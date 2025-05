Sardinas, almejas, nueces y café: la dieta que debe seguir tu hijo si se presenta a la selectividad

Aprobar selectividad -algo que hace más del 90% de los aspirantes- no solo pasa por hacer un buen bachillerato, estudiar a conciencia las asignaturas, practicar tests y dormir las horas suficientes. La alimentación también cuenta. Eso sí, al igual que ocurre con la 'operación bikini', no es cuestión de comer bien exclusivamente durante los días previos a la PAU, que en la mayoría de comunidades se celebra la primera semana de junio.

“Los buenos hábitos deben consolidarse de forma cotidiana. Sin embargo, para quienes busquen un impacto real de cara a los exámenes, lo mejor es incorporar unos determinados alimentos al menos tres meses antes”, explica la dietista-nutricionista Patricia Martínez, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Los superalimentos no existen, pero ¿qué dieta es la mejor para el cerebro? ¿Qué nutrientes tienen un impacto directo en la concentración, la memoria y el rendimiento cognitivo?

Bebidas

“No comas bien, deja de comer mal” es uno de los lemas del dietista-nutricionista Julio Basulto, así que antes de saber qué alimentos convienen a los estudiantes que aspiran a entrar en la universidad es mejor hablar de los que resultan perjudiciales. Para empezar, las mal llamadas bebidas energéticas, tan extendidas entre los jóvenes. “Cada lata de 500 mililitros contiene el equivalente a tres cafés y a 15 sobres de azúcar”, recuerda Basulto en su libro ‘Come mierda’, en el que incluye estudios que han comprobado que este tipo de “brebajes” son peligrosos por su relación con el insomnio, estrés, estado de ánimo depresivo y nerviosismo, justo todo lo que no necesita un alumno que está a punto de realizar la prueba de acceso a la universidad.

Otra bebida contra la que alertan los expertos es el té de burbujas ('bubble tea'), una preparación que consiste en mezclar la infusión con bolitas de tapioca y miel. Una mujer de Taiwán sustituyó el agua por esta bebida y terminó con la formación de más de 300 cálculos renales, advierte el nefrólogo Borja Quiroga, autor del ensayo 'Por mis riñones que como hoy bien'.

La conclusión está clara. Los estudiantes deben beber agua. “Para mantener la hidratación, podemos llevar una botella de agua y dar sorbos durante los descansos breves. Incluso una deshidratación leve (2% del peso corporal) puede mermar la memoria de trabajo y el estado de alerta”, advierte la docente de la UOC.

El café (imprescindible entre los estudiantes) no es tan fiero como lo pintan. Eso sí, con moderación y sin leche ni azúcar. “El café torrefacto está recubierto de azúcar y es dañino, así que siempre natural, que es beneficioso porque es antioxidante, antiinflamatorio y anticancerígeno”, recuerda Quiroga. “El café ha demostrado mejorar bastante el rendimiento cognitivo, tanto en época de exámenes como en actividades deportivas. En dosis moderadas, la cafeína mejora la atención, la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo”, añade Martínez.

Omega 3 y omega 6

En la dieta de los aspirantes a entrar en la universidad no deben faltan los ácidos grasos omega 3 y omega 6, recuerda la dietista-nutricionista. El omega 3, fundamental para nuestro cerebro desde que nacemos, está presente en todo el pescado, pero especialmente en sardinas, boquerones, caballa, salmón, trucha, atún y anchoas, recuerda María Luisa Ferrerós, neuropsicóloga infantil especializada en alimentación y autora de ‘Dime qué come y te diré cómo se porta’. “A la hora de picar algo, olvídate de las patatas fritas industriales, la bollería y las galletas. Apuesta por los frutos secos, sobre todo nueces, porque son un excelente tentempié lleno de grasas saludables para nuestro cerebro”, explica la experta. Ferrerós también aconseja no olvidarse del magnesio, un nutriente que beneficia el aprendizaje y la memoria y reduce la impulsividad. Algunos ejemplos de alimentos con magnesio son cacao en polvo sin azúcar, almendras, espinacas, langostinos, queso y pescado blanco y azul.

Vitamina B12

La vitamina B12, esencial para el desarrollo cerebral, es otro imprescindible en la dieta-PAU. “Presente en quesos y carnes, sostiene la velocidad de procesamiento mental y previene la fatiga cerebral”, explica la profesora de la UOC. Ferrerós añade que almejas y berberechos son alimentos ricos en vitamina B-12. En el caso de los estudiantes vegetarianos y veganos, es imprescindible que la tomen en formato de suplemento.

Chocolate y cereales

Martínez subraya que los flavonoides, presentes en frutos rojos y en el chocolate negro y puro, han demostrado beneficios en la activación de áreas cerebrales como la corteza prefrontal. "Mantienen la mente más despierta y reducen el daño oxidativo", resume. Respecto a las proteínas y los carbohidratos, la docente universitaria pide a los jóvenes incorporar en su dieta huevos y cereales integrales dado que aportan "nutrientes complejos".