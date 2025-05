Maica Amador: de la afición a los videojuegos a crear una startup

Maica Amador es una de las pocas mujeres en Canarias que ha creado una empresa de base tecnológica y, aunque se siente orgullosa de lo logrado «con mucho esfuerzo», asegura que el camino ha sido difícil por un doble motivo: ser mujer y joven. «La mujer tiene más dificultades para emprender que el hombre y, si encima eres joven, se complica porque piensan que no tienes experiencia y no ven la formación e investigación que hay detrás. Ser joven y mujer me da una visión estratégica que me ha permitido llegar a donde estoy».