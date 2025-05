José Saturnino Marínez: "El sistema educativo canario ha mejorado sustancialmente en los últimos 20 años"

Al frente de la Agencia Canaria de Evaluación Universidad y Calidad Educativa, el doctor en Sociología José Saturnino Martínez ha logrado una mayor independencia del órgano y más apertura o reconocimiento fuera de las islas. Con este trabajo, espera que se pueda favorecer que las fortalezas del sistema educativo se compartan y las debilidades se detecten para poder mitigarlas. Después de cinco años en los que reconoce un "agotamiento", ha considerado su ciclo acabado y regresa a la investigación y a la docencia, a la que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional.

¿Por qué decidió dejar la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa del Gobierno de Canarias?

Llevaba cinco años, había cumplido los principales y grandes objetivos. Estaba muy agotado en la gestión y echaba de menos la docencia y la investigación. Y seguir unos años más suponía que a la vuelta de la universidad ya no iba a poder seguir investigando.

¿Cómo considera que deja la Agencia?

Ya se ha cumplido un ciclo importante y se nota bastante en comparación a como estaba antes. Los proyectos los he dejado maduros. La persona que llega ahora puede decidir cuales continúan, reorientarlos o dejarlos. Me gustaría que se note que he contribuido de alguna manera a mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo canario. He trabajado todo lo posible para que así sea y con los años habrá que ver los resultados. Porque lo que tiene la educación es que lo que hacemos hoy es sembrar y los resultados se ven a largo plazo. Que alguien como yo, que lleva 30 años dedicado a la investigación educativa, haya tenido la oportunidad de trasladar ese conocimiento a una Agencia es un lujo al que estoy muy agradecido. A la consejera anterior que me nombró, Manuela Armas, y al consejero actual, Poli Suárez, que me mantuvo en el cargo. Yo solo puedo hablar bien de los dos y les agradezco la gran oportunidad que me han dado en mi vida de generar un espacio en el que yo pueda poner en marcha muchas de las cosas a las que me he dedicado a investigar.

¿Cuáles son los objetivos que ha logrado?

Lo que voy a decir no es correcto en sentido técnico, pero para que se entienda bien. En Canarias, la Agencia llevaba 20 años funcionando con competencias en calidad universitaria y durante este tiempo no había sido capaz de pasar una auditoría europea. Y eso hacía que solo tuviera reconocimiento en Canarias. Cuando llegué y vi esa situación, me quedé alarmado. Lo fijé como absolutamente prioritario y conseguimos pasarla. Eso hace que el trabajo de seguimiento de la calidad de los títulos universitarios sea reconocido en todo el espacio de educación superior europea, en 47 países. Es un hito muy importante y supone una comodidad para las universidades canarias, que ya no tienen que pasar por Madrid. Una cosa que yo digo mucho es que la normativa canaria solo nos permite ejercer nuestras competencias en Canarias, pero la normativa europea nos permite ejercer nuestras competencias en los 47 países. Hasta el punto de que países de fuera nos han escrito para que hagamos nosotros esa evaluación de la calidad en esas universidades.

¿Podría poner algún ejemplo?

Lo más exótico que me ocurrió fue que me llegaron a escribir de Irán, pero también de América Latina o de otros países europeos, interesándose sobre cómo son estas condiciones para hacer el seguimiento de la calidad. Y siempre les tengo que contestar que la normativa no nos permite hacer ese trabajo.

¿Qué otros logros destacaría?

Somos la comunidad autónoma más avanzada en el seguimiento de la calidad en formación profesional. Cuando salió la Ley Orgánica de Formación Profesional del año 2023, nosotros ya llevábamos dos años trabajando en eso. Luego, en la parte de educación obligatoria, hemos pasado a hacer las pruebas censales de forma electrónica, con lo cual es mucho mejor para los centros, porque pueden hacer un seguimiento a lo largo de los años para comparar los resultados. También hemos puesto en marcha un canal de YouTube, donde se pueden ver distintos webinars sobre muchos aspectos del mundo educativo. Además, hemos coordinado la red española de las agencias de calidad universitaria y hemos participado en distintas actividades de ámbito nacional e internacional. Antes la agencia estaba muy encerrada sobre sí misma, sólo para la sociedad canaria y ahora se ha abierto al mundo.

¿Cómo se diferencia la Agencia de hoy a cómo era cuando usted entró?

Hay varias dimensiones que han cambiado. La más importante, como decía antes, es la acreditación o auditoría europea. Esto ha garantizado la independencia con la que se hacen los estudios, para verificar los títulos universitarios en Canarias y para hacer su seguimiento. Antes no se podía garantizar esa independencia, es decir, que la Agencia no estuviese sujeta a injerencias de la voluntad política. Además, lo que nos audita Europa es que aplicamos con el mismo rigor los criterios de evaluación de la calidad para las universidades privadas y para las públicas. Y los plazos de ejecución son equivalentes. Para mí es muy importante la imparcialidad con la que la Agencia trata a todas las universidades.

¿Qué ha sido lo más difícil de afrontar como director?

La gestión en sí misma me ha supuesto una carga adicional. Yo tengo un perfil de formación de investigador, es decir, soy una persona que trabaja bien sola, leyendo, analizando datos y escribiendo. Todo lo que suponga reunirme con gente, estar pendiente del correo, gestionar las bajas, el papeleo, ver qué problema hay con el presupuesto o qué conflicto hay con no sé quién, va contra mi naturaleza. Todo el trabajo social que implica la gestión me supone una sobrecarga emocional, aunque la administración siempre me apoyaba; por mí por naturaleza, me agota mucho más que la investigación. Cuando trabajo en investigación sufro mucho menos desgaste que cuando trabajo gestionando equipos humanos. Pero es un rasgo de carácter.

¿Y qué aspectos positivos se lleva?

Ha supuesto un crecimiento personal, en todos los sentidos. Poca gente sabe la dificultad que hay. Cuando uno investiga en un campo normalmente no hace gestión, y si hace gestión, investiga. Yo he tenido el lujo de poder hacer gestión e investigar en el mismo campo. Eso es un enriquecimiento personal que yo espero que también se haya trasladado al sistema educativo canario. Y, sobre todo, he tenido muchísima suerte con el equipo humano que hay en la Agencia; es excelente, son muy buenos profesionales y en general hay muy buen ambiente. Además, el propio papel de representación de la Agencia me ha llevado a conocer mucha gente y algunos de ellos incluso han terminado siendo amigos personales. Entonces, esa oportunidad de crecimiento profesional, de aportar al sistema educativo de la sociedad canaria, de vincularme con personas que no habría conocido de otra forma y esa mirada mucho más compleja que tengo ahora del sistema educativo que tenía hace cinco años, es un lujo, un privilegio, y estoy muy agradecido de haber podido tener esa experiencia.

¿Por qué es importante esta Agencia?

La parte del seguimiento de la calidad a veces no se entiende y se ve simplemente como papeleo. Esa es una de las penas que nos quedan, porque ese papeleo no es simplemente un ritual burocrático. En la Agencia pusimos un lema: acompañamos a mejorar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la ACCUEE no le puede decir a un grado en Física o a un grado en Filosofía qué es la calidad, pero sí le puede decir que detecte qué cosas está haciendo bien para seguir haciéndolas y que sirvan de ejemplo, o qué cosas está haciendo mal y dar propuestas o planes de mejora.

¿Cómo se mide la calidad educativa?

La calidad tiene dos dimensiones: una es de mínimos, es decir, contar con edificios, bibliotecas, laboratorios, profesorado formado, etc. Pero después tiene otra parte que es muy bonita, que es tomar conciencia, mediante distintos métodos de recogida de información, de qué está haciendo mal y qué va a hacer para mejorar. Y si lo estás haciendo bien, hay que venderlo también. Es un proceso de mejora continua.

¿Y en relación con la Consejería?

Hay que acompañar a las políticas educativas de la Consejería de Educación con evidencias. Si la Consejería adopta un plan o una medida, pues nosotros evaluamos si eso está produciendo los resultados que se esperaban o no. Eso hace que se potencien o se dejen de potenciar unos proyectos u otros.

¿La Agencia tiene capacidad para mejorar el sistema educativo?

La ACCUEE es como una agencia externa, realmente, no tiene capacidad ejecutiva. Le dice a los demás, entre comillas, cómo están los datos o qué podrían hacer; asesorar con una perspectiva general. Pero no tiene capacidad de mandarles a que hagan nada.

¿Cómo evalúa usted al sistema educativo canario en la actualidad?

