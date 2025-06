Nervios, incertidumbre y "ganas de que llegue ya" el nuevo examen de la PAU

"Hay ganas de que llegue ya el examen y quitarnos todo de encima para disfrutar del verano que nos está esperando", reconoce Marta del Castillo-Olivares. Desde las escaleras exteriores de la Biblioteca Insular de Gran Canaria, se toma un respiro de repasar el temario de asignaturas como Biología, Química o Historia para aspirar a entrar en la carrera de Medicina o Farmacia, que cuentan con notas de corte por encima del 10 en las universidades a las que le gustaría acceder. "La verdad que tengo bastantes nervios por la incertidumbre, que es lo que peor se lleva, sobre todo este año con la nueva PAU", reconoce.

Es una de las 11.000 estudiantes que del 4 al 7 de junio se enfrentarán a la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Canarias, en la convocatoria ordinaria. Del Instituto Isabel de España, recuerda que ha sido un curso "bastante duro, sobre todo a nivel mental, de cansancio". Aunque en Segundo de Bachillerato los centros educativos se retrasaron dos meses en poder preparar al alumnado debido al desconocimiento en torno a cómo serían los exámenes, asegura que la preparación recibida ha sido buena.

Ahora intenta sobrellevar la tensión lo mejor que puede. "Eso creo que es algo que uno no puede controlar, al final te enfrentas al examen con nervios y ahí ya vas luchando un poco contra tu mente diciendo: venga, tú puedes, sabes hacerlo, has estudiado para ello; entonces, ahora solo hay que demostrarlo en el examen, darlo todo y que salga lo que salga". Junto a ella, Ana Mas, del Colegio Heidelberg, se muestra algo más tranquila, porque al final se trata de repasar "lo estudiado durante el curso".

Tras descansar unos tres días, su plan de estudio ha consistido en dividirse temarios cada día, "así me iba distribuyendo todas las asignaturas y lo he ido cumpliendo más o menos bien", indica, pero no esconde "el miedo" ante el desconocimiento de lo que se encontrará cuando se siente ante el examen. Su deseo es entrar en la carrera de Farmacia en Madrid, donde estudiaron sus padres y su hermano, cuya nota de corte se sitúa por encima del 12.

Aunque está centrada en los exámenes, también le da "mucha pena" por acabar la etapa del colegio, donde ha estudiado desde los tres años. "Al fin y al cabo, supone separarme de todos mis amigos, de los profesores con los que he estado siempre y empezar de cero una vida en un sitio con gente nueva", declara.

Primer año

El grupo lo completan Alexia Pastor, del Colegio Heidelberg, y Mapi Viera, del Atlantic School, quienes también se presentan a la nueva PAU con la esperanza de acceder a Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Derecho y solo ADE, respectivamente, cuyas notas de corte superan el 10. "Este año lo afrontamos con un poco de miedo e incertidumbre porque no sabemos muy bien a lo que vamos. Pero nos han preparado muy bien y esperamos hacerlo lo mejor posible”, explica Pastor. "Estaba muy tranquila, pero ya los nervios están llegando (...) espero que salga bien, que tengan en cuenta que es el primer año", manifiesta Viera.

Indira Nanwani estudia en la Biblioteca Pública del Estado. / José Carlos Guerra

Dentro de la Biblioteca, un grupo de tres compañeras del Claret estudian juntas. Ariadna García, que debe superar el 11 para estudiar Relaciones Internacionales en Madrid, reconoce que está "muy nerviosa" por enfrentarse a una nueva PAU para la que carecen de modelos anteriores con los que practicar. "Al ser nuevo, pues te entra ese miedo de decir, uf, ¿qué me van a poner?", agrega Inés Fernández, quien aspira a entrar a la carrera de Enfermería en la ULPGC, "pero creo que lo llevo bien".

"Todavía no somos conscientes de que, al final, las notas van a hacer efecto en nuestras decisiones de futuro (...) Es un paso importante y todavía no se acaba de asimilar del todo hasta que no se hagan los exámenes", añade Laura León, quien también quiere ser enfermera. Para mitigar esa presión, se centra en los temarios; "me veo muy bien con Lengua e Inglés", pero con Matemáticas tiene más inseguridad porque "no vamos a tener posibilidad de elegir en un bloque y tendremos una pregunta obligatoria".

Estrés

En un descanso, Lucía Afonso está sentada en unas escaleras del interior de la Biblioteca junto a un grupo de compañeras. "Tengo ganas de que llegue el examen para quitármelo ya de encima, porque es mucho estrés y tensión", manifiesta. Su intención es superar el 10 parar cursar Derecho en Sevilla. De Las Teresianas, cursó la opción de Ciencias de la Salud y ha tenido que prepararse Economía por su cuenta, lo que le genera una especial preocupación, al igual que Matemáticas, porque "nunca se me ha dado bien".

Alberto Cazorla también debe superar el 10 para acceder a la carrera de Ingeniería Civil, que quiere cursar en Madrid. Aunque también reconoce estar "un poco nervioso" por tener que enfrentarse a un nuevo modelo, "a lo mejor de la otra manera ya estabas más adaptado, tenías más recorrido y más para practicar, pero esta también tiene buena pinta, es diferente, pero se puede preparar", explica. Además, detalla que en Segundo de Bachillerato, que ha cursado en El Cristo, "poco a poco nos fuimos haciendo la idea de cómo iba a ser la pauta y nos hemos preparado".

Por su parte, Marta Santana, también de Las Teresianas, quiere superar un 11 para estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid. "De pequeña quería hacer Magisterio, pero desde hace mucho tiempo me gustaba mucho el periodismo. Y este último año decidí que también quería hacer el doble grado con comunicación audiovisual. La verdad es que estoy muy ilusionada con empezar la carrera", admite. Al igual que sus compañeras, al principio enfrentarse a un nuevo modelo le generaba "algo de estrés", pero tras avanzar en el curso y practicar distintos ejemplos, lo ve más sencillo y espera que con la dedicación y el esfuerzo dedicado pueda lograr su objetivo.