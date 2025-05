Canarias pone freno a la obesidad con un plan integral centrado en la prevención

Canarias ha impulsado una estrategia pionera en España para ponerle freno a la obesidad y sobrepeso, un problema de salud que afecta en las islas a cerca del 22% de la población adulta y al 19% de la infantil. Así lo ha señalado la consejera de Sanidad del Gobierno Autónomo, Esther Monzón, durante la presentación hoy, en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, acompañada por la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud, Antonia María Pérez, del Proceso Asistencial Integrado del Sobrepeso y la Obesidad (PAI) que aglutina a un equipo multidisciplinar formado por más de 40 profesionales, y que pone el acento en la prevención, la detección precoz y la visibilidad de esta enfermedad.

“El sobrepeso o la obesidad antes era una condición, se hablaba de la persona gordita. Ahora tenemos en cuenta que es una enfermedad, una patología que a Canarias nos afecta, que tiene muchas consecuencias sanitarias como diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares..., y un montón de enfermedades que se desarrollan a partir de la obesidad y por tanto tenemos que poner nuestra atención en esto”, indicó Monzón para anunciar el plan PAI, una ruta asistencial que promueve una detección activa y precoz del sobrepeso y la obesidad.

Novedades

Entre las novedades que aporta este programa asistencial, que ya ha comenzado a aplicarse esta semana, figura que se fijan unos criterios claros y precisos destinados al médico de Atención Primaria para la detección de sobrepeso y su visibilización como enfermedad y no como una condición física, y herramientas para trabajar en la prevención. “De esta manera ya hay una detección desde Atención Primaria para evitar que esa persona vaya a más en el caso de sobrepeso, o atenderla en el caso de obesidad”, apuntó Monzón.

La consejera también destacó el equipo multidisciplinar que va a atender el programa específico de sobrepeso y obesidad, y que abarca especialistas en medicina familiar y comunitaria, en endocrinología, en pediatría, en psicología, en dietética, en enfermería y trabajo social, así como a técnicos de la Dirección General de Salud Pública. “Hablamos de una atención sanitaria integral al sobrepeso, no solamente desde el punto de vista médico, sino en todos los aspectos sanitarios. Hablamos de prácticamente 40 profesionales de muchas disciplinas, por lo tanto, es un abordaje del sobrepeso y la obesidad bastante más holístico, y esa es la diferencia, porque antiguamente la persona con obesidad iba al endocrino y ahí se le trataba, pero no había un proceso de detección precoz, de educación para la prevención y, por supuesto, no había una atención integral por un equipo multidisciplinar”, avanzó la consejera respecto a esta herramienta “que tiene el objetivo claro de mejorar el diagnóstico precoz, el tratamiento, el seguimiento y la calidad de vida de quienes conviven con estas condiciones, sin perder de vista la prevención ni la equidad en el acceso a los recursos”.

Plan individualizado

La propuesta está gestionada de forma que se garantice un plan individualizado para cada paciente incluido en el Proceso Asistencial Integrado de Sobrepeso y Obesidad, con estrategias de intervención para mejorar su estado de salud y calidad de vida. Incluye acciones como la incorporación al proceso asistencial de intervenciones no farmacológicas como la educación terapéutica, la modificación de hábitos de vida, la prescripción de ejercicio físico o el acompañamiento psicológico. Y para ello se apoyarán en otras líneas estratégicas que viene desarrollando el Gobierno de Canarias, como la Estrategia Canaria de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico, o el Plan de Salud de Canarias, y la Estrategia Isla y Municipios Promotores de Salud que inciden en ese abordaje intersectorial, que implique a otros ámbitos como la educación, el deporte, los servicios sociales, el urbanismo y la comunidad en su conjunto.

Prevalencia

La consejera apuntó que el sobrepeso y la obesidad constituye uno de los principales desafíos de salud pública de nuestra época e indicó que los datos reflejan que han alcanzado dimensiones epidémicas a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que, en Europa, más del 35% de las mujeres y el 39% de los hombres padecerán obesidad en 2035.

En el caso de Canarias, recordó que los datos sitúan a las islas entre las comunidades autónomas con mayor prevalencia de obesidad tanto en población adulta como infantil y adolescente. Estas condiciones de salud no solo afectan a la calidad de vida de las personas, sino que están estrechamente vinculadas a numerosas comorbilidades, como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño, algunos tipos de cáncer, problemas osteoarticulares o de salud mental, entre otros.

Enfoque

El objetivo principal del Proceso Asistencial Integrado del Sobrepeso y la Obesidad (PAI S/O) es mejorar el manejo de esta enfermedad en Canarias, a través de un enfoque multidisciplinar y adaptado a las necesidades de la población, que abarque la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estas condiciones.

Para ello se incide en aspectos como la toma de conciencia del sobrepeso y obesidad como una enfermedad crónica, el diagnóstico precoz, el fomento de la continuidad en los tratamientos, el control y prevención de las comorbilidades asociadas, la adaptación de las intervenciones a un programa individualizado, la comunicación fluida entre los diferentes niveles asistenciales o el fomento de la educación y concienciación sobre hábitos saludables.

Fases

Entre los elementos que incorpora el documento, se define una secuencia estructurada en cuatro fases: detección y diagnóstico; valoración integral y definición del plan individualizado; tratamiento y seguimiento; y atención a las comorbilidades y prevención de recaídas.

Esta estructura en fases facilita la evaluación, valoración y aplicación de estrategias de intervención. Para ello, se aportan además pautas de acción y herramientas como indicadores y protocolos específicos, desde el uso de escalas y cuestionarios validados hasta flujogramas de derivación entre niveles asistenciales.

También destaca el establecimiento de criterios precisos de inclusión y exclusión, para delimitar de manera clara la población diana del proceso, lo que permiten actuar con criterios clínicos y teniendo en cuenta los determinantes sociales y culturales que rodean al sobrepeso y la obesidad.

Coordinación

Además, este Proceso Asistencial se da un protagonismo central a la Atención Primaria, como puerta de entrada y eje vertebrador del proceso, desde la identificación de personas en riesgo y el diagnóstico, hasta el seguimiento continuo y aplicación de las estrategias de intervención individualizadas del paciente incluido en el PAI.

Al mismo tiempo, se refuerza la coordinación con la atención hospitalaria, las unidades especializadas y los recursos comunitarios para garantizar el seguimiento integral y continuo de la evolución clínica de la persona.

Educación

Otro aspecto clave es la incorporación de intervenciones no farmacológicas como la educación terapéutica, la modificación de hábitos de vida, la prescripción de ejercicio físico o el acompañamiento psicológico en el plan de atención individualizado del paciente.

La educación terapéutica tiene como objetivo fomentar una alimentación saludable, la práctica de actividad física y prevención del sedentarismo, con planes de alimentación y ejercicio individualizados.

También se recoge la atención psicosocial, para la detección de posibles condiciones o trastornos mentales y psicológicos que puedan interferir de manera significativa en el tratamiento, como angustia, depresión, ansiedad o trastornos de alimentación entre otros.

Asimismo, en toda esta acción se tiene en cuenta la implicación del entorno familiar, especialmente en la edad pediátrica, así como la adecuación cultural, el respeto por las diferencias individuales y la participación activa de la persona en su propio proceso de cuidado.