Nuevo órdago de los colegios de Asturias a Barbón: más de cien directores amenazan con dimitir en bloque por la "precariedad" de sus centros

Más presión sobre el Gobierno de Adrián Barbón por parte de la enseñanza pública asturiana. A pocas horas de una nueva reunión del ejecutivo (la vicepresidenta Gimena Llamedo y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, sustituyen a Lydia Espina tras su dimisión en la negociación) con la junta de personal docente para abordar las peticiones del colectivo, en huelga indefinida tras una histórica y multitudinaria manifestación el pasado domingo, las direcciones de más de cien centros de toda la región han hecho público un comunicado en el que avisan de dimisiones en bloque e irrevocables, “si se sigue demorando un acuerdo que solucione la grave crisis que atraviesa la educación pública”.

Los directores firmantes advierten de que no dan el paso movidos por ningún sindicato, sino como profesionales de la enseñanza y después de una reunión, el pasado 20 de mayo, en Illas. A día de hoy, señalan, son 105 direcciones las firmantes.

Aseguran “sentir impotencia” por no poder secundar la huelga debido a los servicios mínimos, pero aún así han tomado medidas para aportar su “granito de arena en lo que ya es una revolución del sistema educativo”.

La intención de dimitir en bloque ha sido remitida a Adrián Barbón por carta, en la que hablan de la “precariedad” de sus centros, piden ordenar los recursos personales, un marco regulatorio para la educación especial… “En definitiva, reivindicamos medidas firmes, coherentes y constructivas que nos permitan asegurar una educación pública de calidad”, concluyen.

Esta es la carta que han enviado los directores a Adrián Barbón

Excelentísimo Señor Presidente del Principado de Asturias, D. Adrián Barbón

Por la presente, le anunciamos la voluntad e intención de presentar la dimisión como directoras y directores de centros públicos de Asturias si esta situación actual no se desbloquea y se empiezan a considerar las necesidades que nosotros/as, como representantes de nuestros claustros, hemos hecho constar en el Manifiesto que días atrás le hemos trasladado. Esta decisión no nace de un impulso repentino, sino del profundo convencimiento de que no podemos ser cómplices de un sistema que se aleja cada vez más de los principios que históricamente hemos defendido.

Pertenecemos a un colectivo profesional que siempre ha trabajado por combatir las desigualdades sociales, por la inclusión, por la igualdad de oportunidades y por una educación pública de calidad.

La escuela pública necesita decisiones valientes y estructuras adaptadas a una sociedad que ha cambiado profundamente en los últimos 15 años. Entendemos y defendemos que EDUCAR implica transformar, no sostener lo insostenible. Y en este proceso, muchas y muchos de nosotros y nosotras estamos pagando un precio altísimo: el de nuestra salud. Las cifras de ansiedad, agotamiento y estrés crónico de los Equipos Directivos en Asturias están avaladas por informes de salud y prevención de riesgos laborales. Aun así, seguimos al frente, muchos y muchas, poniendo incluso nuestro bienestar en juego, porque creemos en la escuela pública. Pero una cosa está clara: antes morir de hambre que perder la dignidad.

Hemos leído con atención la carta de dimisión de la ya exconsejera Lydia Espina, en la que alude con sinceridad al impacto de esta situación en su salud personal. Lo comprendemos. Pero también le decimos que los equipos directivos llevamos años lanzando señales de socorro y solicitando que al menos se nos escuche. La diferencia es que a nosotras y nosotros no se nos permite dimitir con la misma libertad. En muchos casos, somos empujados a aceptar responsabilidades imposibles, sin recursos suficientes y con una carga emocional, administrativa y burocrática desmesurada y que va en aumento mes a mes y curso a curso. Somos responsables de centros que, por dentro, trabajan cada día por sostenerse, mientras por fuera se repiten eslóganes vacíos sobre calidad educativa.

