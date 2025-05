Canarias sufre un segundo apagón del 112 en menos de un mes: "Somos más dependientes de las telecomunicaciones de lo que pensábamos"

Canarias ha sufrido su segundo apagón del 112 y el 012 en menos de un mes. Después de la caída del servicio ha vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad del sistema comunicaciones en Emergencias con la que cuenta Canarias. El problema, que tuvo que ver con un fallo en la red de Telefónica, obligó al Ejecutivo autonómico a activar el Plan de Emergencias de Canarias (Plateca) que sigue activo al cierre de esta edición.

El problema en la red de Telefónica España empezó a provocar problemas desde la madrugada en los servicios de internet y telefonía fijo de varias zonas de España, incluida Canarias. Esta incidencia surgió, según la propia empresa, surgió por una actualización de la red que provocó un fallo «en uno de los routers».

Los primeros problemas se reportaron pasadas las dos de la madrugada. A las nueve y media, Telefónica comunicó que se había restablecido completamente la comunicación de los servicios de emergencia y dos horas después, en torno a las once y media, dio por solucionado el problema general de la red de telefonía fija e Internet.

Afección en Canarias

Desde las redes sociales del 112 Canarias se recomendó a la población dirigirse a otros números de emergencias si no lograban contactar con ellos. En esta publicación se encuentran la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Bomberos de Tenerife o acudir al Centro de Salud más cercano.

Tal y como explicó la Consejería de Política Territorial y Emergencias, el fallo afectó al 25% de las llamadas que se registraban a través de la Sala Operativa de la provincia de Las Palmas. Esta situación obligó a este operador telefónico a desviar, desde las 12:30 horas, todas las llamadas a la Sala Operativa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, situación que se mantendrá hasta mañana. Una vez que se compruebe la correcta operatividad telefónica en ambas provincias se volverá a la configuración normal de la red atendiendo cada una de las salas operativas las llamadas correspondientes.

A este respecto, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, admitió la existencia de deficiencias en la red de las que ni siquiera ellos se habían percatado. En concreto, Miranda hizo alusión a la «sorpresiva» caída de la red el pasado 28 de abril, pues se produjo «ocho horas después de la caída del sistema eléctrico peninsular». Así ratificó las palabras la directora general de Transformación Digital de los Servicios Públicos del Gobierno de Canarias, Guadalupe González, que, este pasado domingo concluyó a este periódico que «somos más dependientes de las telecomunicaciones de lo que pensábamos».

Refuerzo de la red

«Estos dos sucesos nos han hecho repensar y lo estamos haciendo», recalcó Miranda en una Comisión Parlamentaria. La primera acción del Ejecutivo canario ha sido frenar el concurso para renovar el servicio de comunicaciones en Canarias, que ahora está en manos de Telefónica. Como explicó González, el concurso se paralizó para añadir «nuevas cláusulas que garanticen y blinden que los servicios de emergencia no caigan».

Pero no es lo único. El Ejecutivo ha establecido una partida de 300.000 euros que garantizará que las salas de gestión de emergencias no se queden incomunicadas. Una de las medidas a poner en marcha será conectar las oficinas del 112 de Gran Canaria y Tenerife «de punto a punto» con un cable de fibra óptica único. A la par, en el futuro el 112 operará con varios proveedores y no solo con uno, como ocurre ahora en el caso de Telefónica, y se deberá hacer un contrato mayor en el que se prevea un refuerzo de operadoras que entren a prestar servicio si hay problemas con la red principal. «Habrá que hacer un contrato mayor, que todas sean proveedoras, unas principales y otras de refuerzo», explicó.

Los refuerzos también llegarán del espacio, pues el Ejecutivo también pretende tener un sistema de respaldo satelital. «Así, si todo el sistema terrestre se pierde, aún tendremos conexión entre las Islas y los distintos cecopines», remarcó Miranda. Si todo fallara, la Consejería se guardará un último as en la manga: establecer comunicación a través de las antenas de radio de la Red Canaria de Emergencias (Rescan).

Además, se han planteado establecer conexiones directas vía cable con la televisión y la radio para poder emitir desde las salas del 112 de tal forma que en un caso de «apagón completo» se pueda informar a la población por medios tradicionales si las fórmulas digitales a través de internet no estuvieran disponibles.