sobre todo, vamos a preguntar a los colegiados por sus intereses a través de una encuesta. En función de esto, estableceremos el plan de formación de 2026 porque el de este año ya está cerrado. Hay que tener en cuenta que hay que planificarlo con mucho tiempo de antelación

¿Cómo valora la gestión que realizó Pedro Cabrera?

Para nosotros, toda la junta ha dejado un legado de excelencia. Dieron grandes pasos. Como ya he dicho, el colegio es una institución que está muy profesionalizada en la parte de la gestión. Estoy muy agradecida con el traspaso que se ha realizado, pues se ha hecho con mucho rigor y con una transparencia absoluta. Este colegio lleva cuatro años consecutivos manteniendo un diez en el portal de transparencia y tenemos que seguir manteniéndolo.

¿Le hubiera gustado competir con otras candidaturas y que se celebraran votaciones?

Pienso que no se trata solo de un tema de candidaturas, también de participación, porque si hay muchas candidaturas pero la participación es baja, no nos gustaría. No hubo más candidatos y yo lo valoro como algo positivo, porque desde que empecé en enero a pensar que podía presentarme a estas elecciones me he reunido con muchísima gente y he hablado con muchos profesionales de hospitales, centros de salud y del ámbito privado para saber si conocían a personas que tuvieran la inquietud de participar y así poder construir una plancha. De hecho, hasta marzo no la completamos, y la presentamos una semana antes de que finalizara el plazo. Durante todo ese tiempo, pensé que si se presentaba otra candidatura, podríamos reunirnos, establecer un diálogo y unir fuerzas.

Cuando tomó posesión, aseguró que el Colegio de Médicos está a favor de la huelga que se ha convocado el 23 de mayo en el país para protestar contra la reforma del estatuto marco. ¿También apoyan la idea de que la profesión médica necesita un estatuto propio?

El Consejo General de Médicos de España, que aglutina a los 52 colegios de médicos que hay en el país, ha ido marcando la directriz y el posicionamiento de estas instituciones. Como decía antes, los sindicatos tienen su papel, que es importante. Son los que han creado el comité de huelga y los que han presentado la solicitud de la huelga, por lo que deben ser los que negocien todo esto. El día 30 ya empezaron y habrá dos reuniones más. Además, parece que puede haber una vía de diálogo para estudiar la posibilidad de que exista un capítulo específico en el estatuto adaptado a la realidad de los médicos y médicas, que es muy diferente. Veremos si esas cuestiones siguen adelante.

A su juicio, ¿cuál es la principal necesidad que tiene ahora mismo el colectivo médico?

Considero que hay muchos desafíos. En primer lugar, creo que es muy importante que en nuestra comunidad autónoma finalice el proceso de estabilización. Hay mucha gente esperando y sé que la dirección del Servicio Canario de la Saludestá trabajando en ello porque es una prioridad. Otra cuestión importante es Atención Primaria, un ámbito que sigue defendiendo que necesita una mirada específica y seguir avanzando en capacidad de resolución y tiempo, algo que yo también defiendo. También, pienso que hay que pedir a la Consejería y al Ministerio que se establezcan líneas que ayuden a los médicos y a las médicas. Al igual que todas las personas, también se enferman y pasan por situaciones estresantes.

¿Cómo espera trabajar con la Consejería de Sanidad a lo largo de los cuatro años de mandato?

Queremos establecer una línea de diálogo abierto con la Consejería, con el sector privado y con el resto de colegios profesionales del ámbito sanitario. El objetivo es intentar mejorar y hacernos eco de todo lo que los colegiados y colegiadas nos planteen.