No te asustes si ves esta nueva señal en la carretera: ¿Qué significa?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado a implementar una nueva señal de tráfico en las carreteras españolas: una señal circular con borde verde que indica una velocidad recomendada, no obligatoria.

Esta medida busca mejorar la seguridad vial ofreciendo a los conductores una orientación adicional sin carácter coercitivo.

¿Qué significa?

A diferencia de las señales tradicionales con borde rojo, que establecen límites de velocidad obligatorios, la nueva señal con borde verde sugiere una velocidad adecuada para determinados tramos de carretera.

Por ejemplo, si la señal muestra el número 50, se recomienda no superar los 50 km/h, pero no se impone como una norma, por lo que no hay sanción si se excede dicho límite.

Esta señal está diseñada para alertar a los conductores sobre zonas que, debido a sus características, requieren una conducción más prudente. Su implementación se inspira en prácticas similares en países como Francia, donde estas señales han demostrado ser efectivas para reducir accidentes en áreas críticas.

¿Dónde?

La DGT ha comenzado a instalar estas señales en tramos de carretera con alta siniestralidad, como curvas peligrosas, zonas con poca visibilidad o áreas escolares.

La intención es que los conductores adapten su velocidad en función de las condiciones específicas del tramo, contribuyendo así a una conducción más segura.

¿Cómo afecta?

Es importante destacar que, al tratarse de una recomendación y no de una obligación, los conductores no serán sancionados por superar la velocidad indicada en la señal verde.

Sin embargo, la DGT enfatiza la importancia de seguir estas recomendaciones para mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes.

Además, estas señales se suman a otras medidas implementadas por la DGT, como las líneas verdes pintadas en los márgenes de algunas carreteras, que buscan crear una ilusión óptica de estrechamiento y, de esta manera, inducir a los conductores a reducir la velocidad de forma inconsciente.