Cocinar con verdad: el modelo Albi Canarias

Vivimos rodeados de prisas. La industria alimentaria nos ha enseñado a comer rápido, barato y sin preguntas. Y en ese camino, hemos ido normalizando lo que no debería ser normal: los ultraprocesados, los fritos sistemáticos, los sabores artificiales. Pero hay empresas que deciden frenar, mirar de frente a los comensales —especialmente si son niños— y cocinar con honestidad. Albi Canarias, con su lema “Si me comes me comes bien”, es una de ellas.

Con más de cuatro décadas en el sector de la restauración colectiva, esta empresa del archipiélago canario se ha convertido en un referente de lo que significa alimentar bien en contextos donde, históricamente, ha primado la eficiencia sobre la calidad. Su propuesta es clara: nada de fritos, nada de ultraprocesados y todo el respeto por el producto, por el entorno y por quienes se sientan a la mesa.

El comedor como espacio de transformación

Albi Canarias no ve los comedores escolares como un trámite logístico ni como un apéndice del currículum. Los considera un escenario fundamental para el aprendizaje: un lugar donde se puede enseñar mucho más que a usar bien los cubiertos.

Desde esa convicción, construyen menús que no solo cumplen con los valores nutricionales adecuados, sino que educan el paladar, fomentan la autonomía alimentaria y reconectan a niños y niñas con los alimentos reales. ¿El método? Cocinar como se ha hecho siempre: con ingredientes frescos, técnicas saludables y un equipo comprometido.

Aquí las cremas se hacen con verduras de verdad, las legumbres se cuecen a fuego lento, y los postres no llevan colorantes ni envoltorios. Se trata de ofrecer alimentos que no necesitan camuflaje. Porque cuando el producto es bueno, lo mejor que puede hacer una cocina es no estropearlo.

Ni fritos ni trampas: cocina sin atajos

En Albi Canarias no hay fritos. Y no es una moda, es una decisión consciente. Tampoco hay croquetas congeladas, ni carnes rebozadas industriales, ni salsas en polvo. No hay lo que no debería estar en un plato destinado a alimentar a diario a cientos de personas, muchas de ellas en etapa de crecimiento.

Cada menú se diseña con el respaldo de un equipo de dietistas-nutricionistas que trabajan codo a codo con los cocineros. Se priorizan los alimentos integrales, las proteínas magras, los productos vegetales de temporada y las recetas tradicionales adaptadas a los tiempos actuales.

¿El resultado? Platos honestos, completos y sabrosos, que mejoran la salud, previenen la obesidad infantil y ayudan a generar hábitos positivos en la infancia y la adolescencia.

De la finca al plato: soberanía alimentaria en acción

Uno de los valores que distingue a Albi Canarias es su compromiso con el territorio. Desde hace años, forma parte activa del programa Ecocomedores de Canarias, promovido por el Gobierno regional, que apuesta por la introducción de alimentos ecológicos, de kilómetro cero y de temporada en los menús escolares.

Este compromiso no se traduce solo en ingredientes. También implica relaciones humanas: acuerdos directos con productores locales, visitas a fincas, adaptación de menús a la estacionalidad, promoción de variedades autóctonas y reducción drástica de intermediarios.

El impacto es doble: por un lado, se mejora la calidad de lo que se sirve en el plato. Por otro, se impulsa una economía más justa, se apoya al sector primario canario y se refuerza la conciencia colectiva sobre la procedencia de lo que comemos.

Comunicación, confianza y transparencia

En el modelo de Albi Canarias, la confianza no se gana con promesas, sino con hechos y con transparencia. Por eso han desarrollado herramientas digitales que permiten a las familias y centros educativos consultar menús, saber el origen de los ingredientes, comunicar incidencias y recibir información útil sobre alimentación.

Además, cada menú puede adaptarse según las necesidades del centro y del alumnado: dietas específicas, alergias, restricciones culturales o religiosas. La cocina no es una cadena de montaje: es un servicio que se piensa para personas reales.

Este sistema de personalización y trazabilidad también permite mejorar continuamente los procesos, garantizando que los alimentos llegan en condiciones óptimas, se conservan adecuadamente y cumplen con todos los estándares de calidad y seguridad alimentaria.

La sostenibilidad como eje, no como extra

Cuidar lo que se come también es cuidar el planeta. En este sentido, Albi Canarias ha asumido un compromiso medioambiental que atraviesa todas sus decisiones: desde el diseño de rutas logísticas para reducir emisiones hasta la eliminación del plástico de un solo uso, pasando por la apuesta por materiales compostables y la reducción del desperdicio alimentario.

No se trata de añadir una etiqueta verde. Se trata de replantear el sistema: cocinar menos cantidad si no se va a consumir, donar excedentes cuando sea posible, compostar residuos orgánicos y fomentar en los comensales una mirada crítica sobre el impacto de sus elecciones alimentarias.

Porque cada decisión cuenta. Y en la suma de esas decisiones está el verdadero cambio.

Alimentar con dignidad: también hacia adentro

El cuidado que Albi Canarias pone en sus platos también se refleja en su manera de gestionar el equipo humano. La empresa ha desarrollado políticas activas de igualdad, conciliación e inclusión laboral, y mantiene colaboraciones con entidades sociales para favorecer la contratación de personas en situación de vulnerabilidad.

No basta con cocinar bien. También hay que trabajar bien, ofrecer condiciones justas y construir un entorno donde las personas se sientan valoradas. Porque el bienestar empieza en quienes cuidan, no solo en quienes son cuidados.

Una revolución sin estridencias, pero con raíces profundas

Lo que propone Albi Canarias no es nuevo. Es lo que nuestras abuelas sabían: que un buen caldo necesita tiempo, que un plato saludable empieza con una compra consciente, que la comida que nutre no necesita disfraces.

Pero en un mundo acelerado, volver a esas raíces es un acto profundamente transformador. Lo hacen sin dogmas, sin etiquetas comerciales, sin buscar titulares. Lo hacen cocinando cada día con cuidado, con criterio y con convicción.

Y por eso, cuando dicen “Si me comes, me comes bien”, no están vendiendo una marca. Están defendiendo una forma de estar en el mundo.