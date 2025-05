José Antonio García: “El modelo de las viviendas colaborativas ha venido para quedarse”

¿Por qué decide embarcarse en una cooperativa como Ciempiés?

Para mí ha sido siempre el modelo ideal de vivienda, la concepción de vivir en comunidad. Tener como un vecindario. Con el ingrediente de que sea una relación intergeneracional, con gente joven y mayor. A pesar de que hoy la individualidad parece lo más importante, los que estados en la cooperativa no nos lo hemos creído. Pero apostar por este tipo de modelo significa abogar por el compromiso, por otros valores y una conciencia de grupo.

¿Cómo nació la cooperativa Ciempiés?

Fue entre 2018 y 2019. Un grupo de personas que, de alguna forma, tenía muchas ganas de poder hacer un proyecto conjunto, con una forma de relacionarse un poco diferente a lo que parece que la sociedad actualmente demanda. Superar esa parte individualista. Con esa idea, aparecieron posibilidades de encontrar en la universidad a alguien que hiciera unos trabajos relacionados con viviendas sociales que se hacían en Uruguay. Conectamos con ellos, nos explicaron como era y de ahí arrancó la idea de intentar formar un grupo para poner en marcha una iniciativa en ese sentido. A partir de ahí, se fueron sumando personas que también comulgaban con esa idea. Se creó una asociación inicial que se llamó Semilla del Norte, que sigue vigente, donde hay información inicial sobre en qué consiste este tipo de proyectos, este modelo. Entonces decidimos dar un paso más y formar un intento de cooperativa. Hicimos un grupito de 8 personas, empezamos a informarnos de cómo funcionaba, teníamos experiencias previas comunitarias y se fue conformando también con gente que venía de manera casual.

¿Cuándo se conformó?

Eso fue justo coincidiendo con la pandemia, cuando tuvimos que hacer el trabajo inicial de elaborar estatutos y demás. Pusimos el nombre de Ciempiés tras distintas propuestas porque de alguna forma es como una visualización de que caminando juntos, cuando hay muchas personas trabajando en lo mismo, llegas a objetivos comunes. Es la primera que empezó a funcionar y de alguna forma también la que fue dejando como semilla a las siguientes que han ido apareciendo. Hoy existen once proyectos. En poco tiempo nadie iba a pensar que desde que empezamos hasta ahora hubiera ya 11 cooperativas en toda Canarias.

¿Cómo fue ese proceso?

Hemos tenido que tratar con todo tipo de administraciones, sobre todo a nivel de normativa, porque no había nada relacionado con el mundo de las viviendas colaborativas. Hoy por hoy ya están incluidas en la Ley de Cooperativas y es muy raro que alguien ya no las conozca. Hay quien le llama cohousing, nosotros preferimos llamarlo viviendas colaborativas porque entronca más con el origen y la pretensión de estos procesos.

¿Cómo la definiría?

Últimamente, ha aparecido gente que hace proyectos relacionados que se aprovechan de las dinámicas usando esas palabras como cohousing, pero son especulativos. El nuestro y los del resto de cooperativas son proyectos fuera de la especulación. Las propias personas que quieren elaborar el proyecto son las que lo llevan. Una de las características principales, es que las viviendas son propiedad es de la cooperativa, con lo cual, una de las grandes aportaciones del modelo es que permite que las viviendas queden disponibles para personas interesadas sin incrementos de mercado. Y este es un modelo que ha venido para quedarse.

¿Qué funciones desempeña?

Como cooperativa tenemos nuestras comisiones, jurídica, económica y de cuidado, que es muy importante en este tipo de proyectos, donde de alguna forma el centro está en las personas en sí, para quien pueda necesitar algún tipo de apoyo y de compartir, de acompañarnos de alguna forma. Hacemos convivencias o encuentros lúdicos. Lo que pretendemos es activar y mantener vivo todo este espíritu comunitario.

¿Ya hay personas habitando viviendas colaborativas en Canarias?

