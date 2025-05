El hombre que alegó ser mujer para entrar a Bomberos de Madrid, descalificado por exceso de testosterona

Le salió el tiro por la culata: David L. Y., el hombre que alegó ser mujer para poder acceder al cuerpo de Bomberos de Madrid, no ingresará en el cuerpo. No ha sido admitido por el Tribunal de Selección de las pruebas para proveer 126 plazas de bombero especialista del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Su nombre no aparece en la lista que ha hecho pública el Consistorio madrileño con los admitidos. EL PERIÓDICO ha podido saber que David L.Y. acabó siendo excluido del proceso en la última fase, el relativo al control antidopaje. El motivo fue que, habiéndose presentado al proceso como mujer, en los análisis dio unos niveles de testosterona demasiado elevados para una mujer.

La treta de David consistió en comparecer al proceso de selección como mujer, dado que las marcas de las pruebas físicas para acceder al puesto son inferiores a las que se les exigen a los varones. Como mujer desarrolló todo el proceso de selección, a pesar de que no modificó su nombre en su DNI ni ha sido sometido a ningún proceso físico de cambio de sexo.

"La" aspirante

La polémica estalló a finales del pasado año. El 29 de noviembre de 2024, el Tribunal de Selección (el órgano encargado de llevar a cabo el proceso y velar por el correcto cumplimiento de las normas) hizo público un anuncio en el que se detallaba la desestimación de las alegaciones presentadas por cuatro de los candidatos. Pero sí que se estimaba la de un quinto. O de una quinta, porque en ese mismo documento el tribunal se refiere al protagonista de esta historia como "la aspirante David L. Y.", en femenino.

El anuncio público del tribunal, aceptando las alegaciones, se refiere a David como "la" aspirante / Madrid.es

En su exposición, el tribunal especificaba que "los motivos concretos de la desestimación y/o estimación de las alegaciones se notificarán individualmente a los aspirantes", y añadía un dato que a la postre ha resultado definitivo: que la relación definitiva de aspirantes "está pendiente de la recepción de los resultados del control antidopaje, conforme a lo establecido en la base específica quinta de las que rigen esta convocatoria".

Ese control antidopaje ha sido el que ha acabado por descartarlo. Según ha podido saber este diario, las pruebas están basadas en las directrices de las correspondientes federaciones internacionales deportivas (atletismo y natación). En ellas, las mujeres pueden dar un máximo de 2,5 nanomoles en la medición de testosterona, frente a los 25 que puede alcanzar un hombre. Al analizar esas métricas en el control antidopaje, David dio unos niveles de hormona muy superiores a lo permitido, por lo que su candidatura fue descartada.

Dos bulos

Las diversas fuentes consultadas por EL PERIÓDICO han confirmado este extremo. No hay una notificación colgada sobre el dato del control antidopaje, dado que "esa comunicación no es pública. Las notificaciones particulares son particulares: entre el tribunal y el interesado". Lo que sí se ha publicado ha sido la lista definitiva de los 126 aprobados, entre los que no se encuentra David. Una lista que pone fin a la historia.

Sí que ha obtenido plaza su hermano, que consiguió una de las mejores notas globales de toda su promoción. Al respecto, dichas fuentes han asegurado que "los medios publicaron dos bulos. El primero fue que su hermano también intentó hacer la misma jugada y se presentó como mujer. No es cierto. Él se presentó como hombre".

El segundo bulo al que se refieren estas fuentes es que "David presentó su cambio de sexo con el proceso ya iniciado. Que entró como hombre y que, al ver que la nota no le llegaba, alegó ser mujer. Tampoco es verdad. David se presentó como mujer desde el inicio del proceso", han aclarado a este diario.

Del mismo modo, apuntan que "para acceder a las pruebas como mujer, no basta con decirlo. Hay que aportar la documentación pertinente conforme el cambio de sexo se ha hecho efectivo en el Registro Civil. Lo que sucede es que, antes, ese proceso era mucho más complicado. Pero la legislación actual permite llevar a cabo dicho cambio sin necesidad de cambiar de nombre ni someterse a ningún proceso médico".

En efecto, la ley trans (Ley 4/2023), aprobada en España en febrero de 2023, reconoce el derecho a la autodeterminación de género y permite que cualquier persona mayor de 16 años solicite el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informes médicos, psicológicos ni tratamientos hormonales. El trámite consiste en una declaración administrativa y también contempla la posibilidad de revertir el cambio una vez transcurridos seis meses.

Bombero feliz

Quien más ha celebrado esta resolución ha sido Raúl Asenjo, el aspirante que denunció públicamente la maniobra de David y que ahora sí se encuentra en la lista de los 126 admitidos. "Durante las pruebas ya se rumoreaba que había varios hombres que se habían cambiado de sexo legalmente para poder acceder sin problemas", le cuenta a este diario. Un dato en el que jamás hubiera reparado si no le hubiese afectado de forma directa.

"Una vez que ya tienes las notas de las pruebas físicas y de los psicotécnicos, puedes calcular la nota con una tabla de Excel. Yo procedí y vi que estaba en el puesto 126. Es decir, el último de los aceptados". Pero fallaron los cálculos y Raúl acabó en la posición 127. El primero de los no admitidos.

Raúl supo entonces que uno de los candidatos "habría pasado del puesto 202 al 102 solamente por el cambio de sexo. Fue entonces cuando presenté un recurso de alzada por fraude de ley y formalicé una solicitud de realización de pruebas de testosterona", explica, recordando que "muchos de los aspirantes se sumaron a esa petición".

¿Es fraude?

Raúl explica que "han tres meses de espera muy tensa. Tenían de plazo para contestarme al recurso de alzada hasta el 9 de marzo y me respondieron el día 7 de ese mes; solamente faltaban dos días para que expirase el plazo".

¿Se puede hablar entonces de fraude por parte de David? Técnicamente no, porque no ha sido rechazado por ese motivo sino por el análisis antidopaje: Raúl señala que "la respuesta que me hicieron llegar no hablaba de fraude. Decía que mi recurso no tenía objeto. Eso era porque el mencionado candidato ya había sido descartado por el control antidopaje. Al final tuvo más efecto eso que la denuncia por fraude de ley".

Ahora, Raúl ya tiene su plaza, su traje y su casco de bombero. "Se sabía que esto iba a pasar, porque ya se ha dado en otras pruebas para acceder a la policía o al SAMUR". Ahora se está dando en los Bomberos. No solamente en Madrid. EL PERIÓDICO viene informando en primicia sobre dos procesos similares acontecidos en Catalunya para acceder a Bombers de la Generalitat. Uno en Vic y otro en Badalona; ambos han modificado incluso su DNI. Esos casos aún no han sido finiquitados e Interior se encuentra recabando información para resolverlos.