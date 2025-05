Serra cita a Galdós para desear «alas» al alumnado más brillante

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria rindió este jueves homenaje a los estudiantes más brillantes que concluyeron sus estudios en los cursos 2022/2023 y 2023/2024, en una ceremonia en la que el rector, Lluis Serra Majem, reconoció su «trabajo, constancia y talento», y citó a Galdós para desearles «alas» que les lleve todo lo lejos que ellos quieran. «Benito Pérez Galdós escribió: El porvenir es un país muy lejano que no tiene caminos, sino alas. Que cada uno de ustedes encuentre esas alas, y que lo aprendido aquí les sirva para volar alto, con sentido y con propósito».

Dos convocatorias

El rector, acompañado por el vicerrector de Estudiantes, David Sánchez, el viceconsejero de Universidades del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez, y el vicepresidente del Consejo Social de la ULPGC, Jesús León Lima, presidió la entrega de los galardones de la XV y XVI convocatoria de los Premios de Orden Promocional, celebrada en el Paraninfo de la sede institucional, que distingue a un total de 152 estudiantes, entre los que se encuentran los egresados en las categorías a mejores expedientes, los Premios Extraordinarios de Fin de Título, los Premios por rama de conocimiento y el premio por especial esfuerzo y dedicación, correspondientes al curso 2022/2023 y 2023/2024; así como los premios al alumnado con mejores calificaciones de admisión en Títulos de Grado de la ULPGC en el curso 2023/2024 y 2024/2025.

Dos promociones que se han unido este año para salvar el desfase que existía desde la pandemia por el covid, dado que el año del confinamiento no se pudo celebrar, según indicó David Sánchez, quien también tuvo unas palabras para los premiados, recordándoles «que esta es su casa, y aunque hallan terminado, cuenten siempre con la universidad».

Premiados

Por titulación, se concedieron 46 premios de grado (de los cuales, 2 han quedado desiertos), y 26 de máster (de los cuales, 3 han quedado desiertos), correspondientes al curso 2022/2023; y 49 premios de grado (7 desiertos) y 26 de máster (4 desiertos), que corresponden al curso 2023/2024.

Por rama de conocimiento: se han concedido 5 premios a los mejores expedientes, del curso 2022/2023: Artes y Humanidades, Lucía López Orta; Ciencias, Jorge Juan Santos Bruña; Ciencias de la Salud, Candela Rivero Herrera; Ciencias Sociales y Jurídicas, Samira del Carmen Santana Cordero; e Ingeniería y Arquitectura, Héctor Rodríguez Rodríguez.

Los premiados por rama del curso 2023/2024 son: José Juan Martel Pérez en Artes y Humanidades; Álvaro Nicolás Cubas Viera en Ciencias; Miguel Limeres de la Rosa en Ciencias de la Salud; Cristian Ayllón Gutiérrez en Ciencias Sociales y Jurídicas; y Alba Antonio Ramírez Sánchez en Ingeniería y Arquitectura.

Los premiados de cada rama se llevan un premio en metálico concedido por la Asociación Alumni, que agrupa a egresados de la ULPGC que siguen manteniendo un vínculo con la Universidad.

El galardón que reconoce el especial esfuerzo y dedicación ha recaído en dos estudiantes del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas por la ULL y por la ULPGC: Luis Miguel Rodríguez Díaz (2022/2023) y Marta María Rivero Bartolomé (2023/2024).

Por último, los premios a las mejores calificaciones de admisión en la ULPGC para el curso 2023/2024 han sido para: Lorena Ramos Tapia (Prueba de Acceso a la Universidad – Bachillerato); Laura Curbelo Tejera (Ciclo Formativo de Grado Superior); Arlet Pardo Rey (Curso de Acceso para Mayores de 25 años); y Gloria García Saavedra (Curso de Acceso para Mayores de 45 años).

Mientras que estos premios, en su edición del curso 2024/2025, han recaído en: Irene Díaz Perona Gea y Emma Guedes Abrante (ex aequo) (Prueba de Acceso a la Universidad – Bachillerato); Natalia Pérez Guillén (Ciclo Formativo de Grado Superior); Nuhazer Moreno Castillo (Curso de Acceso para Mayores de 25 años); y Nuria Quevedo Guerrero (Curso de Acceso para Mayores de 45 años).

Huella

El rector, Lluis Serra, por su parte, señaló que el reconocimiento otorgado «no es solo una nota, ni un número: es la historia de años de esfuerzo, de renuncias, de horas de estudio, y también de pasión por aprender y superarse. Ustedes han dejado huella en esta universidad, y lo han hecho con responsabilidad, compromiso y calidad. Nos sentimos orgullosos de haber sido parte de su formación», y les animó a «seguir avanzando, con la misma entrega, y a no olvidar nunca que el conocimiento es valioso cuando se pone al servicio de los demás».

Entre el alumnado distinguido figura Candela Rivero Herrera, una joven de 24 años de Santa Brígida, que se ha titulado en el grado en Veterinaria (nota media de 9,12), y en el máster en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (9,6), y ayer fue premiada por triple partida: mejor expediente, tanto del grado como del máster, y mejor expediente de la rama de Ciencias de la Salud. «No hay secreto, siempre se me han dado bien los estudios, pero lo principal es estudiar lo que realmente te gusta, y yo no lo vi como una obligación, me gustaba todo lo que estaba viendo», indicó la joven, que actualmente trabaja con una beca de investigación en el grupo de Fauna Silvestre en el Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la ULPGC, al mismo tiempo que se prepara unas oposiciones para el Gobierno de Canarias, de veterinaria en agricultura o sanidad.