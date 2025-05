Canarias refuerza su lucha contra la violencia sexual con centros de atención permanente

Desde este mes de mayo, Canarias da un paso decisivo en la atención a las violencias sexuales con la apertura de cinco centros de atención 24 horas, repartidos estratégicamente entre Gran Canaria, TenerifeLa PalmaLanzarote y Fuerteventura. Esta red forma parte de una respuesta institucional que busca garantizar una asistencia inmediata, gratuita y confidencial a todas las mujeres víctimas de agresiones sexuales, tanto recientes como pasadas.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, presentó el nuevo centro ubicado en Gran Canaria, destacando que se trata de un modelo integral de atención, que se activa a través del teléfono 112 y se encuentra operativo los 365 días del año, sin necesidad de denuncia previa para acceder a sus servicios.

Estos recursos se alinean con el protocolo unificado de intervención establecido por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), que garantiza la coordinación con otros servicios esenciales como el 012, el 112 y los centros sanitarios y judiciales. La actuación contempla un enfoque multidisciplinar, ofreciendo apoyo psicológico especializado, asesoría jurídica y acompañamiento social.

Cada uno de los centros cuenta con equipos profesionales formados por psicólogos, juristas, trabajadores sociales y personal administrativo capacitado para atender situaciones de crisis, facilitar el acceso a recursos y apoyar a los entornos familiares o sociales de las víctimas. Esta intervención no solo se enfoca en la atención inmediata tras una agresión, sino que también contempla la recuperación a medio y largo plazo.

Datos que justifican la urgencia de esta red

Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 las denuncias por delitos sexuales en Canarias aumentaron un 16% respecto al año anterior, lo que sitúa al archipiélago como la quinta comunidad autónoma con mayor número de estos delitos. Esta cifra se inscribe en una tendencia nacional preocupante: en España, las denuncias por delitos contra la libertad sexual han crecido un 20,7% en los últimos cinco años.

No obstante, la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, reveló que más del 80% de las agresiones sexuales no son denunciadas. Las razones incluyen el miedo a no ser creídas, el temor a represalias o la vergüenza derivada del estigma social. Puedes consultar los datos completos aquí.

Aumenta la violencia sexual entre adolescentes. / Shutterstock

Agresiones cada vez más frecuentes entre menores

Uno de los datos más alarmantes del Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2023) es que el 39,7% de las víctimas de violencia sexual son menores de edad, y un 17,2% tenía menos de 14 años. Además, un número creciente de agresores contacta con las víctimas a través de plataformas digitales y redes sociales, un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado por entidades como Save the Children y la Universidad de Deusto.

Esta realidad ha impulsado la necesidad de ofrecer no solo atención presencial, sino también servicios telemáticos y telefónicos, que permitan una intervención rápida y eficaz en cualquier momento del día y desde cualquier lugar del territorio.

Un modelo adaptado a la realidad territorial de Canarias

La dispersión geográfica del archipiélago y la especificidad insular hacen que el modelo de intervención en Canarias necesite ser más descentralizado que en otras comunidades. Aunque la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual exige al menos un centro de atención en cada provincia, el Gobierno de Canarias ha ido más allá al planificar un centro por isla, adaptando el despliegue a las necesidades reales de la población insular.

Para ello, se están cerrando acuerdos con los cabildos insulares de La Gomera y El Hierro, que inicialmente no estaban incluidos en el despliegue, con el objetivo de extender también a estos territorios los servicios de atención integral.

Financiación europea y desarrollo sostenible

Este ambicioso proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y se financia con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea. Gracias a esta inversión, no solo se ha podido ejecutar la infraestructura necesaria, sino también asegurar la contratación de personal especializado, dotación tecnológica, mantenimiento, y acciones de divulgación para dar a conocer los servicios disponibles.

Atención las 24 horas: una garantía para las víctimas

El acceso inmediato e incondicional es una de las piedras angulares del funcionamiento de estos centros. Las mujeres no necesitan haber formalizado una denuncia para ser atendidas, lo cual representa un alivio en momentos en que el trauma puede paralizar cualquier acción judicial. Además, se activa un protocolo de acompañamiento que puede incluir presencia física en hospitales, juzgados o incluso el domicilio de la víctima, según la necesidad.

Más de 1.200 llamadas por violencia de género en Canarias en febrero / La Provincia

Este tipo de atención integral es fundamental para facilitar la recuperación emocional y garantizar el respeto a los derechos humanos en situaciones de violencia sexual. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso temprano a servicios psicológicos puede reducir hasta en un 60% los síntomas de estrés postraumático en víctimas de agresiones sexuales.

Claves para maximizar el impacto social del proyecto

Difusión accesible: campañas en medios de comunicación, redes sociales y centros educativos para que todas las mujeres conozcan estos servicios. Formación del personal: constante actualización de conocimientos sobre violencia sexual, trauma, derecho y tecnologías emergentes. Colaboración interinstitucional: cooperación estrecha entre salud, justicia, educación y servicios sociales para una respuesta coordinada. Evaluación continua: medición de resultados y satisfacción de las usuarias para mejorar la calidad de la atención.

La apertura de estos cinco centros es solo el primer paso. Canarias se compromete a avanzar hacia una red sólida, permanente y eficaz de apoyo a las víctimas de violencia sexual, con el objetivo de que ninguna mujer se sienta sola cuando atraviesa una situación de este tipo. Porque, en palabras de la consejera Candelaria Delgado, “lo importante no es solo estar, sino responder a tiempo y con humanidad”.