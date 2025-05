Fernando Wangüemert: «Es muy importante contar con una base de datos de mutaciones»

Muchas muertes súbitas en personas jóvenes de Canarias, aparentemente sanas, tienen un origen genético. ¿Qué genes están implicados en estos fallecimientos?

En los pacientes jóvenes que previamente no estaban enfermos, la incidencia de las alteraciones genéticas es bastante elevada. ¿Qué genes actúan? En realidad, depende del tipo de enfermedad. Básicamente, distinguimos tres. Entre ellas se encuentran las canalopatías, que son enfermedades del sistema eléctrico del corazón que afectan a los canales iónicos y provocan un fallo brusco en el órgano, lo que deriva en la muerte del paciente. Los genes que están implicados en estos cuadros son aquellos que regulan los canales iónicos en las células cardíacas, especialmente los canales de sodio, potasio y calcio. Cuando hay un funcionamiento anómalo, causan alteraciones electrolíticas que pueden dar lugar a arritmias ventriculares potencialmente malignas. Por otro lado, están las miocardiopatías, que son patologías genéticas que afectan al miocardio. Aquí, los genes que están afectados son los llamados sarcoméricos, que tienen efecto en la arquitectura muscular del corazón y, en estos casos, lo que se produce es una muerte súbita por problemas mecánicos. Por último, están lo que denominamos aortopatías, que son enfermedades originadas por alteraciones de genes que fabrican el tejido del que está hecho la aorta, lo que causa una rotura brusca de la misma por una dilatación excesiva.

Desde el hallazgo de una variante genética en una familia del municipio de San Bartolomé de Tirajana, que causó muerte súbita a varios miembros generación tras generación, ¿cómo ha evolucionado el abordaje clínico de los parientes afectados?

Ha cambiado radicalmente. En 1997 empezamos a estudiar a esta familia y, desde entonces, ha evolucionado muchísimo la genética cardiovascular. Hemos visto que muchas enfermedades cardiológicas en pacientes jóvenes se deben a alteraciones genéticas. Precisamente, ha sido la detección de estas variantes lo que nos ha permitido mejorar el abordaje de estos pacientes y de estas familias. En su caso, la enfermedad que desarrollaban con esta alteración es la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica -TVPC-. A raíz del descubrimiento de la alteración que portaban, y después de que un miembro de la familia se percatara de que otras muchas familias de los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía compartían lazos sanguíneos, acotamos el número de portadores de esta mutación, hasta tal punto que hoy en día hay un total de 235. La gran ventaja es que responden muy bien al tratamiento, siempre que se establezca de forma adecuada, continua y sin interrupciones. De hecho, hemos conseguido que hayan pasado 15 años sin que se haya producido ningún fallecimiento por muerte súbita en esta familia.

¿Qué importancia tiene el estudio genético y la Medicina Preventiva en la muerte súbita hereditaria?

Muchísima. En el caso de la muerte súbita producida por alteraciones genéticas, como el primer síntoma de la enfermedad es el último, es necesario ir por delante de la patología. Por tanto, el hecho de saber que una persona es portadora de una mutación que la predispone a padecer muerte súbita, nos permite tratarla y tomar las medidas preventivas necesarias para que el fallecimiento no se produzca. El conocimiento genético nos ha dado esa arma que, hasta ahora, no teníamos de forma definitiva.

En el acto de presentación de las primeras Jornadas Canario-Baleares de Cardiopatías Familiares informó de que se está estudiando la posibilidad de crear una base de datos de mutaciones en Canarias. ¿Qué pasos se están dando para ello?

Sin duda, sería muy importante contar con una base de datos de mutaciones en nuestra comunidad autónoma. De este modo, cualquier persona que sufra una alteración genética podría disponer de este recurso para averiguar qué familiares podrían tener la misma mutación y cómo se está comportando en estos sujetos. Además, sería posible localizar al médico que los está tratando. Ahora bien, las principales dificultades que presenta esta iniciativa están relacionadas, sobre todo, con las restricciones que contempla la Ley de Protección de Datos. Por tanto, está siendo muy complicado definir el tipo de información que puede ser accesible y determinar quién podría acceder a ella. Es una arquitectura que estamos intentando superar para que la base de datos sea lo suficientemente amplia, fiable y útil.

