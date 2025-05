La ULPGC premia el talento de su personal investigador y docente

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha premiado un año más el talento investigador que se desarrolla en la institución académica, en un acto celebrado ayer, 8 de mayo, en el Paraninfo universitario, en el que se hizo entrega de los reconocimientos en tres categorías: jóvenes investigadores, carrera investigadora y grupos de investigación reconocidos, que otorga el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia y Emprendimiento.

En su discurso de cierre del acto, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, se refirió a la importancia de hacer coincidir docencia e investigación como esencia de la excelencia universitaria. Destacó que «la excelencia universitaria exige hoy esa convergencia. Exige pensar en red, en ecosistemas donde la cátedra no esté lejos del laboratorio, ni el aula de la sociedad». Y, en ese sentido, la ULPGC «quiere reforzar con decisión una visión estratégica: premiar la excelencia que une, no la que divide. Que estimule la colaboración entre grupos de investigación y departamentos docentes. Que dé visibilidad a quienes investigan con vocación pedagógica y enseñan con curiosidad científica. Que sirva al conjunto de la comunidad».

Menos de 35 años

Los premios a los jóvenes investigadores se entregan a cinco investigadores, uno por cada rama del conocimiento, no funcionarios, con vinculación contractual en vigor con la ULPGC a tiempo completo, que no superen los 35 años de edad y, con mayor puntuación acumulada en cada una de las ramas del conocimiento por productividad investigadora.

En esta edición, correspondiente al año 2024, han resultado distinguidos Sergio Hernández Suárez, en la rama de Artes y Humanidades; Néstor Echedey Bosch Guerra, en Ciencias; Cristian Manuel Suárez Santana, en Ciencias de la Salud; Arturo Montesdeoca Suárez, en Ciencias Sociales y Jurídicas; y Héctor Rubén Díaz Ojeda, en la rama de Ingeniería y Arquitectura.

En lo que respecta al reconocimiento a la carrera investigadora, cada año se premia a un investigador o investigadora de dos ramas seleccionadas, atendiendo a criterios como el interés y relevancia de su actividad, la contribución de la misma al conocimiento, evidenciada a través de contribuciones de calidad contrastada en la rama correspondiente (proyectos, artículos, libros, capítulos de libros o patentes derivadas de ella) y la calidad científica y técnica.

En esta edición han sido distinguidos: Francisco Jesús Alonso Almeida, en la rama de Artes y Humanidades; y Javier Arístegui Ruiz, en la rama de Ciencias.

Por último, los premios otorgados a los Grupos de Investigación Reconocidos (GIR) tienen como objetivo promocionar, poner en valor y difundir la investigación de excelencia realizada en la ULPGC en las diferentes ramas del conocimiento, para reconocer y estimular la investigación desarrollada por estos grupos, cuya trayectoria investigadora represente un aporte destacado a la productividad investigadora y a la proyección de la Universidad.

Este año el premio en la citada categoría ha recaído en: GIR 061 IATEXT: Documentación, Patrimonio e Historia (DPHA), en la rama de Artes y Humanidades, y lo recogió su coordinador, Juan Manuel Santana Pérez; el GIR 131 IOCAG: Oceanografía Biológica y Algología Aplicada, en la rama de Ciencias, recogido por su coordinador Javier Arístegui Ruiz; GIR 082 IUSA – ONEHEALTH 3: Histología y Patología Veterinaria y Forense (Terrestre y Marina) (HAP-VET), en la rama de Ciencias de la Salud, y el premio lo eecogió su coordinador Antonio Jesús Fernández Rodríguez; GIR 125: Economía de la Salud y Políticas Públicas (ECOSALUD), en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, que fue entregado a su coordinadora Laura Vallejo Torres; y el GIR 580: Group for the Reasearch of Renewable Energy Systemas (GRRES), en la rama de Ingeniería y Arquitectura, recogido por su coordinador Pedro Jesús Cabrera Santana.

Encuestas de satisfacción

En este mismo acto, el Vicerrectorado de Títulos y Calidad Académica de la ULPGC ha otorgado el nuevo premio a los docentes que han recibido las mejores calificaciones en las encuestas de satisfacción realizadas por sus estudiantes. Con este galardón, la ULPGC quiere poner en valor la excelencia en la labor docente y el papel central que juega la percepción del estudiantado en la misión universitaria.

Los docentes premiados han sido: Guillermo M. Álamo, Francisco Cabrera, Óliver Curbelo, Pilar De Juan, María de la Luz García, María Belén González, José Enrique Hernández, Sandra Marrero, Ángel Jonatan Medina, Antonio Ramos Gordillo, Elsa Rodríguez, María del Pino Santana, Magnolia Troya y María Concepción Verona.