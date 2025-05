Nunca dejes este objeto en el coche: alerta de la Guardia Civil por aumento de robos

Aunque a simple vista parezca una medida de precaución, guardar un portátil, una tablet o incluso un móvil en el coche, aunque esté apagado y oculto, es una invitación al robo. Así lo advierte la Guardia Civil, que ha lanzado una campaña informativa para concienciar sobre una práctica que muchos conductores aún no saben que es peligrosa.

El vehículo puede parecer un lugar seguro, sobre todo si ocultamos nuestros objetos de valor en el maletero. Pero lo cierto es que los ladrones han perfeccionado sus métodos y hoy en día pueden detectar si hay tecnología en el interior de un coche sin necesidad de verla directamente.

¿Cómo localizan los delincuentes tus dispositivos?

Los métodos más utilizados por los ladrones son tan sencillos como efectivos:

1. Conexiones inalámbricas activas

Si dejas tu dispositivo con el WiFi o Bluetooth encendido, aunque esté en reposo o aparentemente apagado, los delincuentes pueden detectarlo fácilmente con una simple app desde su teléfono móvil. Estas herramientas les permiten identificar qué dispositivos hay cerca, revelando que dentro del coche se encuentra, por ejemplo, un portátil encendido.

2. Detectores de baterías de litio

La Guardia Civil también alerta sobre el uso de equipos especializados que detectan baterías de litio, las mismas que utilizan los dispositivos electrónicos. Esto hace que incluso un dispositivo bien escondido en el maletero sea localizable.

Ocultarlo no es suficiente

Un error muy común es pensar que guardar un objeto en la guantera o en el maletero lo mantiene seguro. Pero hoy, ocultar no es proteger. Los ladrones no necesitan ver, solo detectar. Y si encuentran algo, no dudarán en romper una ventanilla o forzar una cerradura para llevárselo en segundos.

Además, en muchos casos utilizan inhibidores de frecuencia que impiden que el coche se cierre correctamente, aunque el conductor escuche el típico "clic" del mando a distancia.

¿Qué puedes hacer para evitar robos en tu coche?

La mejor protección es la prevención. Aquí tienes algunos consejos prácticos y efectivos:

Llévate siempre contigo tus objetos de valor , por muy poco tiempo que vayas a dejar el coche aparcado.

, por muy poco tiempo que vayas a dejar el coche aparcado. Apaga las conexiones inalámbricas de todos tus dispositivos antes de dejarlos en el vehículo, si no puedes llevártelos.

de todos tus dispositivos antes de dejarlos en el vehículo, si no puedes llevártelos. Comprueba siempre que el coche ha quedado bien cerrado , especialmente si usas un mando a distancia.

, especialmente si usas un mando a distancia. Evita zonas oscuras o solitarias para estacionar, sobre todo por la noche.

para estacionar, sobre todo por la noche. Fíjate en tu entorno antes de aparcar : si ves cristales rotos en el suelo, busca otro sitio.

: si ves cristales rotos en el suelo, busca otro sitio. No guardes nada de valor justo al llegar al destino, hazlo antes de que nadie pueda verte.

Maletero de un coche. / LP

¿Has sido víctima de un robo?

En caso de sufrir un robo en tu coche, lo más importante es actuar con rapidez y no alterar la escena: