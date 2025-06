Unas 24 vidas perdidas en el agua: Canarias enfrenta un 2025 negro por ahogamientos, con tres menores entre las víctimas

Canarias comienza el año sumida en una preocupante tragedia que se repite sin tregua. En apenas cinco meses de 2025, 24 personas han perdido la vida por ahogamiento en los espacios acuáticos del archipiélago. El dato, estremecedor, iguala al del mismo periodo del año anterior, pero esconde un drama aún más lacerante: tres de las víctimas eran menores de edad, dos de ellos fallecidos en piscinas bajo el manto invisible de un fenómeno poco conocido pero letal, el síndrome del “ahogado invisible”.

Este término define un tipo de ahogamiento en el que la víctima, aunque rodeada de gente, no recibe ayuda porque nadie percibe que está en peligro. No hay gritos, no hay aspavientos. Solo silencio, confusión y tragedia.

Según la Asociación para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático ‘Canarias, 1500 Km de Costa’, el 90% de los ahogamientos de menores están relacionados con una escasa o nula supervisión adulta. Y la recomendación no puede ser más clara: los niños deben estar siempre acompañados dentro del agua por un adulto.

Las cifras lo avalan: desde 2020, el archipiélago ha registrado 124 fallecidos por sumersión, un goteo incesante de vidas que desaparecen en playas, piscinas naturales, zonas de costa y recintos acuáticos.

El historial de los últimos años deja en evidencia la persistencia del problema. En 2024 murieron dos menores, en 2023 uno, dos en 2022 y tres en 2021. En total, 11 niños y niñas han fallecido ahogados en las Islas en solo seis años. Una realidad que pone en duda la efectividad de las campañas de concienciación y el compromiso social con la seguridad infantil en entornos acuáticos.

Mayo trágico: cinco muertes y varios heridos

El mes de mayo de 2025 cerró con un balance demoledor: cinco personas fallecidas por ahogamiento, una en estado grave y cuatro rescatadas ilesas. Un mes que volvió a poner el foco en la urgencia de actuar.

En lo que va de año, se han registrado también cuatro personas en estado crítico, cuatro en estado grave, 15 con lesiones moderadas, seis leves y seis rescatadas sin daños físicos, pero posiblemente marcadas emocionalmente para siempre.

Por islas, Tenerife es la más afectada, con nueve muertes. Le sigue Gran Canaria con ocho, mientras que Lanzarote, La Palma y La Gomera han registrado dos fallecimientos cada una, y Fuerteventura uno.

Esta distribución muestra que el peligro está repartido por todo el archipiélago, sin que ninguna isla pueda considerarse exenta de riesgo.

Las playas, escenario principal de las tragedias

Las playas concentran el mayor número de siniestros, con un 42% de los casos de ahogamiento, seguidas de las piscinas naturales (29%), zonas de costa y puertos (22%), y piscinas privadas o públicas (7%).

Este reparto refleja la alta exposición de la población local y del turismo a los espacios abiertos, donde la vigilancia suele ser más laxa o directamente inexistente.

A la luz de estos datos, la Asociación Canarias, 1500 Km de Costa insiste en la necesidad de reforzar las campañas de concienciación, aumentar los recursos de socorrismo y educación acuática, y mejorar la señalización de riesgos en playas y zonas de baño.

Se trata de un problema estructural que requiere un compromiso institucional sólido y la implicación activa de la ciudadanía. La prevención salva vidas, y en el caso de los menores, una atención constante puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Qué puedes hacer para prevenir un ahogamiento

Desde la Asociación recomiendan seguir una serie de pautas sencillas pero fundamentales: