"Vivir no debería ser tan complicado": así ha sido el primer examen de la PAU en Canarias

Los obstáculos laborales, las dificultades económicas o los problemas sociales. Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) dan el pistoletazo de salida en Canarias con un claro tema como protagonista: "Vivir no debería ser tan complicado".

El examen de Lengua Castellana y Literatura dio este miércoles el pistoletazo de salida a las pruebas de acceso que continuarán los próximos 5, 6 y 7 de junio. Más de 5.000 estudiantes en las Islas se enfrentan a la convocatoria, una cita que, de manera habitual, se caracteriza por los nervios e ilusión de los alumnos.

¿Cómo fue el primer examen de la PAU en Canarias?

"Buscar trabajo: está muy complicado. Montar un negocio: está muy complicado. Sacar una oposición: está muy complicado", reza el artículo del examen de Lengua, un texto escrito por Rocío García Vijande y publicada en el periódico El País en el mes de enero.

La pieza denuncia aspectos como la precariedad laboral o la dificultad para acceder a la vivienda: "Comprar una casa, incluso alquilar un piso decente: está muy complicado", "llenar el carrito de la compra: está muy complicado" o "llegar a fin de mes, organizar unas vacaciones o simplemente disfrutar de pequeños lujos: todo está muy complicado".

Una crítica al sistema

La autora, además, realiza una denuncia al sistema y asevera que "las exigencias y las trabas nos ahogan". La dificultad para acceder a un puesto de trabajo, señala, también es otro de los grandes problemas. "Te piden experiencia sin darte una primera oportunidad, dinero cuando no tienes de dónde sacarlo, tiempo cuando estás al límite", sostiene.

Comienza la PAU en Canarias / La Provincia

La crítica es clara: "Todo parece diseñado para que, al final, sobrevivir sea una lucha diaria. Nos dicen que no nos rindamos, que perseveremos, pero nadie habla del cansancio de luchar contra un mundo que cada día complica más lo que debería ser simple: vivir. Y entonces te das cuenta de que el problema no somos nosotros, sino lo que nos rodea. Vivir no debería ser un privilegio ni una carrera de obstáculos".

Las preguntas del examen

Una vez presentado el texto, el alumnado debía responder a una serie de cuestiones. Este año, además, la PAU se estrenaba con una novedad: al menos un 25% de preguntas de carácter competencial.

El primer apartado del examen, que cuenta una puntuación de 3 puntos, se dividió en tres grandes apartados:

La lengua y sus hablantes : ¿Cuál es el registro del texto? ¿Un registro formal o informal?

: ¿Cuál es el registro del texto? ¿Un registro formal o informal? Comunicación : funciones del lenguaje o modalidad textual

: funciones del lenguaje o modalidad textual Reflexión sobre la lengua: encontrar una oración coordinada o analizar las personas verbales

Las otras cuestiones presentadas obligaron a los estudiantes a una reflexión. Debían, entre otras cosas, pensar otras dificultades, además de las planteadas por la autora, a las que, como jóvenes, se enfrentan.

Texto del examen de Lengua en la PAU de Canarias Buscar trabajo: está muy complicado. Montar un negocio: está muy complicado. Sacar una oposición: está muy complicado. Comprar una casa, incluso alquilar un piso decente: está muy complicado. Llenar el carrito de la compra: está muy complicado. Tener hijos y poder criarlos sin miedo al futuro: está muy complicado. Llegar a fin de mes, organizar unas vacaciones o simplemente disfrutar de pequeños lujos: todo está muy complicado. El sistema, las trabas, las exigencias… nos ahogan. Te piden experiencia sin darte una primera oportunidad, dinero cuando no tienes de dónde sacarlo, tiempo cuando estás al límite. Todo parece diseñado para que, al final, sobrevivir sea una lucha diaria. Nos dicen que no nos rindamos, que perseveremos, pero nadie habla del cansancio de luchar contra un mundo que cada día complica más lo que debería ser simple: vivir. Y entonces te das cuenta de que el problema no somos nosotros, sino lo que nos rodea. Vivir no debería ser un privilegio ni una carrera de obstáculos.

Crónica de una muerte anunciada, la parte de literatura

En lo que respecta a la parte de literatura con la que de manera tradicional cuenta el examen, las cuestiones planteaban describir las etapas de la Generación del 27 o analizar un fragmento del inicio de la novela de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.

Texto literario del examen de Lengua en la PAU El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. «Siempre soñaba con árboles», me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. «La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros», me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de interprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte.

La PAU continuará este jueves y viernes en los siguientes horarios:

Jueves 5 de junio

09:30 h: Lengua castellana y literatura (Ciencias)

12:00 h: Lengua extranjera (Ciencias)

16:00 h: Historia de España o Historia de la filosofía (Ciencias)

Viernes 6 de junio

09:30 h: Matemáticas

12:00 h: Historia de la música, Diseño, Movimientos culturales y artísticos, Griego o Química

16:00 h: Coro y técnica vocal, Fundamentos artísticos, Física o Geografía

18:30 h: Dibujo artístico, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Latín o Análisis musical

Sábado 7 de junio