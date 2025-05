¿Faltan profesionales para desempeñar la labor docente en Canarias?

En España es cada vez más difícil atraer profesionales docentes, sobre todo, en áreas como Matemáticas, según apuntó la UNESCO en su primer Informe Mundial sobre el Personal Docente, que presentó el pasado mes de abril. La agencia de la ONU advierte que en el ámbito internacional existe una escasez de profesorado de forma generalizada, así como una creciente pérdida del atractivo de la labor que provoca una mayor tasa de abandono. ¿Es extrapolable a Canarias?

Los datos muestran que cada año se preinscripen más del doble de personas a las plazas que existen para el Máster del Profesorado en las dos universidades públicas canarias (610 en total). Además, las convocatorias de oposiciones a profesorado registran una gran demanda; para el proceso de estabilización convocado desde 2022 con unas 5.000 plazas, más de 60.000 solicitaron presentarse; aunque la cantidad que finalmente se presentaba era mucho menor.

Por ejemplo, de las 26.564 personas admitidas para realizar las pruebas del concurso-oposición, que ofertaba 1.165 plazas, se presentaron 12.028 aspirantes en total. En este sentido, José Saturnino Martínez, doctor en Sociología especializado en el ámbito educativo, considera que "hay que tener cuidado" c on los informes que trazan promedios de varios países.

"Desde hace tiempo se ve que en muchos estados anglosajones o de América Latina, la profesión de docente atrae poca gente y la retiene poco tiempo. Pero eso en España, en general, no pasa", explica Martínez. Lo que sí está sucediendo en el conjunto nacional es que hay materias tensionadas, sobre todo las relacionadas con materias como Matemáticas o Física "y eso sí es nuevo".

Salarios

En concreto, Martínez expone que "el mercado de trabajo está ofreciendo ahora salarios enormes a ese tipo de perfiles en la empresa privada". Y el problema del sistema educativo es ser capaz de ofrecer unas condiciones de trabajo atractivas para atraer este tipo de docentes, "sobre todo, teniendo en cuenta que se ha disparado el precio de la vivienda y el salario de profesorado ya no permite vivir con un mínimo de dignidad".

Precisamente, fuentes de la Consejería de Educación reconocen que el salario que el salario "es muy mejorable" y, por ello, no es uno de los principales atractivos de la profesión; como ejemplo, expone que el personal de administración tiene mejores retribuciones que los maestros a pesar de pertenecer al mismo grupo profesional y tener menor responsabilidad. Además, agrega otros aspectos, como las "las pocas posibilidades de carrera profesional" o dificultades para hacer frente a situaciones de conflictividad con el alumnado o las familias, así como el aumento de las gestiones que van más allá de su labor de enseñanza.

Una tendencia

María Perera, presidenta del sindicato de docentes Anpe en la provincia de Las Palmas, sí percibe una tendencia a la disminución del número de personas que quieren dedicarse a la enseñanza que "preocupa", sobre todo en determinadas especialidades de ámbito científico-tecnológico, pero también en latín, griego o filosofía. "En el caso concreto de Canarias, en las oposiciones ordinarias de los últimos años han quedado sin cubrir plazas de matemáticas y de determinados idiomas, como alemán y francés", señala.

Aunque considera que no se puede hablar aún de una falta de docentes de manera generalizada, Perera sí llama la atención sobre la necesidad de incrementar las plantillas para que el profesorado pueda desempeñar su trabajo en mejores condiciones. Además, recuerda que a pesar del alto número de aspirantes a las oposiciones educativas, "la administración pública es tradicionalmente una opción refugio para muchas personas que no consiguen trabajo o están cansadas de la inestabilidad en el sector privado", lo que implica que no son vocacionales.

Causas

En cualquier caso, Perera advierte de que cada año hay un número muy elevado de jubilaciones y, por tanto, de plazas que quedan vacantes. "Si continúa la tendencia de pérdida de vocaciones docentes, va a ser muy difícil garantizar el relevo generacional necesario". Entre las causas para Perera que explican esas dificultades para atraer profesionales, cita que "la realidad de las aulas no es sencilla de afrontar".

En primer lugar, señala las altas ratios, que a pesar de que se ha firmado un acuerdo con la Consejería para reducirlas, seguirá sin ser suficiente para poder ejercer la enseñanza de forma adecuada. Además, el contexto actual es cada vez más complejo, al tener que atender unas necedidades del alumnado cada vez más diversas, a lo que suma el aumento de las exigencias impuestas por la normativa.

"En Canarias tenemos un número elevado de menores migrantes que no conocen el idioma y que muchas veces son escolarizados de forma sobrevenida, sin que desde las administraciones se pongan recursos suficientes para garantizar su inclusión educativa. A esto se suma la sobrecarga de tareas burocráticas, la inestabilidad normativa, la ausencia de una carrera profesional que posibilite promocionar en el trabajo, la falta de actualización de complementos retributivos, la pérdida continuada de poder adquisitivo…", enumera Perera.

Valorar la profesión

Por otro lado, remarca sobre todo, la escasa valoración social del profesorado, con una paulatina pérdida de autoridad o el cuestionamiento constante sobre su ejercicio profesional. "El profesorado de la enseñanza pública es el pilar de un sistema que permite el acceso a una formación de calidad, pero muchas veces vemos que no se nos apoya suficientemente, que se generalizan prejuicios contra nosotros o que se nos desautoriza en nuestro trabajo", lamenta.

En este sentido, Anpe ha lanzado la campaña 1 docente, 1.000 futuros para mejorar la consideración social del oficio a través de entrevistas individuales a profesores de las Islas. Si bien, el sindicato considera que la administración debe ser quien lidere esta labor a través de políticas y campañas instituciones, en las que divulgue el trabajo de la docencia, fomente el respeto o informe de su figura de autoridad pública.

Pero, sobre todo, Perera demanda mejorar las condiciones de trabajo: "Esto incluye disminuir la carga de tareas burocráticas, mejorar las retribuciones, reducir la tasa de temporalidad, tomar medidas para aminorar la conflictividad escolar, rebajar las ratios o renovar las infraestructuras educativas". También reclama que se incremente la financiación educativa y que las normas educativas sean duraderas, sin importar quien esté en el Gobierno.

Sin embargo, a pesar del contexto complejo, desde el sindicato ANPE animan a quienes sienten verdadera vocación a seguir el camino de la enseñanza. “En un mundo incierto y cambiante, buena parte del futuro de nuestra sociedad pasa por la educación. Nuestra labor es fundamental, aunque a veces no se valore como merece. Por eso es importante no conformarse con lo que se encuentra, luchar por los derechos y unirse a organizaciones sindicales como Anpe para seguir avanzando en la mejora de la profesión docente y del sistema educativo en su conjunto”, concluye Perera.