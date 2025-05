Octavio Díaz, profesor de la ULPGC: “El estilo docente puede favorecer la resiliencia del alumnado desfavorecido”

La Revista Española de Sociología ha publicado un artículo basado en la tesis del investigador y profesor asociado de la ULPGC Octavio Díaz, titulada Interacción social entre el profesorado y el alumnado en educación primaria: Análisis de los aspectos microsociológicos relacionados con el rendimiento educativo. El estudio, firmado también por las directoras de su tesis Eugenia Cardenal de la Nuez y Sara M. González Betancor, usa datos de más de 21.000 estudiantes canarios de 6º de Primaria y muestra que la forma de enseñar puede compensar las desventajas del origen social. Ha sido realizado .

Su tesis, publicada en 2024, versa sobre cómo la interacción del profesorado en el aula influye en el rendimiento del alumnado, teniendo en cuenta su clase social. ¿Qué le llevó a este ámbito?

En principio, el interés era estudiar temas relacionados con la sociología de la educación aterrizados en Canarias. A partir de ahí, queríamos estudiar la parte micro sociológica que tiene que ver con lo que son las experiencias que vive el alumnado en el aula, algo así como su día a día o su experiencia cotidiana. Teníamos la oportunidad de trabajar con una base de datos de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, que se llama Evaluación de Diagnóstico, del curso académico 2018-2019, cuando se hizo un censo de toda la comunidad educativa canaria. En esa base de datos se hicieron cuestionarios, tanto a la familia, a los profesores y a los directores de los centros como al alumnado. Nosotros cogimos los datos de Sexto de primaria. Trabajamos con lo que dicen los propios alumnos y reflejamos su perspectiva. La idea es ver cómo son las experiencias que vive el alumnado y cómo eso afecta a su rendimiento educativo, que se mide con pruebas externas como las que hace PISA en comunicación lingüística, inglés, matemáticas y ciencia-tecnología.

¿Cuánto tiempo le llevó realizar esta investigación?

Estuve trabajando alrededor de cuatro años en esta investigación. Principalmente, se basaba en esos datos de 21.000 estudiantes de 623 centros, de todas las islas canarias e incluye privados, públicos y concertados.

¿Cómo se transforma esa tesis doctoral en este estudio?

Este estudio realmente es una parte de la tesis doctoral, que tiene tres partes o capítulos. Recalculamos o estimamos la base de datos a nivel de centro escolar, mientras que en los otros dos capítulos estudiábamos los datos a nivel del alumnado. En otras palabras: ver qué pasa en distintos centros y caracterizarlos en base a la clase social. El término que utilizamos en la tesis es índice socioeconómico y cultura, que hace ver cuál es la ocupación de ambos progenitores, su nivel de estudio. Y después se utilizan medidas que tienen que ver más con la parte cultural, con el número de libros en casa y ese tipo de cosas. Entonces, caracterizamos a los centros en base al número medio que haya de alumnado de distintas clases sociales. También vemos la proporción por género o por nacionalidad. Digamos que el sujeto al que estamos investigando serían los centros, lógicamente representados en base a su alumnado.

¿Cómo se relaciona el origen social con el rendimiento y el estilo docente?

Por un lado, vemos cómo afecta el origen social y después cómo afectan los aspectos micro sociológicos, es decir, la propia experiencia del alumnado en los centros. En sociología ya está más que demostrado que la desigualdad social afecta mucho al éxito escolar o la trayectoria educativa del alumnado en todos los niveles. El alumnado que viene de una clase social más alta tiene un rendimiento mayor, no sólo por las notas; aunque siempre dentro de una probabilidad, porque hay estudiantes que vienen de clases sociales bajas que tienen buenas notas. Pero de forma general diríamos que tienen mucha menos probabilidad de tener buenas notas que los que vienen de entornos sociales más altos. Entonces, lo que hacemos es ver si dentro de los propios centros se puede intervenir de alguna manera para paliar este efecto que tiene la desigualdad social. Entonces ahí es cuando empezamos a investigar las experiencias educativas. En particular, en este estudio, lo que investigamos son los estilos docentes que utiliza el profesorado.

¿Qué estilos docentes analizaron?

Lo que hacemos es dividir de forma muy general en dos estilos docentes: uno directivo, que tendría que ver con ese enfoque más tradicional de la enseñanza donde el profesor está en el centro, es el protagonista y es el que lleva la voz cantante, y un estilo participativo, donde el alumnado participa más en la dinámica del aula; tiene más autonomía y más participación. Realmente nosotros medimos prácticas docentes concretas en base a experiencias del alumnado y las situamos, según la literatura académica y científica, en el lado del estilo directivo o del estilo participativo.

¿Qué implicaciones tiene un estilo docente participativo o directivo?

El estilo participativo mejora y aumenta el rendimiento en matemáticas y en inglés. También vemos que el estilo directivo más tradicional, mientras más se use, peor va a ser la nota en comunicación lingüística o en lenguaje.

¿Qué conclusiones obtienen cuando se añade la clase social?

En centros donde la mayoría del alumnado es de clase social media o alta, utilizar el estilo participativo con mucha intensidad mejora el rendimiento en inglés. Sin embargo, en centros donde la mayoría del alumnado es de clase social baja, utilizar el estilo directivo, pero a baja intensidad, mejora el rendimiento en matemáticas.

¿A qué se refiere con la intensidad?

De la forma en la que nosotros hemos calculado o medido los estilos docentes, podemos discriminar entre el uso que hace el profesor. No es lo mismo que un docente utilice en la mayoría de sus clases con estilo participativo o directivo a que combine estilos. En base a esto, parece que determinadas prácticas docentes, el estilo directivo sí que ayudan a mejorar el rendimiento en matemáticas, pero cuando se usa con alta intensidad el rendimiento no sube, sino que se queda igual o incluso baja.

¿Hay materias que se pueden prestar más a la participación que otras?

Ese es uno de los grandes debates que hay. Uno de los problemas que tenemos en la literatura académica es que los resultados no son unívocos, es decir, a algunos investigadores les sale que en matemáticas funciona mejor el estilo participativo y a otros que funciona mejor el directivo. En base a los datos con los que trabajamos nosotros nos sale que, tanto en matemáticas como en inglés, sin tener en cuenta la clase social, el estilo participativo funciona mejor. Y el estilo directivo a alta intensidad funciona peor en comunicación lingüística. Cuando cruzamos los datos con la clase social, vemos que en inglés los centros en donde la mayoría de los alumnos son de clase social es alta, utilizar el estilo participativo funciona muy bien. Sin embargo, en los centros donde la clase social es baja, utilizar el estilo directivo a baja o media intensidad parece que también funciona bien en matemáticas.

¿Por qué los resultados difieren?

Pues yo creo que por las diferencias culturales entre los países y, por ende, en el sistema educativo. Quizás las investigaciones no siempre filtran lo que estamos haciendo nosotros ahora con la clase social, pero también por otras variables, como puede ser el género o la nacionalidad. Creo que hay que seguir analizando, profundizando y mejorando las formas en las que nos acercamos a la realidad educativa para poder captarla mejor en base a este estudio. Nosotros estamos trabajando con un censo en Canarias en el curso 2018-19. Sería interesante que pudiéramos replicarlo para ver si los resultados coinciden o cuánto coinciden. Yo creo que la idea, aterrizando en Canarias, sería ver si estos resultados que nos han salido a nosotros son constantes en el tiempo. Y, por supuesto, también seguir afinando en la forma esa de captar esta realidad.

¿Qué características definen el estilo participativo y por qué puede funcionar mejor que el estilo directo?

El estilo participativo, en líneas generales, dota al alumnado mediante la propia práctica docente de autonomía, de participación en la propia dinámica del aula, de cooperación entre los propios estudiantes. Al final se centra en un estilo centrado en el aprendizaje del alumnado, en contraste con ese otro estilo directivo, que representa un modelo tradicional, con el profesor en el centro, hablando casi todo el tiempo de la clase y marcando tareas que generalmente se hacen de manera individual. En el estilo participativo, se trata que el alumnado sea más activo en su propio proceso de aprendizaje y tenga un rol mucho más activo.

¿Qué factores favorecen que los docentes puedan optar por uno u otro estilo?

Bueno, nosotros eso no lo hemos trabajado directamente en este artículo. En la tesis sí tenemos alguna cuestión sobre eso, pero no es nuestro objeto de estudio. Evidentemente, por lo que hemos visto, las preferencias del profesorado muchas veces tienen que ver con su propia formación o con lo que considera que es mejor para impartir un contenido concreto. También, por supuesto, en algunos centros, sobre todo en privados, existe la cultura docente, en la que el propio centro orienta al profesorado para que siga unas determinadas pautas de estilos. También podemos hablar de la adaptación al alumnado; hay muchos profesores que en entornos de clase social baja utilizan más estilos directivos porque consideran que necesitan más autoridad o vigilancia. Mientras que en los contextos de clase social media y sobre todo alta, el profesorado puede entender que el alumnado tiene más conocimiento o más código. Luego están también las circunstancias del propio profesorado: si tienen una carga o unas condiciones laborales mejores estarán mucho más abiertos a reciclarse o a buscar otras formas. Pero eso no lo hemos trabajado, nos centramos en la experiencia del alumnado, no tanto en la del profesorado, es decir, vemos al profesorado desde los ojos del alumnado.

¿El estilo docente influye para que el alumnado más desfavorecido pueda obtener un rendimiento por encima del que se le presupone?

Al menos según mi interpretación, un factor importante para lograr esa resiliencia es el estilo que tenga el docente. Cuando hablamos de esa dicotomía entre desigualdad social y micro sociología o experiencia del alumnado en las aulas, evidentemente los centros pueden aportar mucho en esa capacidad de resiliencia con los estilos docentes. Pero en la tesis también caracterizamos la relación entre alumnado y profesorado: por un lado, una emocional y afectiva, que tiene que ver más con el acercamiento, y por otro, una académica, educativa o de aprendizaje, es decir, si el profesorado explica las cosas más de una vez, si adapta los contenidos o las formas de explicar. Entonces, según mi opinión, la resiliencia puede y debe ser apoyada desde los propios centros educativos.