No queremos seguir viendo nuestras aulas masificadas, a nuestros compañeros y compañeras agotados, mendigando apoyos para poder atender como se merecen a nuestro alumnado. La falta de personal especializado, como los recursos de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Auxiliares Educativos, Orientadores/as y Personal de Servicios a la Comunidad, está dejando a mucho alumnado sin la atención que necesitan. Y lo peor es que ya ni siquiera se promete. Se nos responde con frases del tipo "no hay dinero" o "ya tenéis lo que os corresponde". ¿De verdad alguien ha entrado últimamente en nuestras aulas y ha visto lo que sucede? ¿Quién tiene más impotencia: una dirección que no puede cambiar nada, unos docentes que no llegan a todo o unas familias que ven cómo su hijo o hija, sea cual sea su necesidad, no recibe lo que merece de un sistema que presume de equitativo? Porque educar y enseñar no es custodiar ni vigilar. Y mientras no se entienda eso, seguiremos perdiendo.

Y sí, también trabajamos por dinero. No vivimos del aire. Tenemos hipotecas, hijas, hijos y un coste de vida que no deja de aumentar. La equiparación salarial no es un capricho, es justicia. Somos los docentes peor pagados del Estado, gestionando centros, asumiendo riesgos, liderando equipos y haciendo mucho más con mucho menos.

Trabajamos en aulas con 25 alumnos/as, grupos muy heterogéneos en los que tenemos que afrontar la atención de alumnado recién llegado y sin dominio del idioma, alumnado vulnerable y en riesgo de exclusión social y con familias desestructuradas, varios alumnos/as NEE por aula (en ocasiones superiores al máximo permitido, que son dos) y además otros tantos NEAE, que para la administración son invisibles, en fin, niños y niñas con derecho a ser atendidos como se merecen. Empatía, lo llaman. O al menos así nos educaron a los que aún creemos en la escuela pública. Este es un ejemplo de las realidades que nos encontramos en las aulas, se suman colegios en zonas complejas, colegios rurales, colegios de educación especial o colegios con direcciones unipersonales que se enfrentan a diferentes y complejas realidades.

Presentamos este aviso no porque consideremos que el sistema nos ha derrotado, ni porque queramos realizar una amenaza, sino como un acto de coherencia con las ideas que defendemos. ANTES QUE PERPETUAR UNA FARSA, ELEGIMOS DEFENDER LOS PRINCIPIOS POR LOS QUE DECIDIMOS DEDICARNOS A ESTO.

Le pedimos encarecidamente que tenga en cuenta estas palabras, al igual que las que hemos recogido en el Manifiesto enviado con anterioridad, para que esta tarde los representantes de la administración y de su gobierno que se sienten a negociar, lo hagan con un verdadero afán de alcanzar un acuerdo que posibilite la mejora de la Calidad Educativa de Asturias.

Atentamente, las direcciones firmantes.

1. ÁGUEDA ALMARAZ MENÉNDEZ C.P. BENEDICTO BEMBIBRE TORRE

2. AINHOA PÉREZ CRESPO C.P. BERDUCEDO

3. ALEJANDRO CANTELI VIGÓN C.P. JULIO RODRÍGUEZ VILLANUEVA

4. ALEJANDRO IGLESIAS GUTIÉRREZ C.P. LAS VEGAS DE CORVERA

5. ALICIA MARIA ACEBAL ALVAREZ C.P. VEGA DE GUCEO

6. ALMUDENA MIYAR IGLESIAS CP VILLAPENDI

7. ÁLVARO SÁNCHEZ MORDOS C.P. ANTONIO MACHADO (GIJÓN)

8. ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ C.E.I.P. LA PALOMA

9. ANA I FERNÁNDEZ SUÁREZ C.P. DE PRADO

10. ANA SÁNCHEZ ARNALDO C.P. MANUEL FERNÁNDEZ JUNCOS

11. ANDREA FALCÓN NADAL C.P. CHAMBERÍ

12. ARTURO ARIAS ALONSO C.P. NOEGA

13. AZUCENA FERNÁNDEZ LORENCES CP GERMÁN FERNÁNDEZ RAMOS

14. AZUCENA GONZÁLEZ VILLANUEVA E.E.I. EL FUEJO

15. BEATRIZ GARCÍA GARCÍA C.P.EB POLA DE ALLANDE

16. BELARMINA MENÉNDEZ SUÁREZ C.R.A. “ALTO NALÓN”

17. CARLOS FROILAN PÉREZ LERA C.P. SEVERO OCHOA

18. CARLOS HUGO SANTOS VARELA C.P. LA VALLINA

19. CARMEN GONZÁLEZ SANZ C.P. MANUEL MARTÍNEZ BLANCO - GIJÓN

20. CECILIA LLANA FERNÁNDEZ C.P. LA LLAMIELLA- LANGREO

21. CLARA MARÍA PÉREZ GARCÍA C.P. RAMÒN MUÑOZ

22. DANIEL FERNÁNDEZ MONTES C.R.A. LLANES NÚMERO DOS

23. DESIREE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ C.P.MATEMÁTICO PEDRAYES DE LLASTRES

24. ELENA MARÍA ALBILLLO C.P. VALDELLERA

25. ELSA PEÑA SUÁREZ C.P. EL VALLIN

26. EVA M GONZÁLEZ DEL VALLE C.P. EL TRUÉBANU

27. FERNANDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ C.P. RAMÓN DE CAMPOAMOR (NAVIA)

28. Fº JAVIER MIRANDA CAMBLOR C.P. SABUGO

29. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ MENÉNDEZ C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ

30. GONZALO ROSÓN RIESTRA C.P. ALFONSO CAMIN

31. INÉS ESTRADA VÁZQUEZ C.E.I.P. XENTIQUINA LIERES-SOLVAY

32. IÑAKI FERNÁNDEZ SUÁREZ C.P. BRAULIO VIGÓN

33. ISABEL AVELLO MURIAS C.P. CABUEÑES

34. ISABEL SUÁREZ ARAGONESES C.P. PALACIO VALDÉS

35. JACOBO VÁZQUEZ GARCÍA CP "CARBAYIN BAJO"

36. JAVIER DE LA ROZ ALONSO C.R.A. DE VIELLA

37. JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ C.P. FRANCISCO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

