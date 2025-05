Los médicos canarios se niegan a aplazar la huelga si no hay acuerdo

Movilizaciones sin definir

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) tiene muy claro que celebrará una huelga el 13 de junio, si el Ministerio de Sanidad no atiende a todas las reivindicaciones del colectivo. «Aún no sabemos si convocaremos un paro parcial, una huelga indefinida o por días», manifestó este martes Eric Álvarez, que no dudó en poner de relieve la principal inquietud del gremio. «Por encima de todo, lo que demandamos, a nivel nacional, es un estatuto propio. No estamos de acuerdo con el documento actual, no solo por lo que dice, también por lo que no dice», concluyó.