Así alquilan piso los estudiantes Erasmus en Las Palmas de Gran Canaria

«Alquilo habitaciones en piso compartido en zona Guanarteme a partir de febrero de 2025. 3 habitaciones con cama single (400 euros mensual más gastos), piso equipado con cocina, salón-comedor, solana con lavadora, TV internacional e internet. Solo estudiantes». Así reza un anuncio en el grupo de Facebook «Erasmus Room's Las Palmas de Gran Canaria 25/25 official», un espacio virtual con casi 3.000 miembros en el que tanto futuros estudiantes como propietarios pueden participar para encontrar lo que buscan: por un lado, una habitación en la que disfrutar de una experiencia de intercambio inolvidable en la capital grancanaria; por otro, algún alma joven e ilusionada de algún país europeo que necesite una vivienda para unos pocos meses.

Alquilar pisos a estudiantes tiene sus particularidades, ya que por lo general son inquilinos menos exigentes, en muchos casos que viven fuera de casa por primera vez, y que necesitan poco más que una cama individual, un armario decente y un escritorio en el que sentarse a hacer las tareas de la universidad entre salidas, fiestas y excursiones para conocer la Isla. Un perfil agradecido para muchos arrendadores que optan por esta opción en lugar de alquilar sus propiedades a trabajadores u optar por el alquiler vacacional.

Tres de cada 10

Un estudio de Idealista de 2023 apunta que tres de cada 10 habitaciones en el mercado se ofrecen para estudiantes, siendo este porcentaje del 36% en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta fue la plataforma donde la estudiante de Erasmus italiana, Chiara, encontró el piso en el que reside actualmente cerca de la ULPGC. «Yo he encontrado mi piso por Idealista. Elegir la zona creo que ha sido un poquito más complicado, porque sé que la vida de noche y la playa y todo esto está por Santa Catalina. De hecho, la mayoría de los Erasmus vive ahí, pero quedaba bastante lejos de la uni y yo quería tener la comodidad de la uni y no de la playa. Y además la guagua funciona bien, entonces elegí esta zona», indica.

«Con la dueña de la casa me encuentro muy bien, no hay problemas. Ella está muy disponible, además también vive aquí, entonces cuando necesito cualquier cosa la puedo llamar», cuenta en relación a su relación con la casera. Con respecto al precio, la estudiante italiana apunta que no le parece excesivamente caro «porque está todo incluido», algo que no ocurre en su país, donde además, «están más caros los pisos», tal y como describe.

¿Y por qué Gran Canaria como destino Erasmus? La repuesta reside en el cliché que persigue al Archipiélago: el clima y la amabilidad. «Me encanta el clima y me pareció guay la uni, porque ya estuve de Erasmus el año pasado. Decidí volver porque los profesores son más gentiles, hay un buen clima y poco estrés», manifiesta la estudiante.

También por Idealista encontró su vivienda la estudiante polaca de Filología Hispánica, Olga Nowocien, en la calle Alfredo L. Jones. «Pagaba unos 450-500 euros. Desde Erasmus nos daban 450 euros al mes, así que todo se iba para el alquiler. Como muchas personas de mi uni me decían que habían tenido una mala experiencia con los compañeros de piso, decidí vivir sola. Encontré en Idealista un estudio pequeño que estaba a dos minutos de Las Canteras. Era un alquiler turístico, como de temporada, pero hablé con el dueño por WhatsApp y le expliqué que me iba de Erasmus, y me dejaron alquilar, aunque con una cuota diferente a la que aparecía en la oferta de temporada», recuerda.

«Es mucho más difícil encontrar piso cuando no hablas español. Yo me fui de Erasmus aquí porque estudiaba Filología, así que mi experiencia buscando fue diferente a la de mis amigas. Ellas tenían que buscar anuncios específicos para estudiantes de Erasmus en pisos compartidos, para asegurarse de que alguien hablara inglés», añade.

Un «comienzo seguro en el paraíso»

Otro espacio online en el que los estudiantes extranjeros pueden encontrar una habitación es el «Housing club» de Erasmus Life Las Palmas. Con el lema For a safe start in paradise (Para un comienzo seguro en el paraíso), esta plataforma ofrece a través de Facebook e Instagram distintas ofertas de alquileres disponibles, además de dar consejos para evitar las estafas, cuestión que afecta de manera especial a los Erasmus, ya que no pueden visitar el piso antes de alquilarlo al residir en otros países.

«Los estafadores usan las mismas fotos todos los años. Pedid fotos de zonas específicas. Pedid más detalles. Mirad con cuidado el perfil de la persona o de la agencia. Solicitad una videollamada con el propietario», sugieren en su cuenta de Instagram.

Las mejores áreas

Triana, La Isleta, Vegueta, Santa Catalina, La Cícer, Arenales y Mesa y López: estás son, según esta plataforma para Erasmus, las mejores zonas para vivir para los estudiantes internacionales.

En esta última ubicación vivió hace pocos años la estudiante italiana de Ciencias de la Educación, Ilaria, que encontró piso en un grupo de Facebook. «Pagaba 270 euros cada mes y éramos cinco. La experiencia de encontrar la vivienda fue muy bien, porque la conseguí en pocos días. Fue la primera que encontré. Quería estar cerca de Mesa y López y esta era la más barata», relata.

Así como para los locales es, en ocasiones, una ardua tarea encontrar una solución habitacional que se adapte a sus necesidades, el mercado del alquiler para estudiantes no deja de moverse en la capital grancanaria.