38. JOSÉ RAMÓN NÚÑEZ SANTOS C.P. VIRGEN DE LAS MAREAS

39. JUAN CARBAJO DE DIOS C.P. LAVIADA

40. JUAN LUIS GUTIÉRREZ GÓMEZ C.P. LA CARRIONA-MIRANDA

41. LAURA PADILLA SAN MARTÍN C.P. JOVELLANOS- PANES

42. LAURA PRIETO RODRÍGUEZ C.P. FELECHOSA

43. LORENA NÚÑEZ FERNÁNDEZ C.P. LOGREZANA (CARREÑO)

44. LUCIA CANGA DIAZ E.E.I. PEÑA CARESES

45. M ROSA RIESGO CUERVO C.P. GERVASIO RAMOS

46. M.LUZ ALVAREZ.LASTRA C.P. DARÍO FREÁN BARREIRA JARRIO

47. MARCO GONZÁLEZ OSORIO C.P. BERNARDO GURDIEL

48. MARÍA C.CUADRADO GARCÍA C.P. LA CORREDORIA

49. MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ C.P. EL PASCON

50. MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ TORRICO C.P. SAN FÉLIX

51. MARÍA ISABEL SUÁREZ ALONSO C.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ

52. MARÍA JOSÉ GARCÍA RICO C.P. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

53. MARÍA LLAMEDO SUÁREZ C.P. VERSALLES

54. MARÍA ROSA SUÁREZ LÓPEZ C.P. PLÁCIDO BELTRÁN

55. MARÍA SALOMÉ ALONSO PINTADO C.P. PADRE GALO

56. MARÍA TABOADA FERRERO C.P. LAS VEGAS DE FIGAREDO

57. MARÍA TERESA DUARTE LLANE C.P. ANICETO SELA

58. MARIA YOLANDA FERNÁNDEZ VÁZQUEZ C.P. FEDERICO GARCÍA LORCA

59. MARIANO DIAZ SANCHO C.R.A. RÍO CIBEA

60. MARTA AVELLO MURIAS C.P. NICANOR PIÑOLE

61. MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ C.P. CLARA CAMPOAMOR

62. MARTA ISABEL QUIRÓS MARTÍNEZ C.P. MARCOS DEL TORNIELLO

63. MARTA PÉREZ NOVAL C.R.A. CABU PEÑES

64. MARTA RODRÍGUEZ DE LA FLOR SAINT- REMY C.P.EE LATORES

65. MARTÍN ARIAS FERNÁNDEZ C.RA. SANTANA

66. MIGUEL MACHÍN GUTIÉRREZ C.P. VERDEAMOR

67. MILAGROS NEIRA GONZÁLEZ C.P. LLORÉU

68. MONTSERRAT FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ C.R.A. EUGENIA ASTUR-LA ESPINA

69. NATIVIDAD SOTO GONZÁLEZ C.P. MAESTRA HUMBELINA ALONSO

70. NOELIA GALÁN FERNÁNDEZ C.P. BRUELLES

71. NOEMÍ BERDASCO DÍAZ C.P. VALDEPARES

72. NURIA PIDAL SIERRA C.P. SAN BARTOLOMÉ

73. ODETTE ARAUZO C.P. REY AURELIO

74. ÓSCAR MARTÍNEZ GRADILLAS C.P. JIMI PÉREZ LORENTE

75. PABLO GONZÁLEZ ALONSO C.P. CASTILLO GAUZÓN

76. PABLO SÁNCHEZ MORDOS C.P. SANTA BARBARA LUGONES

77. PARAISO ALVAREZ SIERRA C.P. VIRGEN DEL FRESNO

78. PATRICIA PENDÁS FRANCO C.R.A. LLANES NÚMERO UNO

79. PAULA GONZÁLEZ DE LA RIVA C.P. TREMAÑES

80. PAZ ALONSO FERNANDEZ C.P. TURIELLOS

81. PIEDAD CALZADA GARCÍA C.E.I.P. ALEJANDRO CASONA

82. ROCÍO PAZ RUIZ C.P. SANTA OLAYA

83. ROSA MARÍA GÓMEZ FERNÁNDEZ C. P BIMEDA

84. SAMUEL SÁNCHEZ FORNER C.P. EL BOSQUIN

85. SANTIAGO SEPÚLVEDA ORTIZ C.P. VILLAYÓN

86. SHEILA SUÁREZ C.P. LA CANAL

87. SILVIA A. HERES ÁLVAREZ C.P. POETA JUAN OCHOA

88. SOCORRO FREIRE IZQUIERDO C.P. VENTANIELLES

89. SOLEDAD MARTÍNEZ DÍAZ C.P. PINZALES

90. SOLEDAD PELÁEZ PUMARIEGA C.P. ASTURAMÉRICA

91. SONIA CASTILLO ROGEL C.P. VILLALEGRE, AVILÉS

92. SUSANA CABELLO SUÁREZ C.P.EE JUAN LUIS IGLESIAS PRADA

93. SUSANA GONZALEZ FERNANDEZ C.P. LORENZO NOVO MIER

94. SUSANA MANTECA BENEITEZ C.R.A. MAESTRO D. JOSÉ ANTONIO ROBLES

95. TOBIT FERNÁNDEZ VÁZQUEZ C.P. EVARISTO VALLE

96. URBANO MON COGORRO C.P. VILLAFRÍA DE OTERO

97. VANESSA GONZÁLEZ GONZÁLEZ E.E.I. ALEJANDRO CASONA

98. VERÓNICA PASCUAL RAMOS C.R.A. CASTRILLÓN-ILLAS

99. VERÓNICA PIRI FERNÁNDEZ C.P. SANTIAGO APÓSTOL

100. VERÓNICA RODRÍGUEZ MONTESERÍN C.P. JOSÉ LUIS CAPITÁN- COLLOTO

101. YAGO AGUIRRE GONZÁLEZ C.P. MIGUEL DE CERVANTES, GIJÓN

102. YOLANDA VALLINA IGLESIAS C.P. MAXIMILIANO ARBOLEYA

103. DAVID MIGUEL FERNÁNDEZ C.P. EULALIA ÁLVAREZ LORENZO

104. MARIA JOSÉ SASTRE GONZÁLEZ C.P.JUAN RODRÍGUEZ MUÑIZ

105. JUAN LANA FERNÁNDEZ C.P. LICEO MIERENSE