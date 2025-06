Ni cuanto más escribas más nota sacas, ni estudies hasta la madrugada: estos son los falsos mitos de la selectividad

Más de 200.000 estudiantes se enfrentan este año a la prueba de acceso a la universidad, el paso previo a decidir el futuro profesional de los jóvenes españoles. Esta selectividad, Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), o nombre que reciba en tu cominidad, tiene falsas creencias sobre la manera en la que se debe preparar, por eso, los expertos de @lawtips han explicado la mejor forma de estudiar uno de los exámenes más importantes de tu vida.

Los alumnos que se presentan a estas pruebas fundamentales para definir su futuro académico están a las puertas de iniciar la primera selectividad única de la historia. Después de muchos años estudiando, parece que todo se decide en tan solo dos semanas, por eso, se debe acudir bien preparado al primer examen.

Los falsos mitos perjudican a los estudiantes

Uno de los primeros errores que señalan desde @lawtips es la creencia de que "cuanto mayor extensión, mayor puntuación". Según explica uno de los estudiantes que más nota ha sacado en el examen, "no te va a dar tiempo a escribir todo eso que te estás intentando estudiar para selectividad. Acorta y resume". El experto recuerda que en su propio proceso de preparación para Historia de España, cada semana iba eliminando contenido porque sabía que no tendría tiempo para desarrollarlo todo en el examen, y además no aportaría más nota.

El segundo mito que desmonta es el clásico de pasar todo el día en la biblioteca, siendo el primero en llegar y el último en irse. "Ser el último en irte de la biblioteca no significa que hayas estudiado mejor que nadie", aseguran. Estudiar por tiempo y sin objetivos claros puede agotarte física y mentalmente.

El estudiante también insiste en no descuidar la salud mental y el bienestar físico durante estas semanas intensas. "Vais a perder salud y vais a perder también en rendimiento de exámenes", advierte si no se hace una buena preparación. Para rendir al máximo, recomienda mantener actividades que desconecten: hacer deporte, disfrutar de las aficiones y socializar.

Por último, aconseja centrarse en los contenidos clave: "Céntrateen lo que más te pondre, optimiza tus recursos como harías con una empresa", resume para indicar que los estudiantes busquen sacar rédito de las asignaturas que más sirvan para su futura carrera.

La preparación para la EBAU no solo requiere memorizar, sino gestionar bien el tiempo, priorizar y mantener el equilibrio emocional, por eso, no se trata de estudiar más, sino de estudiar mejor.