La historia de Viviana, una asilada acogida por Cáritas tras perder su trabajo y su vivienda

Viviana llegó a Gran Canaria en 2017 desde Honduras con la esperanza de un futuro mejor para su familia. A pesar de contar con asilo político, durante este periodo vivió un descenso al infierno. Perdió su trabajo y también su casa. Hoy, gracias al apoyo de Cáritas Diocesana de Canarias, reside en uno de sus recursos alojativos y lucha por salir adelante mientras busca una vivienda digna en Gran Canaria.

"Antes pagaba 400 euros por un piso, ahora tengo que hacerme a la idea de que tengo que compartir vivienda". A sus 50 años, Viviana (nombre ficticio para preservar su identidad) habita en uno de los recursos de Cáritas Diocesana de Canarias para personas sin hogar. Hace ocho años que emigró sola desde Honduras a Gran Canaria buscando mejorar su situación y la de su familia. Pero durante ese periodo tocó fondo, quedándose sin trabajo y sin casa. Hace un año que está consiguiendo reconstruir su vida gracias a la ayuda y al acompañamiento del equipo de la institución religiosa.

"En Honduras cambié mi casa, la única posición que tenía, por un billete de avión", recuerda Viviana. Madre soltera con tres hijos, arrastraba una década atosigada por deudas que no podía pagar al no conseguir un trabajo estable. "En mi país, a los 30 años una ya no sirve para el mercado laboral. Llegué a sobrevivir con 50 céntimos al día de aquí, que son 10 lempiras hondureños al día", indica.

Empleada del hogar

Al tercer día de su llegada a la isla, comenzó a trabajar como empleada del hogar. Para sobrevivir, llegó a encadenar hasta tres empleos. Ahora recuerda que en ese entonces desconocía los recursos a los que podía acudir, "ni siquiera sabía que podía ir a una iglesia a pedir ayuda para alimentación y la falta de conocimiento a veces es el peor enemigo de los inmigrantes".

Aunque a los dos años, consiguió asilo político y pudo traer a sus hijos por arraigo, no pudo mejorar su situación laboral. Entonces vivía en régimen de alquiler, pagando 400 euros por un piso, pero Viviana arrastraba consigo una carga silenciosa que se fue haciendo demasiado pesada. "Soy alcohólica desde los nueve años", reconoce. El consumo la atrapó y fue perdiendo sus trabajos hasta quedarse casi sin ingresos con los que poder seguir pagando el arrendamiento.

La llegada a Cáritas

Cuando intentó buscar otras viviendas, veía que los requisitos eran imposibles para ella. Acabó en un invernadero, en una situación precaria. "Un ser humano no merece vivir en esas condiciones. Y yo lo sabía, pero la falta de conocimiento de proyectos me llevó a tocar la última puerta", rememora. Sin esperanzas, en abril del año pasado acudió a su médico de cabecera y este le derivó al proyecto Esperanza de Cáritas, que atiende a personas con problemas de adicción. "Llegué muy mal, absolutamente mal. Sin ganas de vivir y sin ganas de seguir".

Entonces inició su tratamiento e ingresó durante cinco meses en la comunidad terapéutica Casa Esperanza, en el Valle de Agaete. "Ahí cambió mi vida, porque viví un mundo diferente al que yo estaba acostumbrada. A vivir como un fantasma en el mundo. Pasar por el mundo desapercibida sólo por vivir un día más", señala. Fue una de sus últimas usuarias, pues cerro el pasado octubre de 2024 y, de hecho, creyó que esa clausura tenía algo que ver con una especie de "maldición" que pesaba sobre ella.

Alojamientos Alternativos

Pero el histórico inmueble cerró sus puertas por razones económicas, por deficiencias y la falta de agua de abasto. "Es muy duro saber que otras personas no van a tener la oportunidad de pasar por un sitio que ayuda tanto. Tuve mucha suerte de ser de las últimas, de haber pasado por ese proyecto. Por esa razón, vivo agradecida. Y tengo fuerzas y ganas todos los días de seguir adelante, por todo lo que han hecho por mí", afirma.

Nuevas instalaciones de Cáritas en Lomo Blanco. / José Carlos Guerra / LPR

Viviana ya lleva casi un año sobria y fuerte, con ganas de seguir adelante con su vida. Ahora es una de las usuarias en el proyecto Alojamientos Alternativos, un recurso ubicado en el barrio de Lomo Blanco en el que Cáritas ofrece un espacio de convivencia y acompañamiento para que personas sin hogar desarrollen su autonomía y competencias vitales, con el objetivo final de acceder a una vivienda estable.

"Pasar por Cáritas lo cambió todo para mí. Me ha devuelto las ganas de vivir y me han dado un propósito en la vida. Me han enseñado a quererme, a valorarme, a sentirme humana de nuevo. Mi vida no había sido nada bonita desde que yo tengo uso de razón, había vivido más de 20 años sola. Y ahora estoy aprendiendo a llevar la vida con más personas, a dejarme querer. Tengo mucho por qué estar agradecida ahora y lo poco que me queda de vida quiero vivirlo, pero vivirlo bien", manifiesta Viviana.

Objetivo: una habitación

Ahora le queda la última parte del proceso de acompañamiento: encontrar una vivienda. Medio riendo, dice que le gustaría una casa terrera con muchas habitaciones en las que puedan habitar con su familia. Pero es consciente de que para ella es imposible; sabe que ni siquiera puede optar a un piso y, con frustranción, se hace a la idea de que deberá compartir con otras personas.

"No pedimos nada fuera de lo normal. Solo un hogar digno donde se pueda vivir y se pueda pagar de acuerdo a lo que uno gana. Al salario digno de un empleado aquí. Y que le alcance para sobrevivir, para cubrir las necesidades básicas", lamenta.

Ana Ramos, trabajadora social y responsable del proyecto Alojamientos Alternativos de Cáritas, recuerda que la iniciativa existe desde 2018 y que cada vez más el final del proceso se vuelve más complicado por el encarecimiento del mercado de la vivienda. "Es difícil el acceso y también mantenerlo", apunta. Aunque la mayoría consigue independizarse, lo hace en habitaciones, con situaciones de contratos de alquiler precarios, que no permiten el empadronamiento o que son temporales. Por ello, Cáritas continúa con el acompañamiento.

Además, Ramos hace hincapié en que las personas que atienden no son solo quienes viven en la calle, sino que abarca múltiples situaciones de ciudadanos en riesgo de llegar a ese extremo a pesar de que incluso cuentan con empleo. En concreto, los perfiles más habituales son personas de entre 25 y 60 años, hombres y mujeres derivados desde comunidades terapéuticas o servicios sociales, percibiendo un incremento de casos en situación de vulnerabilidad y antes tenían una vida normalizada. "Cáritas no tiene una respuesta, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tiene una respuesta, el Gobierno de Canarias no tiene una respuesta, el Cabildo grancanario tampoco. Pero creo que trabajando todos juntos podemos buscar salidas a un problema que no solo afecta a las personas en situación de sin hogar", concluye Ramos.