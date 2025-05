Marca estos días en tu calendario: fechas clave de la PAU 2025 en Canarias

Cada curso escolar, se repite la misma escena, una comunidad entera de estudiantes enfrentándose a uno de los mayores retos académicos de su vida. La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) no es solo un examen, es un paso que determinará gran parte de su futuro, una puerta abierta a nuevas etapas, carreras y sueños. El mes esperado ya tiene calendario oficial, y con él llegan nervios, planificación y muchas horas de estudio.

Para el curso 2024-2025, las fechas de la convocatoria ordinaria ya están fijadas: del 4 al 7 de junio de 2025. La convocatoria extraordinaria, para quienes necesiten una segunda oportunidad, será del 2 al 4 de julio.

Las modalidades se repartirán por días

Según recoge el calendario oficial, el primer día, 4 de junio, se examinarán los alumnos de Humanidades, Ciencias Sociales, Artes y modalidad General en las materias comunes: Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II e Historia de España o Historia de la Filosofía.

El segundo día, el 5 de junio, será el turno de los estudiantes de Ciencias, que se enfrentarán a esas mismas materias generales.

El resto de las jornadas estarán organizadas para cubrir las asignaturas específicas: Matemáticas II, Geología y Ciencias Ambientales, Física, Química, Biología, Artes Escénicas, Historia del Arte, Dibujo Técnico, Literatura Dramática, Tecnología e Ingeniería, entre otras. Además, habrá sesiones de reserva el sábado para quienes tengan coincidencia horaria de materias.

Estudiantes al inicio de la EBAU celebrada en junio de 2024, en el campus de Tafira de la ULPGC. / Juan Castro

Sedes y centros adscritos

En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la institución está encargada de los exámenes para los estudiantes de Bachillerato de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

Gran Canaria

Todos los centros de los municipios de Fuerteventura en el IES Santo Tomás de Aquino.

Todos los alumnos de los centros de los municipios de Lanzarote en el IES Blas Cabrera Felipe.

Imagen de alumnos durante una prueba de la EBAU en Lanzarote. | LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS / LP/DLP

Un reto académico de alto impacto

La PAU no es solo una serie de exámenes, es un momento de enorme carga emocional para quienes la afrontan. Las calificaciones no solo definirán el acceso a los estudios superiores, sino que también condicionarán becas, traslados y posibilidades académicas futuras. Muchos estudiantes lo viven como un auténtico punto de inflexión en su vida, acompañado por la presión del entorno, las expectativas familiares y el deseo personal de cumplir sus metas.

El sistema, además, contempla la posibilidad de que los estudiantes elijan entre presentarse a todas las asignaturas de opción para las que se matricularon o reducir su participación a algunas, dependiendo de su preparación y estrategia. Eso sí, deberán estar atentos a las normas, si coinciden dos materias en una misma sesión, harán primero la que aparece antes en el horario y la segunda la podrán hacer en la sesión de reserva del sábado.

Las fechas clave: junio y julio de 2025

Así, el calendario queda marcado para los estudiantes canarios:

Convocatoria ordinaria: 4, 5, 6 y 7 de junio de 2025.

Calendario horario PAU 2025 junio / LP/DLP

Convocatoria extraordinaria: 2, 3 y 4 de julio de 2025.

Calendario horario PAU 2025 julio extraordinaria / LP/DLP

Más allá de los resultados, la PAU 2025 simboliza el esfuerzo acumulado de años, las noches de estudio, los repasos, las dudas compartidas entre amigos y las ilusiones depositadas en una nota final. Para muchos, representa el fin de una etapa, la despedida del instituto y el comienzo de una aventura universitaria que abrirá nuevas puertas.