No, el modelo ha nacido recientemente. Como proyecto de vivienda, la cooperativa que está actualmente más adelantada es Ciempiés, porque llevamos más tiempo, ya tenemos el grupo completo, ya estamos la confección de la lista de espera, tenemos el solar… son detalles lo que falta.

¿Cuáles serían las ventajas de las viviendas colaborativas?

Uno de los mayores atractivos de este tipo de proyectos es que favorece tratar una de las pandemias de la sociedad de hoy en día, que es la soledad no deseada. Muchas de las personas que estamos en el grupo sufren soledades involuntarias. No es la búsqueda principal de conformar un proyecto de estas características, pero es uno de los factores. Además, no tiene ningún tipo de especulación y no estarán metidas en el mercado inmobiliario. La gran aportación social que hace este modelo es precisamente la de poder dejar viviendas para futuras generaciones.

¿Cómo se gestionarían esas viviendas?

Las viviendas son de cesión de uso, eso significa que podemos vivir en ellas mientras queramos, hasta que decidamos irnos. Por las causas que sean. Pero son propiedad de la cooperativa. No son de las personas que lo estamos usando. Es un proyecto totalmente privado, donde tenemos ayudas con subvenciones del Gobierno de Canarias. Son fundamentales para nosotros, porque hoy día, poder acceder a solares en las islas es muy difícil sin apoyo institucional.

En septiembre de 2023, la Junta de Gobierno de Arucas aprobó la primera promoción de viviendas colaborativas de Canarias, con unas 26 viviendas sobre una parcela de 3.113 metros cuadrados en el barrio de Santidad, promovida por la cooperativa privada El Ciempiés. ¿Cuál ha sido la aportación de los socios?

De momento lo que hemos pagado es el capital social, que es la parte con la que se accede a ser socio de vivienda y ronda los 40.000 euros. Es la cantidad que, en el momento en que uno se vaya o se deje en herencia a los sucesores, se recupera. O sea, es una cantidad retornable. Ese desembolso ahora se hace y ya va a quedar ahí como una propiedad que es de la cooperativa, que puede estar disponible para gente que conecte con este tipo de modelo, que pueda estar en la lista y que cuando se queden vacantes puedan acceder a ella.

¿Ya tienen todas las plazas cubiertas?

Actualmente las tenemos ocupadas, pero todavía no está terminado el proceso, hasta que no firmemos con el banco. Tenemos la lista de espera, donde sí es importante que pueda haber personas por si en algún momento determinado se produjera alguna vacante que pudiera ser cubierta sobre la marcha. Con edades desde los 25 a los 65 años, de momento, aunque es muy probable que de la franja de mayores de 50 no tengamos vacantes, sino que ya habrá para gente más joven. Para ello es necesario ser socio, que requiere de un proceso donde, de alguna forma, las personas demuestran que comulgan con los principios de Ciempiés.

¿Cómo es la distribución de las viviendas de su proyecto?

Son tres plantas: la planta baja es la zona comunitaria y es la más importante de este proyecto, y en la segunda y la tercera se ubican las viviendas o las unidades habitacionales, con un techo transitable. Son aproximadamente de unos 60 metros, que es un poco la medida estándar. Cada persona tiene su vivienda, donde hace su vida privada, al margen de la propia comunidad. Pero hay muchos espacios compartidos, como puede ser el salón comedor, la cocina, lavandería, tendedero, espacios para talleres y lo que más espacio ocupa, casi la mitad del terreno, es una zona verde, con una finca que la vamos a dedicar a huertos. En el tema energético, estamos muy concienciados con que sea lo más sostenible posible, con placas solares o reciclaje de aguas grises. Todos son aspectos que comulgan bastante con la perspectiva y los valores comunitarios.

¿Cuándo espera que se pueda entrar a vivir?

Nosotros estamos haciéndonos la idea de que pueda ser para el final del año de 2026. Contamos con el solar, pero aún no se ha empezado a construir. Estamos con gestiones relacionadas con el banco, con la empresa constructora, con los detalles que tiene cualquier proyecto urbanístico.