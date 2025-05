Pilar Llácer defiende el pensamiento crítico ante el avance tecnológico

La «creatividad» humana, y el darle un «propósito y un sentido» a la labor que se desarrolla en cualquier trabajo, son claves para que los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial (IA), no supongan una amenaza para los recursos humanos. Así lo indicó esta mañana Pilar Llácer, filósofa y especialista en Recursos Humanos, Transformación Digital y Desarrollo Ético, en el encuentro empresarial organizado por la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) con la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en el marco de la Cátedra Lizardo Martell Cárdenes en Liderazgo Ético Empresarial para el siglo XXI, donde impartió la conferencia Dilemas éticos y algoritmos en la que defendió la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico en las organizaciones empresariales, para no perder la dimensión humana ante el avance tecnológico.

El acto, celebrado en la sede de la FULP ante unos 60 invitados, la mayoría miembros del tejido empresarial de la Isla, fue presidido por el vicepresidente de la Fundación, Francisco Rubio Royo, y el presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Germán Suárez.

Competencias

«Los algoritmos ya son mucho más inteligentes y tienen mucha más empatía que muchos de los seres humanos, con lo cual está en juego algo muy importante, que es descubrir aquellas competencias que nos hacen esencialmente humanos y cuáles son. Esa capacidad de creatividad, esa parte de pensar que no solamente nuestro trabajo tiene que consistir en resolver una serie de tareas de forma automática, sino que tenemos que ofrecer algo más, que nuestra vida tiene que tener un propósito y un sentido», explicó Llácer, respecto a los grandes desafíos y «dilemas éticos» que tiene la sociedad actual en todo lo relacionado «con la tecnología, y con la inteligencia artificial y los seres humanos».

Reconocida como LinkedIn Top Voices España 2020 y con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la ética empresarial y los recursos humanos, Pilar Llácer compartió reflexiones basadas en sus investigaciones sobre la necesidad de liderazgo ético en la era digital.

Disyuntiva

«Gracias a los algoritmos de la inteligencia artificial, muchas de las personas van a tener más tiempo para hacer otras cosas en su trabajo. Y claro, aquí aparece otro de los grandes dilemas éticos: si antes necesitábamos 40 horas a la semana para desarrollar nuestro trabajo y con los algoritmos de la inteligencia artificial vamos a necesitar menos, ¿qué haremos como empresarios?, ¿reduciremos nuestras plantillas o pensaremos cómo aprovechar todo el talento de las personas para poder hacer crecer a las empresas o para poder innovar?», planteó.

En este sentido, la experta señaló que uno de los grandes desafíos para los empresarios en el nuevo contexto tecnológico es no tomar decisiones rápidas, sino pararse a pensar, «tener pensamiento crítico»; al tiempo que apuntó la necesidad de adquirir competencias para saber si toda la información que llega a través de las redes sociales es verdadera o es falsa. «Aquí es fundamental tener el conocimiento, pero sobre todo de forma crítica, que crítica no significa criticar, sino pararse a pensar sobre lo que se nos aparece a través de la IA o de los redes sociales, saber si es verdadero o falso».

Usos

Ante las opiniones que ven la IA como una amenaza, Llácer defendió el uso de la tecnología como un medio y nunca como un fin en sí mismo, y precisó la necesidad de identificar qué usos no éticos de la tecnología, como la IA, hay detrás, poniendo el acento en que detrás de los mismos siempre hay personas. «Hablamos de personas que tienen muchos más sesgos en ocasiones que muchos algoritmos, con lo cual será fundamental detenerse a pensar por qué la tecnología siempre nos hace mejores humanos, pero tenemos que involucrar la tecnología con la parte de humanismo que es lo que nos hace seres humanos», subrayó.

Para concluir, Llácer citó su último libro Por qué deberías tener a un filósofo en tu empresa donde reivindica el carácter humanista en las organizaciones y la integración de la ética. «Cada vez que tenemos que tomar una decisión entre qué es lo justo, injusto, verdadero o falso, bueno o malo, ese es el territorio de la ética. Con lo cual, es crítico tener esa parte de información, esa parte ética y humanista para que alumbre todos los desarrollos tecnológicos», concluyó.

Tras su intervención, se celebró un coloquio moderado por Francisco Rubio, en el que Pilar Llácer respondió a varias preguntas relacionadas con la atracción del talento, el liderazgo ético o la coexistencia intergeneracional en las organizaciones, entre otras.

Cátedra

La Cátedra Lizardo Martell Cárdenes en Liderazgo Ético Empresarial para el siglo XXI busca mantener y perpetuar la figura de Lizardo Martell Cárdenes, un visionario del liderazgo y ética empresarial, transmitiendo sus actuaciones, consejos y formas de liderar a las siguientes generaciones, especialmente en los ámbitos de la negociación y de la responsabilidad social corporativa. «Este es un acto que hay que enmarcarlo en la Cátedra de Lizardo Martel Cárdenas, porque fue una persona clave, no solo en el mundo empresarial, sino también en el mundo universitario, siempre actuando en segunda fila, pero era el que daba las ideas y movía a las personas y creaba propósitos. Por eso es un acto entrañable para nosotros», indicó Rubio Royo.

Este proyecto que tiene como propósito la promoción, formación, investigación, innovación y difusión de liderazgos éticos para un mundo global desde Canarias. Por ello, una de sus acciones centrales es la financiación de proyectos de investigación desarrollados por personas graduadas universitarias orientados a la aplicación directa o de interés para la Cátedra y bajo la dirección de un responsable científico.

«Estamos obligados a pensar qué significa ser humano en un entorno donde la tecnología, donde la inteligencia artificial te lo envuelve todo. Y eso de lo que vamos a hablar hoy aquí, reflexionar, y que mejor con una ponente que sabe mucho de esto, y en el marco, no nos olvidemos, no solo de la Fundación Universitaria de Las Palmas de de Gran Canaria, sino de la Cátedra Lizardo Martel, donde estamos hablando de una persona que siempre fue un visionario, que se adelantó a su tiempo, y aún no estando con nosotros, sino estando ahí arriba de donde nos estará viendo, se ha vuelto a delatar. Y quizás ese es un un buen mensaje y un buen entorno y un buen marco donde hablar de todos estos temas hoy».

Ayudas

En el marco del acto, se hizo entrega de las ayudas correspondientes a la convocatoria de 2025 para proyectos de investigación en ética empresarial. Con una dotación de 6.000 euros cada una, se han concedido dos ayudas para los proyectos «Liderazgo ético, toma de decisiones grupales y su influencia en la percepción de bienestar y rendimiento laboral», de Cathaysa Inmaculada Nolasco Betancor bajo la dirección del doctor Heriberto Rodríguez Mateo, y «Comunicación social y liderazgo ético en las empresas. El factor humano y su influencia en la percepción de una jefatura eficaz e imagen corporativa adecuada», de Horacio Samuel Suárez Santana y el doctor Aniano Hernández Guerra como director.