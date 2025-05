¿Has pedido la beca MEC? Esto es lo que debes revisar si no quieres quedarte sin ayuda

Con el plazo ampliado hasta el 30 de mayo para solicitar la beca MEC 2025-2026, miles de estudiantes en España siguen pendientes de saber si recibirán o no esta ayuda imprescindible para continuar con sus estudios.

No basta con haberla pedido, ya que el creador de contenidos especializado en becas y ayudas Raúl (@raulgb_02 en TikTok) ha lanzado una advertencia que ya se ha hecho viral: “Si has pedido la beca MEC revisa la sede electrónica porque ya están pidiendo documentación”.

Este paso, que muchos estudiantes están pasando por alto, puede marcar la diferencia entre recibir la beca o perderla. Según explica Raúl, ya hay unidades de becas trabajando con las solicitudes y están solicitando documentación adicional a numerosos solicitantes.

“En mi caso me quedo tranquilo porque no me han pedido nada”, dice, pero insiste: “Revisa tu expediente cuanto antes”.

Solicitud de la beca MEC / Tus ayudas

¿Cómo saber si te falta documentación?

El proceso para comprobar si tu solicitud necesita correcciones o documentación adicional es sencillo pero esencial. Primero, accede a la Sede Electrónica del Ministerio de Educación y haz clic en el apartado Mis Expedientes. Allí tendrás que identificarte con Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente o certificado digital.

Una vez dentro, selecciona el expediente correspondiente al curso 2025-2026 y pulsa Acceso. En ese punto verás toda la información sobre tu solicitud: fecha de creación, estado actual y posibles requerimientos.

Los principales estados que puedes encontrarte son:

Cumple los criterios económicos : una buena señal. Estás más cerca de obtener la beca.

: una buena señal. Estás más cerca de obtener la beca. Denegación de la beca: puedes presentar alegaciones en un plazo de 10 días desde la notificación.

puedes presentar alegaciones en un plazo de 10 días desde la notificación. Solicitud de documentación adicional: necesitas aportar más datos para que puedan comprobar si cumples los requisitos.

Ampliación del plazo y récord de inversión

Aunque el plazo para pedir la beca MEC finalizaba el 14 de mayo, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes lo ha ampliado hasta el 30 de mayo a las 15:00 horas. Esta prórroga ha sido celebrada por estudiantes y creadores de contenido como Raúl, quien destaca la importancia de aprovechar estos días extra.

La convocatoria 2025-2026 está abierta a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas y universitarias.

Además, este año se ha alcanzado un presupuesto récord de 2.544 millones de euros, el mayor de la historia en becas estatales. Supone un crecimiento del 80% desde 2017 y el octavo aumento consecutivo.

Necesidades educativas especiales

Paralelamente, continúa abierta la convocatoria para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Esta ayuda podrá solicitarse hasta el 11 de septiembre de 2025. Como novedad, este año todas las solicitudes deben hacerse de forma telemática.