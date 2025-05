«Afecta a la autoestima»: el impacto invisible de la salud bucodental en los adolescentes migrantes

«La salud bucodental no es una cuestión de los dientes nada más. Afecta a la autoestima, a cómo los jóvenes se perciben a sí mismos, a los trabajos que pueden conseguir. También toca la parte psicológica». Así lo expresa Elena Sirumal, doctora en Psicología, investigadora de la Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC), y primera autora de un estudio que analiza por primera vez la salud oral de adolescentes migrantes africanos en Canarias desde una perspectiva biopsicosocial.

El trabajo, publicado en la revista de máximo impacto Scientific Reports, se centra en una muestra de 104 adolescentes, en su mayoría varones entre 14 y 17 años, procedentes sobre todo de Marruecos y otros países África Occidental y África Central. Los chicos fueron atendidos entre septiembre de 2022 y mayo de 2023 en la clínica dental de la UFPC, gracias a convenios que mantienen con entidades como Cruz Roja, entidades que son las que se encargan de garantizar el acceso de los adolescentes migrantes a estos servicios.

«Valoramos su salud bucodental, pero también nos interesa entender cómo eso afecta a su integración en la sociedad», señala Sirumal.

89,4% con caries

La investigación revela una imagen clara: el 89,4% de los jóvenes migrantes atendidos en la clínica universitaria presentaba caries. Un dato que no sorprende si se tiene en cuenta la precariedad de sus condiciones de vida, tanto en los países de origen como durante la travesía migratoria. «Estos chicos llegan con muy pocos hábitos de higiene, y su alimentación suele basarse en productos con alto contenido de azúcar», explica Sirumal.

Los resultados también ponen de manifiesto otra cuestión: la falta de personal especializado en salud bucodental en los países africanos de procedencia, lo que contribuye a la prevalencia de enfermedades orales no tratadas. Por otro lado, la escasez de recursos, especialmente en la Región Africana de la Organización Mundial de la Salud (OMS), agrava la situación de salud pública, subrayando la necesidad de mejorar los sistemas de salud en estos contextos.

En este trabajo, en el que también han participado los investigadores Susell Parra-Rojas, Juliana Cassol-Spanemberg, Ana Isabel Contreras-Madrid, David Pérez Jorge y Rocío Trinidad Velázquez-Cayón, destaca que, más allá de las mencionadas caries, muchos de estos adolescentes presentaban alteraciones en la mucosa oral (un 25%, siendo el leucoedema la afección más frecuente) y otros signos vinculados a factores étnicos, como la melanosis racial. No obstante, la alineación dental no era problemática en la mayoría de los casos, y apenas un 15% presentaba apiñamiento.

«Estos resultados son descriptivos, nos dan una foto bastante clara de cómo llegan, de qué necesidades tienen. Pero no nos quedamos ahí: seguimos ampliando la muestra porque siguen viniendo pacientes con estas características», adelanta Sirumal haciendo alusión al recorrido y a las intenciones de este trabajo que es, además, «un ejemplo de cómo la universidad puede transferir conocimiento y servicio directamente a la sociedad», en palabras de la investigadora.

Clínia en Guía

La clínica dental de la UFPC, ubicada en Santa María de Guía, atiende cientos de personas al año, muchas en riesgo de exclusión. El espacio es también un lugar de formación práctica para estudiantes de tercer a quinto curso que, siempre bajo supervisión docente, atienden a los pacientes que quieran acudir a recibir sus servicios: «En la investigación nos hemos centrado en migrantes procedentes de África, pero también nos llegan migrantes de otros sitios, algunos ucranianos. Al ser investigadores del grupo Vulpare, también nos centramos en pacientes en riesgos de exclusión social, con adicción a sustancias», puntualiza la investigadora.

«La clínica acoge también a cualquier persona que quiera recibir atención odontológica, a muchos habitantes de Guía y de Gáldar porque está en el pueblo y está abierta al público», añade.

Escasa atención institucional

Otro de los aspectos relevantes que pone de manifiesto este estudio publicado bajo el título Descriptive study on oral health and pathologies in vulnerable migrant adolescents from North and West Africa (Estudio descriptivo sobre la salud bucodental y las patologías en adolescentes migrantes vulnerables del norte y oeste de África), es la escasa atención institucional a la problemática de la salud bucodental.

En España, los servicios de odontología no están incluidos en la cartera básica del sistema sanitario público. Y si la población general ya encuentra barreras de acceso, estas se multiplican en los contextos migratorios. En este sentido, Sirumal insiste: «No podemos descuidar la salud dental ni la psicológica. Están profundamente conectadas y afectan a la calidad de vida».

Teniendo esto en cuenta, el grupo Vulpare continúa su labor con población vulnerable —migrantes, menores en riesgo de exclusión, personas con adicciones— con el objetivo de pasar a la acción mientras continúan con su investigación. «Este estudio es el resultado del trabajo conjunto de muchas personas que muestra que el conocimiento que se genera desde la universidad se puede aplicar directamente a la sociedad, a resolver problemas», concluye Sirumal.