Es complejo. En los últimos 20 años sí que ha habido una mejora muy sustancial en el sistema educativo canario. Hemos pasado de estar muy rezagados con respecto al resto de España, a estar más o menos está equiparados al conjunto nacional. También está en expansión. La sociedad cada vez demanda más educación, entonces crece el número de estudiantes universitarios, la cantidad de estudiantes en FP, etc. Y los indicadores de abandono y repetición van bajando. Lo que hemos mejorado en pruebas de rendimiento en la última década se ha consolidado. Es un sistema que, obviamente, comparado con otros, no es el mejor, pero porque venimos de muy atrás. Lo que sí es importante es que venimos mejorando más rápido que el resto y consolidando las mejorías.

De hecho, cuando salió el último informe PISA, en el que Canarias estaba a la cola del Estado en indicadores de rendimiento académico, usted repetía la idea de que esos resultados no eran realmente malos.

No, porque no eran un paso atrás. Nosotros, a diferencia de otros sitios, hemos tenido entre 2009 y 2015 una mejoría y más o menos se mantiene. Para mí el mensaje importante es que consolidamos mejoras. Y es verdad que no somos los más avanzados si nos comparamos con otros países europeos, pero sí que hemos acortado mucho las distancias con ellos. Entonces creo que es muy importante, para que no caiga la gente en el desánimo, que aunque no seamos el mejor sistema, estamos mejorando más rápido que el resto.

¿En qué ámbitos considera que habría que prestar más atención?

La manera sencilla de decirlo es que las políticas educativas de gran eficacia ya están implementadas y ahora lo que queda es un ajuste muy fino. Por ejemplo, uno de los estudios que dejé encargado, en colaboración con la Consejería y Save The Children de Children, es sobre escuelas resilientes. Es decir, localizar escuelas que tienen situaciones de alta complejidad, que en principio cabría esperar que van a tener malos resultados educativos, pero sin embargo están teniendo buenos resultados. Se trata de identificar qué es lo que sucede en esos centros y ver hasta qué punto pueden servir de inspiración para otros.

¿Cómo ve el contexto educativo actual?

Estamos llegando a un nivel donde la complejidad educativa es muy grande, donde hacen falta muchos más profesionales que los estrictamente educativos. No es como en las décadas de 1970 y 1980, cuando lo que había que hacer era construir escuelas y contratar profesores. ¿Era caro? Sí, era muy caro, pero todo el mundo sabía lo que había que hacer. Mientras que ahora, tan solo hay que observar el debate que ha habido con las pantallas. Hace 20 años todo el mundo decía que había que meter los ordenadores en el aula y ahora todo el mundo dice que hay que sacarlos. Es una prueba de que no está tan claro lo que tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Hay muchos retos y la dificultad es que son muy complejos. Llevamos 20 o 30 años de cambios de políticas educativas, no solo en Canarias, sino en el ámbito mundial, con resultados están estancados, incluso bajando. Ningún país, o muy pocos países, tienen claro lo que hay que hacer. Incluso en Finlandia tampoco lo saben, no saben muy bien por qué estaban tan arriba y por qué ahora están tan abajo.

En cuanto a la profesión docente, en un informe UNICEF decía que cuesta cada vez más atraer profesores, ¿percibe que esto también sucede en Canarias?

Yo creo que hay que tener cuidado con esas afirmaciones, porque muchas veces, cuando uno mira organismos internacionales, toma lo que está pasando en muchos países como promedio. Desde hace tiempo se ve que en muchos estados anglosajones o de América Latina, la profesión de docente atrae poca gente y la retiene poco tiempo. Pero eso en España, en general, no pasa. No hay más que ver la demanda que tiene el Máster de Profesorado y la cantidad de gente que se presenta a las oposiciones. Lo que está pasando en España, y eso sí es nuevo, es que están muy tensionadas algunas áreas, las que tienen que ver con matemáticas o física. Y la dificultad es que el mercado de trabajo está ofreciendo ahora salarios enormes a ese tipo de perfiles en la empresa privada. Ahí el problema es cómo hacer las condiciones de trabajo atractivas para gente que en el sector privado está cobrando el triple que en el público, sobre todo, teniendo en cuenta que se ha disparado el precio de la vivienda y el salario de profesorado ya no permite vivir con un mínimo de dignidad.