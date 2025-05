“No estamos viviendo la juventud, la estamos sobreviviendo”: la dura realidad de emanciparse en Canarias

Desde noviembre es la presidenta del Consejo de la Juventud Canaria, ¿cómo valora estos meses?

Yo lo asumo como un reto. Es representar a todo un colectivo, que es la juventud canaria en general. Pero, sobre todo, sensibilizar sobre las problemáticas de los jóvenes y tirar un poco de las orejas a la administración del Gobierno autonómico para que se ponga las pilas en materia de políticas de juventud.

Según el último Observatorio del Consejo de la Juventud, solo el 12,8% de los residentes jóvenes en las islas se independizan, la gran mayoría compartiendo; para hacerlo en solitario, no le llega ni con la totalidad de su salario. ¿Usted también lo vive?

Lo he vivido en mis propias carnes. Para poder estudiar una carrera universitaria me he tenido que mudar de Lanzarote a Gran Canaria. Y el simple hecho de buscar un piso para emanciparse en solitario es una misión imposible. Muy pocas personas se lo pueden permitir, salvo que lo tengan en propiedad. Un estudiante que no tenga ningún trabajo no se lo puede permitir sin ayuda de sus padres. Y ya vivimos en una época en la que para poder estudiar es necesario trabajar, incluso para pagar los propios estudios además de la vivienda. Ese ha sido mi caso. Me he tenido que poner a trabajar en hostelería o en cualquier servicio a la sociedad para pagarme los estudios y el alquiler de la vivienda. Cuando dejé de estudiar y me puse a trabajar, no he podido desarrollar un proyecto en solitario o con mi pareja porque te piden una nómina fija con muchos años de recorrido, un aval bancario potente y prácticamente, nuestro sueldo se tendría que ir a pagar el 80% del alquiler.

¿Cómo lo hizo en materia de vivienda cuando tuvo que irse a estudiar de Lanzarote a Gran Canaria?

Busqué a través de los portales de alquiler de vivienda. Ni la mitad de las ofertas que aparecían me las podía permitir. Intenté llamar por teléfono para que me dejasen, simplemente, la oportunidad de visitar, porque muchos ponen el requisito de una retención de crédito, como si fuese un depósito por una reserva incluso sin haberla visto. Tras muchos intentos y oportunidades fallidas, me tuve que ver en la obligación de ir a vivir a un piso en el que compartía la misma habitación con una amiga mía que estaba en la misma situación. Ya no compartir piso, sino compartir habitación. No había opciones. Era eso o no estudiar. Y ahí estuve viviendo durante toda la carrera, gracias a la ayuda de mis padres, porque las becas llegan cuando llegan.

¿Y cuándo acabó la carrera?

Cuando acabé la carrera y empecé a trabajar, como tenía un poco más de solvencia económica, con una nómina, que es algo más factible. Sí es verdad que pude mejorar un poco mi situación, pero no mucho, porque pasé de compartir habitación a tener una habitación para mí sola. Que eso ya, es un logro. Ahora comparto piso con otras tres personas.

¿Cómo llegó a ese piso?

Conocía a una de las inquilinas y ella fue quien me puso en contacto con la casera. Me recomendó como amiga suya y con solvencia económica. Porque buscar a través de portales de vivienda no era opción. Al final es eso, por recomendaciones, por contactos.

¿Cómo llega a final de mes?

Pues sin permitirme caprichos. Al final, son 300 euros por la habitación, pero con la luz, agua e internet aparte, luego la cesta de la compra, que es de las más caras de España. Son pequeñas cosas que van sumando y al final te ves que te quedas con 200 o 300 euros para ocio cada mes. Si tuviese que pagar el seguro del coche, no podría pagar nada más.

¿Y le costó mucho encontrar trabajo cuando terminó la carrera?

Como educadora social hay bastante trabajo porque vivimos en una sociedad en la que ahora mismo es muy demandada por las migraciones y por los menores, sobre todo. No he tenido problema para encontrar trabajo, otra cosa es que sean trabajos bonitos. También he estado muy vinculada a asociaciones juveniles casi desde la cuna y mi trayectoria profesional siempre ha estado muy enfocada en ese aspecto.

¿Cuál sería su aspiración en materia de vivienda?

Pues a lo que aspiramos todos, tener algo a lo que poder llamar hogar. Cuando compartes piso, no lo sientes como tuyo, es como algo temporal y falta intimidad, siempre hay que estar pidiendo permiso para traer a alguien, las tareas de limpieza compartidas, la convivencia, los ruidos. No es vivir con amigos, es vivir con gente desconocida. Y se trata de encontrar un espacio al que poder llamar hogar. Y que ese hogar no te asfixie, porque si te metes en una hipoteca es una aventura, aunque casi se paga lo mismo que con un alquiler, pero a día de hoy no hay bancos que confíen en personas jóvenes con contratos muy primarios para ofrecerles una hipoteca sin un aval familiar alto. Pero aspiro a eso, tener una oportunidad de poder conseguir algo que poder disfrutar.

¿Cómo le afecta a sus proyectos vitales?

Sobre todo, en el tema de crear un proyecto familiar. Mi ideal es independizarme con mi pareja. Pero cuando buscamos, vemos que piden tres meses de antelación, lo que implica tener ahorrados más de 3.000 euros para poder afrontarlo... Y sin un sitio fijo con una estabilidad, no puedes decidir tener hijos. Las mujeres empezamos a tener hijos con más de 35 años, en parte, por eso, por esa falta de estabilidad económica o habitacional. Nos está retrasando mucho incluso en el proyecto de crear una familia. Y la salud mental se ve mellada también, porque la ansiedad económica es muy real. Cuando no hay estabilidad, de no tener un hogar y no poder llegar a final de mes, tu mente empieza a pensar en situaciones que se podrían dar, como que me echen de casa o no saber qué hacer, y esto empieza a mellar en la propia autoestima y autoconfianza. ¿Al final qué estoy haciendo? ¿Estoy produciendo o estoy sobreviviendo? Porque no estamos viviendo ni disfrutando de la juventud, sino sobreviviendo a ella.

¿Considera que las administraciones públicas están haciendo todo lo posible?

Yo creo que están tratando de hacerlo a través de las vías que conocen, como las ayudas económicas. Que nos den ayudas, como los bonos de alquiler, están muy bien, pero son acciones un poco paliativas. Hoy te sirven, pero mañana no podré seguir dependiendo de esa ayuda para llegar a final de mes. La realidad es que te la dan durante dos años, pero ya no te la renuevan. No digo una regulación del alquiler, porque es complicado, pero buscar otro tipo de incentivos que vayan más allá de poner parches económicos a situaciones de crisis, como buscar el núcleo del problema de quién se está lucrando con esto, porque ser casero se ha convertido en una profesión.

Desde el Consejo, ¿qué medidas concretas proponen para facilitar el acceso a la vivienda para menores de 35 años?

Creo que sentarse a negociar, ver las condiciones y de qué manera se podrían limitar los precios, asusta bastante porque es meterse dentro de un hoyo turbio. Pero en la parte de acciones reales que mitiguen la subida del alquiler, se podría hacer más. Por ejemplo, cuando se prestan a hacer viviendas sociales, muchas veces se priorizan a las familias en situación vulnerable. Entonces, también darles facilidades de acceso a la juventud menores de 35 años, como un recurso real de ayuda.