También, abogó por la necesidad de disponer de un protocolo para el estudio de las enfermedades genéticas. ¿En qué consistiría?

En las jornadas vamos a tratar con los forenses que, cuando se produzca el fallecimiento súbito de una persona joven y exista una sospecha de cardiopatía familiar, es muy importante que la familia de esta persona se ponga en contacto con las unidades de Cardiopatías Familiares de los diferentes hospitales de forma inmediata. ¿Por qué? Porque aunque ya no podamos hacer nada por el paciente fallecido, sí podemos ayudar a los familiares directos y comprobar si tienen predisposición a padecer la misma enfermedad. Ya hay regiones como la Comunidad Valenciana que tienen esto muy bien articulado. En estas jornadas contamos con la participación de una doctora de Valencia que nos va a hablar de todos los detalles.

Por tanto, la implicación de los forenses en el estudio de las enfermedades hereditarias y en los casos de muerte súbita es fundamental.

Totalmente. De hecho, hay una mesa en este evento que está dedicada al manejo de los casos de muerte súbita y a las acciones que tenemos que realizar para que las muestras no se pierdan y así poder hacer el estudio genético. También, se hablará acerca de cómo debemos avisar a los familiares para que contacten con los cardiólogos que se dedican al estudio de estas patologías. Vamos a analizar lo que hacemos para que todo esto esté protocolizado y sea más sencillo, teniendo en cuenta que también intervienen jueces y forenses.

Usted ha realizado un estudio con flecainida para tratar la TVPC. ¿Cuáles han sido los hallazgos más significativos de este estudio?

La TVPC es una enfermedad eléctrica primaria del corazón. Otras enfermedades eléctricas primarias no responden bien al tratamiento y a veces hay que recurrir a un desfibrilador. Ahora bien, en el caso de la TVPC, tuvimos la suerte inicial de contar con betabloqueantes, unos fármacos que limitan las revoluciones del corazón. Después de 15 años de seguimiento, vimos que algunos pacientes respondían bien, pero otros seguían padeciendo arritmias. Entonces apareció la flecainida, que ya se utilizaba en Cardiología para otras dolencias, y descubrimos que actuaba en el receptor que causa la enfermedad. Además, si la añadíamos a los betabloqueantes, disminuía de forma drástica las arritmias durante el esfuerzo, que es la forma que tenemos nosotros de monitorizarlas. Gracias a este hallazgo, hemos comprobado que en un grupo de 35 pacientes, que lleva en seguimiento más de diez años, no solo no les provoca ningún efecto secundario, también les quita las arritmias de forma persistente.

¿Existen novedades terapéuticas prometedoras para el manejo de estas afecciones?

Sí. Hay grupos que están trabajando en el desarrollo de una especie de vacunas para evitar que el gen se exprese. Son virus que se introducen dentro de nuestro ADN y que cambian esa mutación para evitar que produzca alteraciones. Sin embargo, esto es algo que aún se encuentra en fase experimental.

Desde la Fundación Umiaya, ¿qué estrategias se están implementando para aumentar la prevención de las muertes súbitas en la población canaria?

Actualmente, tenemos tres líneas de actuación. Una de ellas es la organización de este tipo de jornadas, mientras que otra consiste en una campaña de instalación de desfibriladores semiautomáticos en colegios, que cuenta con la colaboración con la Consejería de Educación. Además, este año hemos comenzado a hacer revisiones cardiovasculares gratuitas en jóvenes. Se trata de un programa piloto que pretende descubrir si en los centros educativos hay casos de alteraciones cardiovasculares. Ya hemos hecho más de 150 revisiones y el objetivo es alcanzar el millar a lo largo de este año.

¿Cuáles son los aspectos más destacados de la intervención que protagonizará este sábado, en la segunda jornada del evento?

La charla que voy a impartir se va a centrar en lo que ha sucedido con la familia de San Bartolomé de Tirajana en los últimos 30 años. Explicaré por qué moría tanta gente entre los años 97 y 2007, y por qué a partir de ese último año todo cambió.